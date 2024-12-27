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Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
наразі відбувся обмін даними за 2023 рік. за цей рік обмін відбудеться 30 вересня 2025. буде щорічно і автоматично, але всі дані стікаються в країну податкового резидентства. тобто твої звідси нікуди не підуть, можуть тільки сюди прийти дані про іноземні рахунки/доходи. а от податкова Польщі 1 жовтня узнає, що наприклад бігор (або якийсь інший втікач) має укр. фоп, щоб економити на податках, та не сплатив всі податки в країні податкового резидентства, можливі донарахування і штрафи. Для невеликих доходів в Польщі ставка всього 12%, донарахують лише 7%. Питання лише в штрафах.
flyman написав:пацан к успєху шол, $257K за 10 років, поливина з яких пішла на оплату оренди, в акурта стільки заробляють зразу після універа
Так я ж мав на увазі розумних… Телепням так не платять. Щоби знали, як бути телепнями.
Пане, Акурт, я тут колись писав про вакансії однієї з ФААНГ компанії в ЛА - насправді платять в США в ІТ дуже мало для тієї місцевості, навіть не так, людина яка буде працювати на тих посадах - буде жити в мінус (навіть гірше продавця хот-догів з власним житлом). США це не та країна, де можна закрити місячний проїзд на роботу наприклад за 25 доларів США.
Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках: - переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися. - переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій).
BIGor написав:Тобто розглядати США можна, думаю в декілька випадках: - переїзд студентом/учнем коли питання житла закривається якимось гуртожитком, мова вчиться швидко, легко асимілюватися. - переїзд вже висококласним спеціалістом всередині компанії - на вакансію вище ринка (так як конкуренція на ринку США по роботі захмарно - дуже малоімовірний сценарій).
Що тут сказати: мудрі слова. Правильні. Від мудрої людини. А то вчора мені дзвонить одна дуже гарна людина, яка в 2019 році ледь не стала НАРОДНИМ депутатом. Не получилося тому, що виборці проголосували за сина директора ринку. Де зараз той директор ринку та його син - виборці тих округів не знають з 2019 року, але проголосували. Ну ось, він - реально волонтер і реально помічник для ЗСУ - і каже: "Передо мою сидить дочка знайомих - учениця 11-го класу - то хоче дитина вступати в університет (назву видалено). Що скажете?" - Гарна дівчина, а вона усвідомлює, що навчання ніякого не буде? Студенти - як і доценти - на навчання в той університет не ходять - причому "не ходять" від слова "взагалі"? - Та їй однаково, аби студенткою бути. - Ну тоді хай іде, студентський квиток видадуть. Після цього зв"язок перервався - мабуть відключили електрику.
Так що все, що ви написали - є вірним. Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так: "В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової". От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.
P.S. Перечитав ще два рази ті рядки від пана BIGor. Шедевр. Концентрат мудрих думок. Я би краще не написав.
slonomag написав:Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.
Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними. По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу і не заплатили податки, тому платіть ". А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував.
slonomag написав:Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.
Не знаю, наша держава і раніше якось обмінювалась даними. По крайній мірі казахи іще в 2021 році моєму шефу сказали "ви отримали із України в 2020 році ххх грн. доходу" і не заплатили податки, тому платіть. А сума точно відповідала отриманій зарплаті з українського університету на картку українського банку, яку він ніде не декларував
Ну так может он где-то указывал свой ИНН. Или у него новый паспорт, вроде в них ИНН вшит уже по умолчанию. Если у тебя до сих пор бумажный паспорт и ты нигде ИНН не указывал, то твои данные поидее никуда и не попадут. Поидее ведь вся синхронизация данных работает автоматически - Украина рассылает всем странам список ИНН и спрашивает, есть ли инфа по ним. А чтобы по имени искать, это уже в ручном режиме должен какой-то налоговик в конкретную страну писать оффициальный запрос и на той стороне другой налоговик в ручном режиме начинает искать инфу по своим базам. Тоесть чтобы до этого дошло, ты должен очень сильно заинтересовать налоговую. А как оно в обратную сторону работает вообще не понятно (для меня). Испания отправляет мой номер загран паспорта в Украину, и та возвращает всю инфу о моих счетах во всех банках? Но в укр банках все счета зареганы на укр паспорт, тоесть тут должна быть доп синхронизация укр->загран паспорт где-то в процессе. В общем хз, вопрос действительно интересный, но мне кажется ответить на него может только тот кто работает в этой системе и знает ее изнутри. Мы можем только предполагать как оно работает...