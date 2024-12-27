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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2491249224932494 Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:16 Дюрі-бачі написав: Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде? Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.

за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025.

буде щорічно і автоматично , але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.

а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.



https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_uspi ... hunki-4813 наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025., але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах. sergey_stasyuk555

Повідомлень: 269 З нами з: 21.05.23 Подякував: 28 раз. Подякували: 15 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:43 flyman написав: пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,

в акурта стільки заробляють зразу після універа

пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…

Телепням так не платять.

Щоби знали, як бути телепнями. Так я ж мав на увазі розумних…Телепням так не платять.Щоби знали, як бути телепнями. akurt

Повідомлень: 10419 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3853 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:48 akurt написав: flyman написав: пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,

в акурта стільки заробляють зразу після універа

пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…

Телепням так не платять.

Щоби знали, як бути телепнями. Так я ж мав на увазі розумних…Телепням так не платять.Щоби знали, як бути телепнями.

Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.



Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:

- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.

- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій). Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій). BIGor

Повідомлень: 9704 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1389 раз. Подякували: 1798 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:56 sergey_stasyuk555 Щось пук в калюжу, дані про рахунки до 1 млн. будуть передані в 30 вересня 2025 року.

https://mof.gov.ua/uk/crs-578



Насправді, суми які фігурують - малореальні для пересічних українців. Ну за якісь копійки Гельманцев побореться, яле якщо всі податки сплачені - то знову пук в калюжу. Щось пук в калюжу, дані про рахунки до 1 млн. будуть передані в 30 вересня 2025 року.Насправді, суми які фігурують - малореальні для пересічних українців. Ну за якісь копійки Гельманцев побореться, яле якщо всі податки сплачені - то знову пук в калюжу. BIGor

Повідомлень: 9704 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1389 раз. Подякували: 1798 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 11:34 BIGor написав: Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:

- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.

- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій). Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій).



Що тут сказати: мудрі слова. Правильні. Від мудрої людини.

А то вчора мені дзвонить одна дуже гарна людина, яка в 2019 році ледь не стала НАРОДНИМ депутатом. Не получилося тому, що виборці проголосували за сина директора ринку. Де зараз той директор ринку та його син - виборці тих округів не знають з 2019 року, але проголосували.

Ну ось, він - реально волонтер і реально помічник для ЗСУ - і каже: "Передо мою сидить дочка знайомих - учениця 11-го класу - то хоче дитина вступати в університет (назву видалено). Що скажете?"

- Гарна дівчина, а вона усвідомлює, що навчання ніякого не буде? Студенти - як і доценти - на навчання в той університет не ходять - причому "не ходять" від слова "взагалі"?

- Та їй однаково, аби студенткою бути.

- Ну тоді хай іде, студентський квиток видадуть.

Після цього зв"язок перервався - мабуть відключили електрику.



Так що все, що ви написали - є вірним.

Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:

"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".

От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.



P.S. Перечитав ще два рази ті рядки від пана BIGor. Шедевр. Концентрат мудрих думок.

Я би краще не написав. Що тут сказати: мудрі слова. Правильні.А то вчора мені дзвонить одна дуже гарна людина, яка в 2019 році ледь не стала НАРОДНИМ депутатом. Не получилося тому, що виборці проголосували за сина директора ринку. Де зараз той директор ринку та його син - виборці тих округів не знають з 2019 року, але проголосували.Ну ось, він - реально волонтер і реально помічник для ЗСУ - і каже: "Передо мою сидить дочка знайомих - учениця 11-го класу - то хоче дитина вступати в університет (назву видалено). Що скажете?"- Гарна дівчина, а вона усвідомлює, що навчання ніякого не буде? Студенти - як і доценти - на навчання в той університет не ходять - причому "не ходять" від слова "взагалі"?- Та їй однаково, аби студенткою бути.- Ну тоді хай іде, студентський квиток видадуть.Після цього зв"язок перервався - мабуть відключили електрику.Так що все, що ви написали - є вірним.Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.Перечитав ще два рази ті рядки від пана. Шедевр. Концентрат мудрих думок.Я би краще не написав. akurt

