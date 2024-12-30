Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 13:19
Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.
Додано: Пон 30 гру, 2024 13:25
Так они его могут прекратить в любой момент, если закончится война.
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:22
Re: Еміграція, заробітчанство
Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))
Додано: Пон 30 гру, 2024 18:45
Re: Еміграція, заробітчанство
Попалася цікава статистика по середній та медіанній вартості всіх активів жителя європейської країни. На даній картинці медіанна, а середня - трохи інші результати (десь в півтора раз більші) і там Швейцарія перша.
Net worth or “wealth” is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) that households own, minus their debts. Тобто рахують добробут так: фінансові активи (депозити, страховки, пенсійні рахунки і тп) плюс нерухомість мінус зобов'язання (іпотека, кредити і тп). І ще дивлячись на Німеччину та Польщу здається, що враховують всіх повнолітніх мешканців крахни, включаючи біженців
Як видно, дуже великий розброс між "старою" і "новою" Європою. А ще як на мене вартість активів росла там, де було чим менше воєн і потрясінь (Ісландія та Швейцарія в топі). Як би я для себе розглядав даний графік з точки зору еміграції? На мою думку, студентам і молодим людям до 30-35 років, які ще не мають багато активів (припустимо у студента з активів - лише клепка в голові) треба обирати країни з верхньої частини списку. А от людям постарше, з якимось активами в Україні, краще розглянути країни з нижньої частини списку. Адже люди - істоти соціальні і їм важливо відчувати себе не гірше за оточуючих. Тож продавши активи в Україні (або іншій країні, якщо еміграція розглядається з неї) вони зможуть дозволити собі більше активів в новій країні і не будуть відчувати себе бідними.
Наприклад, з графіка видно, що якщо людина емігрує з активами у 50 тис. Євро з України, то в північних країнах це майже ніщо. А от в умовних Сербії, Румунії чи Туреччині - хороший старт.
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