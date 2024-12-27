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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2492249324942495
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:04

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо 8)
Та й привʼязати номер закордонного паспорту до вашого іпн теж не рокет сайенс
Faceless
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