Повідомлень: 10419 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3853 раз. Подякували: 1349 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:06 Дюрі-бачі написав: Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде? Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. slonomag Повідомлень: 576 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:17 slonomag написав: Дюрі-бачі написав: Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде? Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Для этого вовину тысячу и раздают. Чтобы чел добровольно подписался под разрешением дать доступ третьим лицам ко всем свои счетам.😎 Для этого вовину тысячу и раздают. Чтобы чел добровольно подписался под разрешением дать доступ третьим лицам ко всем свои счетам.😎 Bolt Повідомлень: 3257 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 246 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:17 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними.

По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу і не заплатили податки, тому платіть ". А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував. Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними.По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу і не заплатили податки, тому платіть ". А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4471 З нами з: 29.07.22 Подякував: 757 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:28 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними.

По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу" і не заплатили податки, тому платіть. А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними.По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу" і не заплатили податки, тому платіть. А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував

Ну так может он где-то указывал свой ИНН. Или у него новый паспорт, вроде в них ИНН вшит уже по умолчанию. Если у тебя до сих пор бумажный паспорт и ты нигде ИНН не указывал, то твои данные поидее никуда и не попадут.

Поидее ведь вся синхронизация данных работает автоматически - Украина рассылает всем странам список ИНН и спрашивает, есть ли инфа по ним. А чтобы по имени искать, это уже в ручном режиме должен какой-то налоговик в конкретную страну писать оффициальный запрос и на той стороне другой налоговик в ручном режиме начинает искать инфу по своим базам. Тоесть чтобы до этого дошло, ты должен очень сильно заинтересовать налоговую.

А как оно в обратную сторону работает вообще не понятно (для меня). Испания отправляет мой номер загран паспорта в Украину, и та возвращает всю инфу о моих счетах во всех банках? Но в укр банках все счета зареганы на укр паспорт, тоесть тут должна быть доп синхронизация укр->загран паспорт где-то в процессе.

В общем хз, вопрос действительно интересный, но мне кажется ответить на него может только тот кто работает в этой системе и знает ее изнутри. Мы можем только предполагать как оно работает... Ну так может он где-то указывал свой ИНН. Или у него новый паспорт, вроде в них ИНН вшит уже по умолчанию. Если у тебя до сих пор бумажный паспорт и ты нигде ИНН не указывал, то твои данные поидее никуда и не попадут.Поидее ведь вся синхронизация данных работает автоматически - Украина рассылает всем странам список ИНН и спрашивает, есть ли инфа по ним. А чтобы по имени искать, это уже в ручном режиме должен какой-то налоговик в конкретную страну писать оффициальный запрос и на той стороне другой налоговик в ручном режиме начинает искать инфу по своим базам. Тоесть чтобы до этого дошло, ты должен очень сильно заинтересовать налоговую.А как оно в обратную сторону работает вообще не понятно (для меня). Испания отправляет мой номер загран паспорта в Украину, и та возвращает всю инфу о моих счетах во всех банках? Но в укр банках все счета зареганы на укр паспорт, тоесть тут должна быть доп синхронизация укр->загран паспорт где-то в процессе.В общем хз, вопрос действительно интересный, но мне кажется ответить на него может только тот кто работает в этой системе и знает ее изнутри. Мы можем только предполагать как оно работает... slonomag Повідомлень: 576 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:30 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде? Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Для этого вовину тысячу и раздают. Чтобы чел добровольно подписался под разрешением дать доступ третьим лицам ко всем свои счетам. Для этого вовину тысячу и раздают. Чтобы чел добровольно подписался под разрешением дать доступ третьим лицам ко всем свои счетам. Не прям до всіх. Максимум мова була про всі в одному банку, і то тільки в Приваті Не прям до всіх. Максимум мова була про всі в одному банку, і то тільки в Приваті Faceless

Модератор Повідомлень: 35797 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8102 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2491249224932494 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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