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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:47

  АндрейМ написав:Ніхто не заважає ІТ-шнику чи інженеру так само перелізти через забор і нелегалити в США, як це роблять інші. Ніхто "велкам" їм не каже, але закон зобов'язує розглядати їхні заяви про притулок.

Ставки у 40% не існує, а ефективна (реальна) ставка податку завжди менша. Нелегальні мігранти не мають права на отримання фудстемпів.

Не дуже точна інформація.
1. Податок в 40% реально існує.
Все залежить від рівня зарплатні та джерела цих надходжень (наприклад, друга або додаткова робота). Ці 40% наших людей дуже дратують. Як і всі наші люди - наші люди в США - намагаються їх не платити. Найкращій варіант - виводити в умовно безподаткову краіну, такою на сьогодні є тільки одна: Україна. Там навіть хабарники з прибутку в мільйон улюблених доларів не платять. Гроші виводяться на фейкові ФОПи. Мова йде саме про ті 40%, які платити не хочеться.
2. За першою фразою я давав докладну інформацію минулого року: ніхто через паркан не пересадив, перейшли 4 липня 2023 р. легально міст між Мексикою та США. Ці 1,5 роки не пройшли даром. Наприклад, наша людина на території США успішно пройшла два останніх етапи з 4-х підтвердження медичного диплома (в тому числі стажування в Stanford University), тиждень тому закінчила цикл співбесід для прийому на роботу в 4-х різних штатах, остаточна відповідь буде в березні - відбір на роботу лікарем дуже жорсткий: по 100 осіб на місце.
Зараз чекаємо на виклик за програмою U4U ще для людей. Молодята. Пройшло більше місяця вже.
З моїх знайомих останній раз родина з трьома дітьми виїхала в червні - в них все ОК.
Чоловік працював в Києві шеф-поваром ресторану. Така сама робота знайшлася і в США.
akurt
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  #<1 ... 2493249424952496
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