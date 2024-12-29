АндрейМ написав:Ніхто не заважає ІТ-шнику чи інженеру так само перелізти через забор і нелегалити в США, як це роблять інші. Ніхто "велкам" їм не каже, але закон зобов'язує розглядати їхні заяви про притулок.
Ставки у 40% не існує, а ефективна (реальна) ставка податку завжди менша. Нелегальні мігранти не мають права на отримання фудстемпів.
Не дуже точна інформація.
1. Податок в 40% реально існує.
Все залежить від рівня зарплатні та джерела цих надходжень (наприклад, друга або додаткова робота). Ці 40% наших людей дуже дратують. Як і всі наші люди - наші люди в США - намагаються їх не платити. Найкращій варіант - (видалено при редагуванні). Мова йде саме про ті 40%, які платити не хочеться.
2. За першою фразою я давав докладну інформацію минулого року: ніхто через паркан не пересадив, перейшли 4 липня 2023 р. легально міст між Мексикою та США. Ці 1,5 роки не пройшли даром. Наприклад, наша людина на території США успішно пройшла два останніх етапи з 4-х підтвердження медичного диплома (в тому числі стажування в Stanford University), тиждень тому закінчила цикл співбесід для прийому на роботу в 4-х різних штатах, остаточна відповідь буде в березні - відбір на роботу лікарем дуже жорсткий: по 100 осіб на місце.
Зараз чекаємо на виклик за програмою U4U ще для людей. Молодята. Пройшло більше місяця вже.
З моїх знайомих останній раз родина з трьома дітьми виїхала в червні - в них все ОК.
Чоловік працював в Києві шеф-поваром ресторану. Така сама робота знайшлася і в США.