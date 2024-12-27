Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2491249224932494 Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:16 Дюрі-бачі написав: Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде? Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.

за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025.

буде щорічно і автоматично , але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.

а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.



https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_uspi ... hunki-4813 наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025., але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах. sergey_stasyuk555

Повідомлень: 269 З нами з: 21.05.23 Подякував: 28 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:43 flyman написав: пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,

в акурта стільки заробляють зразу після універа

пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…

Телепням так не платять.

Щоби знали, як бути телепнями. Так я ж мав на увазі розумних…Телепням так не платять.Щоби знали, як бути телепнями. akurt

Повідомлень: 10418 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3853 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:48 akurt написав: flyman написав: пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,

в акурта стільки заробляють зразу після універа

пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…

Телепням так не платять.

Щоби знали, як бути телепнями. Так я ж мав на увазі розумних…Телепням так не платять.Щоби знали, як бути телепнями.

Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.



Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:

- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.

- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій). Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій). BIGor

Повідомлень: 9704 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1389 раз. Подякували: 1798 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:56 sergey_stasyuk555 Щось пук в калюжу, дані про рахунки до 1 млн. будуть передані в 30 вересня 2025 року.

https://mof.gov.ua/uk/crs-578



Насправді, суми які фігурують - малореальні для пересічних українців. Ну за якісь копійки Гельманцев побореться, яле якщо всі податки сплачені - то знову пук в калюжу. Щось пук в калюжу, дані про рахунки до 1 млн. будуть передані в 30 вересня 2025 року.Насправді, суми які фігурують - малореальні для пересічних українців. Ну за якісь копійки Гельманцев побореться, яле якщо всі податки сплачені - то знову пук в калюжу. BIGor

Повідомлень: 9704 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1389 раз. Подякували: 1798 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2491249224932494 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор