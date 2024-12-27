не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:04
не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Та й привʼязати номер закордонного паспорту до вашого іпн теж не рокет сайенс
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