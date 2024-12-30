Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2493249424952496 Додано: Нед 29 гру, 2024 15:47 АндрейМ написав: Ніхто не заважає ІТ-шнику чи інженеру так само перелізти через забор і нелегалити в США, як це роблять інші. Ніхто "велкам" їм не каже, але закон зобов'язує розглядати їхні заяви про притулок.



Ставки у 40% не існує, а ефективна (реальна) ставка податку завжди менша. Нелегальні мігранти не мають права на отримання фудстемпів. Ніхто не заважає ІТ-шнику чи інженеру так само перелізти через забор і нелегалити в США, як це роблять інші. Ніхто "велкам" їм не каже, але закон зобов'язує розглядати їхні заяви про притулок.Ставки у 40% не існує, а ефективна (реальна) ставка податку завжди менша. Нелегальні мігранти не мають права на отримання фудстемпів.

Не дуже точна інформація.

1. Податок в 40% реально існує.

Все залежить від рівня зарплатні та джерела цих надходжень (наприклад, друга або додаткова робота). Ці 40% наших людей дуже дратують. Як і всі наші люди - наші люди в США - намагаються їх не платити. Найкращій варіант - (видалено при редагуванні). Мова йде саме про ті 40%, які платити не хочеться.

2. За першою фразою я давав докладну інформацію минулого року: ніхто через паркан не пересадив, перейшли 4 липня 2023 р. легально міст між Мексикою та США. Ці 1,5 роки не пройшли даром. Наприклад, наша людина на території США успішно пройшла два останніх етапи з 4-х підтвердження медичного диплома (в тому числі стажування в Stanford University), тиждень тому закінчила цикл співбесід для прийому на роботу в 4-х різних штатах, остаточна відповідь буде в березні - відбір на роботу лікарем дуже жорсткий: по 100 осіб на місце.

Зараз чекаємо на виклик за програмою U4U ще для людей. Молодята. Пройшло більше місяця вже.

З моїх знайомих останній раз родина з трьома дітьми виїхала в червні - в них все ОК.

Чоловік працював в Києві шеф-поваром ресторану. Така сама робота знайшлася і в США. Не дуже точна інформація.1. Податок в 40% реально існує.Все залежить від рівня зарплатні та джерела цих надходжень (наприклад, друга або додаткова робота). Ці 40% наших людей дуже дратують. Як і всі наші люди - наші люди в США - намагаються їх не платити. Найкращій варіант - (видалено при редагуванні). Мова йде саме про ті 40%, які платити не хочеться.2. За першою фразою я давав докладну інформацію минулого року: ніхто через паркан не пересадив, перейшли 4 липня 2023 р. легально міст між Мексикою та США. Ці 1,5 роки не пройшли даром. Наприклад, наша людина на території США успішно пройшла два останніх етапи з 4-х підтвердження медичного диплома (в тому числі стажування в Stanford University), тиждень тому закінчила цикл співбесід для прийому на роботу в 4-х різних штатах, остаточна відповідь буде в березні - відбір на роботу лікарем дуже жорсткий: по 100 осіб на місце.Зараз чекаємо на виклик за програмою U4U ще для людей. Молодята. Пройшло більше місяця вже.З моїх знайомих останній раз родина з трьома дітьми виїхала в червні - в них все ОК.Чоловік працював в Києві шеф-поваром ресторану. Така сама робота знайшлася і в США. Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 гру, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10421 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3854 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2024 18:03 Re: Еміграція, заробітчанство черговий інсайт про 500К в рік в кремнівієй долині зразу після універа

flyman

Повідомлень: 37707 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2024 19:24

Ну правда ж, цікавий феномен?



Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище.

Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.



Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.

Цікавий феномен (!): зарплатня нашого українського програміста в США в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно.Ну правда ж, цікавий феномен?Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище.Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано. akurt

Повідомлень: 10421 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3854 раз. Подякували: 1350 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 гру, 2024 21:14 akurt написав: Цікавий феномен (!): зарплатня нашого українського програміста в США в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно.

Ну правда ж, цікавий феномен?



Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище.

Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.



Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.

Цікавий феномен (!): зарплатня нашого українського програміста в США в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно.Ну правда ж, цікавий феномен?Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище.Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.

а де поділася така об'єктивна інфо

Цікавий феномен (!): пана флаймана зовсім не дивує, що кожен Божий день в Тернополі, або у Львові, або в Києві витягують як не з матраців, так з багажників, як не з багажників, так канап, як не з канап - так з унітазів мінімум по 6 мільйонів доларів готівкою.

я вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна а де поділася така об'єктивна інфоя вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна Shaman

Повідомлень: 7764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 703 раз. Подякували: 1569 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2024 09:34 Shaman написав: slonomag написав: Дюрі-бачі написав: Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде? Хтось в курсі: цього року Україна буде передавати дані про доходи українців закордон, чи не буде?

Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо

Что-то не помню, что я где-то ИНН украинский писал Что-то не помню, что я где-то ИНН украинский писал utestcom2

Повідомлень: 10 З нами з: 10.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2024 10:16 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: я вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна я вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна

Держава бідна, а чиновники багаті, такий собі парадокс.



Отут чітко можна прослідити, хто буде емігрантом/емігрує, а хто буде топити що в Україні жити дуже класно

Держава бідна, а чиновники багаті, такий собі парадокс.Отут чітко можна прослідити, хто буде емігрантом/емігрує, а хто буде топити що в Україні жити дуже класно BIGor

Повідомлень: 9710 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1389 раз. Подякували: 1799 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2024 11:19 utestcom2 написав: Shaman написав: slonomag написав: Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту. Поидее для этого 2я страна должна знать твой ИНН, иначе как будет происходить синхронизация? Врядли это делается по паспорту.

не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо не буду категорично казати, але в Німеччині серед інших даних при оформленні документів питають й український ІПН. тому кому треба, можливо вже має всю необхідну інфо

Что-то не помню, что я где-то ИНН украинский писал Что-то не помню, что я где-то ИНН украинский писал

детально не вивчав це питання. хтось таке казав, але не перевіряв. детально не вивчав це питання. хтось таке казав, але не перевіряв. Shaman

Повідомлень: 7764 З нами з: 29.09.19 Подякував: 703 раз. Подякували: 1569 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2493249424952496 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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