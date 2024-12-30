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АндрейМ написав:Ніхто не заважає ІТ-шнику чи інженеру так само перелізти через забор і нелегалити в США, як це роблять інші. Ніхто "велкам" їм не каже, але закон зобов'язує розглядати їхні заяви про притулок.
Ставки у 40% не існує, а ефективна (реальна) ставка податку завжди менша. Нелегальні мігранти не мають права на отримання фудстемпів.
Не дуже точна інформація. 1. Податок в 40% реально існує. Все залежить від рівня зарплатні та джерела цих надходжень (наприклад, друга або додаткова робота). Ці 40% наших людей дуже дратують. Як і всі наші люди - наші люди в США - намагаються їх не платити. Найкращій варіант - (видалено при редагуванні). Мова йде саме про ті 40%, які платити не хочеться. 2. За першою фразою я давав докладну інформацію минулого року: ніхто через паркан не пересадив, перейшли 4 липня 2023 р. легально міст між Мексикою та США. Ці 1,5 роки не пройшли даром. Наприклад, наша людина на території США успішно пройшла два останніх етапи з 4-х підтвердження медичного диплома (в тому числі стажування в Stanford University), тиждень тому закінчила цикл співбесід для прийому на роботу в 4-х різних штатах, остаточна відповідь буде в березні - відбір на роботу лікарем дуже жорсткий: по 100 осіб на місце. Зараз чекаємо на виклик за програмою U4U ще для людей. Молодята. Пройшло більше місяця вже. З моїх знайомих останній раз родина з трьома дітьми виїхала в червні - в них все ОК. Чоловік працював в Києві шеф-поваром ресторану. Така сама робота знайшлася і в США.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 29 гру, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Цікавий феномен (!): зарплатня нашого українського програміста в США в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно. Ну правда ж, цікавий феномен?
Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище. Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.
Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.
akurt написав:Цікавий феномен (!): зарплатня нашого українського програміста в США в "500 к$+" - чесно (!) зароблених (!) своїм (!) розумом (!) та своєю головою (!) - і це не за 2 хвилини передачі хабаря - а за рік - дивує безмежно. Ну правда ж, цікавий феномен?
Для повноти картини і про "500 к$+" - на додаток до мого тексту вище. Зустрів в мережі табличку, створену не самим авторитетним збирачем статистики - дописувачем з Інстаграм USA.vkarmashke - але має більше 30 000 підписників та багато цікавих дописів.
Серед них - табличка із зарплатнею лікарів в США. Ну, не "500 k$+" на рік, але теж непогано.
а де поділася така об'єктивна інфо
Цікавий феномен (!): пана флаймана зовсім не дивує, що кожен Божий день в Тернополі, або у Львові, або в Києві витягують як не з матраців, так з багажників, як не з багажників, так канап, як не з канап - так з унітазів мінімум по 6 мільйонів доларів готівкою.
я вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна
Shaman написав:я вже почав рахувати - за півроку більше ярда доларів. це ж яке надходження до бюджету. й головне - кожного разу це не більше 1-2 тисяч донатів від пересічних українців. а кажуть бідна країна
Держава бідна, а чиновники багаті, такий собі парадокс.
Отут чітко можна прослідити, хто буде емігрантом/емігрує, а хто буде топити що в Україні жити дуже класно
Я думаю, що можна сильно не сумніватися в тому, хто повернеться, а хто не повернеться: - у людей заможних вже приготовані в Європі запасні аеродроми. Вибір великий: від - як тут писали - Албанії до Португалії. Діти вже вчаться в Європі або у Великій Британії. Серед заможних буде розшарування: у одних є бізнес, який працює в Україні та приносить шалені прибутки. Другий шар - ті, які організували справу так, що працює без них або вдало продали раніше організований бізнес. Повернутися важко, коли отримуєш від багатих Урядів Великої Британії або Німеччини на двох по 1500€/£ на двох та ще й в Україні вдало здається по 3-6 квартир.
- у людей «умовно бідних» є шанс закріпитися в «країні мрій». Це може бути і Польщя, і Німеччина (до гроші падають з неба і їх в пасатижами звідти не витягнеш), і важка для життя Канада. Серед «умовно бідних» теж відбудеться розшарування. Я це бачу на прикладі Канади: одні плигають від задоволення, відвідують хокейні матчі та ходять в тренажерну залу, катаючись на першому в житті авто. Ці активні, наполегливі, цілеспрямовані і не бояться роботи. Другий шар: бовтаються в проблемах і в копійках, і ще не знають, що робити: чи варто мучитися заради дітей. Ось діти моєї племінниці в Канаді. Безкоштовна школа, безкоштовне вивчення англійської та французької, безкоштовне харчування і в школі, і вдома, від якого вже реально розпухли. В родині працює одна особа отримує 2100 С$ - цього вистачає не тільки на 3-к квартиру з усіма комунальними, а ще й щомісяця відкладають по 400 С$. Оці будуть думати, чи варто повернутися, щоби втратити це все. І чим це замінити? Так що все з одного боку прозоро, а з іншого / в тумані.
akurt написав:Я думаю, що можна сильно не сумніватися в тому, хто повернеться, а хто не повернеться: - у людей заможних вже приготовані в Європі запасні аеродроми. Вибір великий: від - як тут писали - Албанії до Португалії. Діти вже вчаться в Європі або у Великій Британії. Серед заможних буде розшарування: у одних є бізнес, який працює в Україні та приносить шалені прибутки. Другий шар - ті, які організували справу так, що працює без них або вдало продали раніше організований бізнес. Повернутися важко, коли отримуєш від багатих Урядів Великої Британії або Німеччини на двох по 1500€/£ на двох та ще й в Україні вдало здається по 3-6 квартир.
- у людей «умовно бідних» є шанс закріпитися в «країні мрій». Це може бути і Польщя, і Німеччина (до гроші падають з неба і їх в пасатижами звідти не витягнеш), і важка для життя Канада. Серед «умовно бідних» теж відбудеться розшарування. Я це бачу на прикладі Канади: одні плигають від задоволення, відвідують хокейні матчі та ходять в тренажерну залу, катаючись на першому в житті авто. Ці активні, наполегливі, цілеспрямовані і не бояться роботи. Другий шар: бовтаються в проблемах і в копійках, і ще не знають, що робити: чи варто мучитися заради дітей. Ось діти моєї племінниці в Канаді. Безкоштовна школа, безкоштовне вивчення англійської та французької, безкоштовне харчування і в школі, і вдома, від якого вже реально розпухли. В родині працює одна особа отримує 2100 С$ - цього вистачає не тільки на 3-к квартиру з усіма комунальними, а ще й щомісяця відкладають по 400 С$. Оці будуть думати, чи варто повернутися, щоби втратити це все. І чим це замінити? Так що все з одного боку прозоро, а з іншого / в тумані.
Правительства Британии и Германии платят деньги, только пока действует временная защита, как только война закончится, временная защита тоже закончится и никаких выплат не будет