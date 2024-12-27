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Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
наразі відбувся обмін даними за 2023 рік. за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025. буде щорічно і автоматично, але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи. а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.
flyman написав:пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди, в акурта стільки заробляють зразу після універа
Так я ж мав на увазі розумних… Телепням так не платять. Щоби знали, як бути телепнями.
Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.
Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках: - переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися. - переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій).