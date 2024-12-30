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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 гру, 2024 13:19
akurt написав:
Може бути.
Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.
Якщо погодитися з тим, що в наші дні не можна загадувати наперед навіть на 72 години, то…
Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 13:25
Hotab написав: akurt написав:
Може бути.
Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.
Якщо погодитися з тим, що в наші дні не можна загадувати наперед навіть на 72 години, то…
Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.
Так они его могут прекратить в любой момент, если закончится война.
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