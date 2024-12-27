RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:16

  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.
за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025.
буде щорічно і автоматично, але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.
а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.

https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_uspi ... hunki-4813
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 269
З нами з: 21.05.23
Подякував: 28 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:43

  flyman написав:пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,
в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…
Телепням так не платять.
Щоби знали, як бути телепнями.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10418
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3853 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:48

  akurt написав:
  flyman написав:пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,
в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…
Телепням так не платять.
Щоби знали, як бути телепнями.

Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.

Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:
- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.
- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9704
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:56

sergey_stasyuk555 Щось пук в калюжу, дані про рахунки до 1 млн. будуть передані в 30 вересня 2025 року.
https://mof.gov.ua/uk/crs-578

Насправді, суми які фігурують - малореальні для пересічних українців. Ну за якісь копійки Гельманцев побореться, яле якщо всі податки сплачені - то знову пук в калюжу.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9704
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1389 раз.
Подякували: 1798 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2491249224932494
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (50)
27.12.2024 03:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.