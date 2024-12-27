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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2491249224932494
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 01:16

  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

наразі відбувся обмін даними за 2023 рік.
за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025.
буде щорічно і автоматично, але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи.
а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.

https://mof.gov.ua/uk/news/ukraina_uspi ... hunki-4813
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 07:43

  flyman написав:пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,
в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…
Телепням так не платять.
Щоби знали, як бути телепнями.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:48

  akurt написав:
  flyman написав:пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди,
в акурта стільки заробляють зразу після універа

Так я ж мав на увазі розумних…
Телепням так не платять.
Щоби знали, як бути телепнями.

Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.

Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:
- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.
- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:56

sergey_stasyuk555 Щось пук в калюжу, дані про рахунки до 1 млн. будуть передані в 30 вересня 2025 року.
https://mof.gov.ua/uk/crs-578

Насправді, суми які фігурують - малореальні для пересічних українців. Ну за якісь копійки Гельманцев побореться, яле якщо всі податки сплачені - то знову пук в калюжу.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 11:34

  BIGor написав:Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках:
- переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися.
- переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій).


Що тут сказати: мудрі слова. Правильні. Від мудрої людини.
А то вчора мені дзвонить одна дуже гарна людина, яка в 2019 році ледь не стала НАРОДНИМ депутатом. Не получилося тому, що виборці проголосували за сина директора ринку. Де зараз той директор ринку та його син - виборці тих округів не знають з 2019 року, але проголосували.
Ну ось, він - реально волонтер і реально помічник для ЗСУ - і каже: "Передо мою сидить дочка знайомих - учениця 11-го класу - то хоче дитина вступати в університет (назву видалено). Що скажете?"
- Гарна дівчина, а вона усвідомлює, що навчання ніякого не буде? Студенти - як і доценти - на навчання в той університет не ходять - причому "не ходять" від слова "взагалі"?
- Та їй однаково, аби студенткою бути.
- Ну тоді хай іде, студентський квиток видадуть.
Після цього зв"язок перервався - мабуть відключили електрику.

Так що все, що ви написали - є вірним.
Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:
"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".
От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.

P.S. Перечитав ще два рази ті рядки від пана BIGor. Шедевр. Концентрат мудрих думок.
Я би краще не написав.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:06

  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:17

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Для этого вовину тысячу и раздают. Чтобы чел добровольно подписался под разрешением дать доступ третьим лицам ко всем свои счетам.😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними.
По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу і не заплатили податки, тому платіть ". А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:28

  Дюрі-бачі написав:
  slonomag написав:Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними.
По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу" і не заплатили податки, тому платіть. А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував

Ну так может он где-то указывал свой ИНН. Или у него новый паспорт, вроде в них ИНН вшит уже по умолчанию. Если у тебя до сих пор бумажный паспорт и ты нигде ИНН не указывал, то твои данные поидее никуда и не попадут.
Поидее ведь вся синхронизация данных работает автоматически - Украина рассылает всем странам список ИНН и спрашивает, есть ли инфа по ним. А чтобы по имени искать, это уже в ручном режиме должен какой-то налоговик в конкретную страну писать оффициальный запрос и на той стороне другой налоговик в ручном режиме начинает искать инфу по своим базам. Тоесть чтобы до этого дошло, ты должен очень сильно заинтересовать налоговую.
А как оно в обратную сторону работает вообще не понятно (для меня). Испания отправляет мой номер загран паспорта в Украину, и та возвращает всю инфу о моих счетах во всех банках? Но в укр банках все счета зареганы на укр паспорт, тоесть тут должна быть доп синхронизация укр->загран паспорт где-то в процессе.
В общем хз, вопрос действительно интересный, но мне кажется ответить на него может только тот кто работает в этой системе и знает ее изнутри. Мы можем только предполагать как оно работает...
slonomag
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 12:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

Для этого вовину тысячу и раздают. Чтобы чел добровольно подписался под разрешением дать доступ третьим лицам ко всем свои счетам.
Не прям до всіх. Максимум мова була про всі в одному банку, і то тільки в Приваті
Faceless
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