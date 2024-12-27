не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:04
не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Та й привʼязати номер закордонного паспорту до вашого іпн теж не рокет сайенс
Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:28
Re: Еміграція, заробітчанство
В Испании ИНН никто нигде не просит. Ни в банке, ни в налоговой. В других странах конечно может быть иначе.
Да, сделать связь загран паспорт->укр паспорт->ИНН много ума не надо, но хз сделана ли она автоматически.
Я В Испании вообще везде юзаю только свой NIE который мне Испания дала с самого начала + VAT номер в работе. И в банке, и в налоговой. И он типа как универсальный по Европе, я его везде в инвойсы вставляю, и по нему можно достать всю инфу про меня даже за границей. И походу вот этот VAT номер и связывает всю Европу - например в Голландии тоже он есть и по нему можно много чего узнать о человеке.
Но Украина то не знает мой VAT номер, тоесть не понятно как она будет делать запрос по нему. А по ИНН врядли испанская налоговая что-то покажет.
П.С. Мне впринципе скрывать то и нечего, в Украине у меня приход за последние 2 года 0.00, а даже если Испания отправит инфу про меня в Украину, то по закону об избежании двойного налогооблажения я ничего Украине не должен так как тут уже заплатил 30% налогов. Но вообще интересно конечно смогут ли всяких хитросделанных за жопу поймать или нет )
Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:05
Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Шефа наші подаківці таки нагнули: за перші 6 місяців з усієї зарплати отриманої в Казахстані, попри те, що там було сплачено 20% податку на прибуток, він заплатив 1,5% військового збору
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