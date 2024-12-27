RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2492249324942495
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:04

  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7693
З нами з: 29.09.19
Подякував: 702 раз.
Подякували: 1564 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:07

Re: Еміграція, заробітчанство

Shaman написав:
  slonomag написав:
  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо 8)
Та й привʼязати номер закордонного паспорту до вашого іпн теж не рокет сайенс
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35798
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8102 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:28

Re: Еміграція, заробітчанство

В Испании ИНН никто нигде не просит. Ни в банке, ни в налоговой. В других странах конечно может быть иначе.

Да, сделать связь загран паспорт->укр паспорт->ИНН много ума не надо, но хз сделана ли она автоматически.

Я В Испании вообще везде юзаю только свой NIE который мне Испания дала с самого начала + VAT номер в работе. И в банке, и в налоговой. И он типа как универсальный по Европе, я его везде в инвойсы вставляю, и по нему можно достать всю инфу про меня даже за границей. И походу вот этот VAT номер и связывает всю Европу - например в Голландии тоже он есть и по нему можно много чего узнать о человеке.

Но Украина то не знает мой VAT номер, тоесть не понятно как она будет делать запрос по нему. А по ИНН врядли испанская налоговая что-то покажет.

П.С. Мне впринципе скрывать то и нечего, в Украине у меня приход за последние 2 года 0.00, а даже если Испания отправит инфу про меня в Украину, то по закону об избежании двойного налогооблажения я ничего Украине не должен так как тут уже заплатил 30% налогов. Но вообще интересно конечно смогут ли всяких хитросделанных за жопу поймать или нет )
slonomag
 
Повідомлень: 577
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:05

  Дюрі-бачі написав:Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

так там по этому обоюдному документу потолок 250 000 евро.Простому народу эти передачи данные до одного места
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1390
З нами з: 20.01.09
Подякував: 52 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:18

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:по закону об избежании двойного налогооблажения я ничего Украине не должен так как тут уже заплатил 30% налогов.

Шефа наші подаківці таки нагнули: за перші 6 місяців з усієї зарплати отриманої в Казахстані, попри те, що там було сплачено 20% податку на прибуток, він заплатив 1,5% військового збору
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4475
З нами з: 29.07.22
Подякував: 758 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2492249324942495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.