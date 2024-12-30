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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2494249524962497
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:19

  akurt написав:Може бути.
Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.
Якщо погодитися з тим, що в наші дні не можна загадувати наперед навіть на 72 години, то…

Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:25

  Hotab написав:
  akurt написав:Може бути.
Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.
Якщо погодитися з тим, що в наші дні не можна загадувати наперед навіть на 72 години, то…

Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.

Так они его могут прекратить в любой момент, если закончится война.
utestcom2
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