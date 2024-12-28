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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:04
slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.
не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо
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Shaman
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 13:07
Shaman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав:
Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.
не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо
Та й привʼязати номер закордонного паспорту до вашого іпн теж не рокет сайенс
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:28
В Испании ИНН никто нигде не просит. Ни в банке, ни в налоговой. В других странах конечно может быть иначе.
Да, сделать связь загран паспорт->укр паспорт->ИНН много ума не надо, но хз сделана ли она автоматически.
Я В Испании вообще везде юзаю только свой NIE который мне Испания дала с самого начала + VAT номер в работе. И в банке, и в налоговой. И он типа как универсальный по Европе, я его везде в инвойсы вставляю, и по нему можно достать всю инфу про меня даже за границей. И походу вот этот VAT номер и связывает всю Европу - например в Голландии тоже он есть и по нему можно много чего узнать о человеке.
Но Украина то не знает мой VAT номер, тоесть не понятно как она будет делать запрос по нему. А по ИНН врядли испанская налоговая что-то покажет.
П.С. Мне впринципе скрывать то и нечего, в Украине у меня приход за последние 2 года 0.00, а даже если Испания отправит инфу про меня в Украину, то по закону об избежании двойного налогооблажения я ничего Украине не должен так как тут уже заплатил 30% налогов. Но вообще интересно конечно смогут ли всяких хитросделанных за жопу поймать или нет )
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slonomag
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:05
Дюрі-бачі написав:
Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?
так там по этому обоюдному документу потолок 250 000 евро.Простому народу эти передачи данные до одного места
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:18
slonomag написав:
по закону об избежании двойного налогооблажения я ничего Украине не должен так как тут уже заплатил 30% налогов.
Шефа наші подаківці таки нагнули: за перші 6 місяців з усієї зарплати отриманої в Казахстані, попри те, що там було сплачено 20% податку на прибуток, він заплатив 1,5% військового збору
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 29 гру, 2024 09:26
Дюрі-бачі написав: slonomag написав:
по закону об избежании двойного налогооблажения я ничего Украине не должен так как тут уже заплатил 30% налогов.
Шефа наші подаківці таки нагнули: за перші 6 місяців з усієї зарплати отриманої в Казахстані, попри те, що там було сплачено 20% податку на прибуток, він заплатив 1,5% військового збору
Щось замало.
Для питання виживання держави.
Якщо пересічний готовий вдавитись заради 1,5% своєї зарплати, то буде він годувати чужу армію, і платити за це 50% свого прибутку. Якщо виживе, під час точки фазового переходу.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 09:54
slonomag написав:
В Испании ИНН никто нигде не просит. Ни в банке, ни в налоговой. В других странах конечно может быть иначе.
Да, сделать связь загран паспорт->укр паспорт->ИНН много ума не надо, но хз сделана ли она автоматически.
Я В Испании вообще везде юзаю только свой NIE который мне Испания дала с самого начала + VAT номер в работе. И в банке, и в налоговой. И он типа как универсальный по Европе, я его везде в инвойсы вставляю, и по нему можно достать всю инфу про меня даже за границей. И походу вот этот VAT номер и связывает всю Европу - например в Голландии тоже он есть и по нему можно много чего узнать о человеке.
Но Украина то не знает мой VAT номер, тоесть не понятно как она будет делать запрос по нему. А по ИНН врядли испанская налоговая что-то покажет.
П.С. Мне впринципе скрывать то и нечего, в Украине у меня приход за последние 2 года 0.00, а даже если Испания отправит инфу про меня в Украину, то по закону об избежании двойного налогооблажения я ничего Украине не должен так как тут уже заплатил 30% налогов. Но вообще интересно конечно смогут ли всяких хитросделанных за жопу поймать или нет )
Перепрошую - а хто буде ловити "всяких хитрожопих українців"? Іспанські податківці? Американські ФБРівці?
Українській податковій, чиновникам, це точно не треба, вони іншим зайняті
На самостійній території будь хто, безробітний щ стажем 33 роки, може купити нерухомість за 100 000 дол на вторинці - і жодна українська податкова не спитає, де безробітний взяв гроші на цю покупку.
"Маємо, що маємо"
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