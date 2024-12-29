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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2493249424952496
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:47

  АндрейМ написав:Ніхто не заважає ІТ-шнику чи інженеру так само перелізти через забор і нелегалити в США, як це роблять інші. Ніхто "велкам" їм не каже, але закон зобов'язує розглядати їхні заяви про притулок.

Ставки у 40% не існує, а ефективна (реальна) ставка податку завжди менша. Нелегальні мігранти не мають права на отримання фудстемпів.

Не дуже точна інформація.
1. Податок в 40% реально існує.
Все залежить від рівня зарплатні та джерела цих надходжень (наприклад, друга або додаткова робота). Ці 40% наших людей дуже дратують. Як і всі наші люди - наші люди в США - намагаються їх не платити. Найкращій варіант - (видалено при редагуванні). Мова йде саме про ті 40%, які платити не хочеться.
2. За першою фразою я давав докладну інформацію минулого року: ніхто через паркан не пересадив, перейшли 4 липня 2023 р. легально міст між Мексикою та США. Ці 1,5 роки не пройшли даром. Наприклад, наша людина на території США успішно пройшла два останніх етапи з 4-х підтвердження медичного диплома (в тому числі стажування в Stanford University), тиждень тому закінчила цикл співбесід для прийому на роботу в 4-х різних штатах, остаточна відповідь буде в березні - відбір на роботу лікарем дуже жорсткий: по 100 осіб на місце.
Зараз чекаємо на виклик за програмою U4U ще для людей. Молодята. Пройшло більше місяця вже.
З моїх знайомих останній раз родина з трьома дітьми виїхала в червні - в них все ОК.
Чоловік працював в Києві шеф-поваром ресторану. Така сама робота знайшлася і в США.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 гру, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 18:03

Re: Еміграція, заробітчанство

черговий інсайт про 500К в рік в кремнівієй долині зразу після універа
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:24

В мене враження, що коли закінчиться ця жахлива війна - а вона закінчиться - пройде легко або болюче - не вгадаєш - повне перезавантаження українського суспільства.
Воно повинно пройти.
Цікавий феномен (!): пана флаймана зовсім не дивує, що кожен Божий день в Тернополі, або у Львові, або в Києві витягують як не з матраців, так з багажників, як не з багажників, так канап, як не з канап - так з унітазів мінімум по 6 мільйонів доларів готівкою.
А ось зарплатня нашого українського програміста в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно.
Ну правда ж, цікавий феномен?

Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище.
Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.

Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.
Зображення
Не розробляти ж людині пристрій «Робот, який приносить в дзьобику гроші» та лазити з молотками по дахам сільських хат, якщо закінчив медичний університет…
А ще як вмієш думати головОМ, а не жхххх (так досить влучно модернізована ця моя фраза на «київській» гілці), то взагалі - супер!
akurt
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  #<1 ... 2493249424952496
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