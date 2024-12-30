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АндрейМ написав:Ніхто не заважає ІТ-шнику чи інженеру так само перелізти через забор і нелегалити в США, як це роблять інші. Ніхто "велкам" їм не каже, але закон зобов'язує розглядати їхні заяви про притулок.
Ставки у 40% не існує, а ефективна (реальна) ставка податку завжди менша. Нелегальні мігранти не мають права на отримання фудстемпів.
Не дуже точна інформація. 1. Податок в 40% реально існує. Все залежить від рівня зарплатні та джерела цих надходжень (наприклад, друга або додаткова робота). Ці 40% наших людей дуже дратують. Як і всі наші люди - наші люди в США - намагаються їх не платити. Найкращій варіант - (видалено при редагуванні). Мова йде саме про ті 40%, які платити не хочеться. 2. За першою фразою я давав докладну інформацію минулого року: ніхто через паркан не пересадив, перейшли 4 липня 2023 р. легально міст між Мексикою та США. Ці 1,5 роки не пройшли даром. Наприклад, наша людина на території США успішно пройшла два останніх етапи з 4-х підтвердження медичного диплома (в тому числі стажування в Stanford University), тиждень тому закінчила цикл співбесід для прийому на роботу в 4-х різних штатах, остаточна відповідь буде в березні - відбір на роботу лікарем дуже жорсткий: по 100 осіб на місце. Зараз чекаємо на виклик за програмою U4U ще для людей. Молодята. Пройшло більше місяця вже. З моїх знайомих останній раз родина з трьома дітьми виїхала в червні - в них все ОК. Чоловік працював в Києві шеф-поваром ресторану. Така сама робота знайшлася і в США.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 гру, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Цікавий феномен (!): зарплатня нашого українського програміста в США в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно. Ну правда ж, цікавий феномен?
Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище. Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.
Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.
akurt написав:Цікавий феномен (!): зарплатня нашого українського програміста в США в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно. Ну правда ж, цікавий феномен?
Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище. Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.
Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.
а де поділася така об'єктивна інфо
Цікавий феномен (!): пана флаймана зовсім не дивує, що кожен Божий день в Тернополі, або у Львові, або в Києві витягують як не з матраців, так з багажників, як не з багажників, так канап, як не з канап - так з унітазів мінімум по 6 мільйонів доларів готівкою.
я вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна
Shaman написав:я вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна
Держава бідна, а чиновники багаті, такий собі парадокс.
Отут чітко можна прослідити, хто буде емігрантом/емігрує, а хто буде топити що в Україні жити дуже класно