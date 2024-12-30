RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2494249524962497
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:19

  akurt написав:Може бути.
Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.
Якщо погодитися з тим, що в наші дні не можна загадувати наперед навіть на 72 години, то…

Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.
Hotab
 
Повідомлень: 13948
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2303 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 13:25

  Hotab написав:
  akurt написав:Може бути.
Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.
Якщо погодитися з тим, що в наші дні не можна загадувати наперед навіть на 72 години, то…

Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.

Так они его могут прекратить в любой момент, если закончится война.
utestcom2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:22

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:
"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".
От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.

Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))
https://ru.investing.com/news/economy/article-2610194
Denik
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 23.02.09
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1165 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:45

Re: Еміграція, заробітчанство

Зображення
Попалася цікава статистика по середній та медіанній вартості всіх активів жителя європейської країни. На даній картинці медіанна, а середня - трохи інші результати (десь в півтора раз більші) і там Швейцарія перша.

Net worth or “wealth” is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) that households own, minus their debts. Тобто рахують добробут так: фінансові активи (депозити, страховки, пенсійні рахунки і тп) плюс нерухомість мінус зобов'язання (іпотека, кредити і тп). І ще дивлячись на Німеччину та Польщу здається, що враховують всіх повнолітніх мешканців крахни, включаючи біженців

Як видно, дуже великий розброс між "старою" і "новою" Європою. А ще як на мене вартість активів росла там, де було чим менше воєн і потрясінь (Ісландія та Швейцарія в топі). Як би я для себе розглядав даний графік з точки зору еміграції? На мою думку, студентам і молодим людям до 30-35 років, які ще не мають багато активів (припустимо у студента з активів - лише клепка в голові) треба обирати країни з верхньої частини списку. А от людям постарше, з якимось активами в Україні, краще розглянути країни з нижньої частини списку. Адже люди - істоти соціальні і їм важливо відчувати себе не гірше за оточуючих. Тож продавши активи в Україні (або іншій країні, якщо еміграція розглядається з неї) вони зможуть дозволити собі більше активів в новій країні і не будуть відчувати себе бідними.

Наприклад, з графіка видно, що якщо людина емігрує з активами у 50 тис. Євро з України, то в північних країнах це майже ніщо. А от в умовних Сербії, Румунії чи Туреччині - хороший старт.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 597
З нами з: 01.06.19
Подякував: 51 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2494249524962497
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (266)
30.12.2024 18:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.