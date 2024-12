Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2494249524962497 Додано: Пон 30 гру, 2024 13:19 akurt написав: Може бути.

Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.

Тимчасовий захист , якщо не помиляюсь, це не обовʼязково про продовження виплат. Це може бути про право перебувати більше встановленого терміну. Але поки що дійсно так, платять. І вчать.

Але «тимчасовий захист» ЄС продовжив до березня 2026 року.

Так они его могут прекратить в любой момент, если закончится война.

Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:

"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".

От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.

"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".

От і робіть висновки. Особливо батьки школярів. Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.

Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))

Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))

https://ru.investing.com/news/economy/article-2610194

Попалася цікава статистика по середній та медіанній вартості всіх активів жителя європейської країни. На даній картинці медіанна, а середня - трохи інші результати (десь в півтора раз більші) і там Швейцарія перша.



Net worth or “wealth” is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) that households own, minus their debts. Тобто рахують добробут так: фінансові активи (депозити, страховки, пенсійні рахунки і тп) плюс нерухомість мінус зобов'язання (іпотека, кредити і тп). І ще дивлячись на Німеччину та Польщу здається, що враховують всіх повнолітніх мешканців крахни, включаючи біженців



Як видно, дуже великий розброс між "старою" і "новою" Європою. А ще як на мене вартість активів росла там, де було чим менше воєн і потрясінь (Ісландія та Швейцарія в топі). Як би я для себе розглядав даний графік з точки зору еміграції? На мою думку, студентам і молодим людям до 30-35 років, які ще не мають багато активів (припустимо у студента з активів - лише клепка в голові) треба обирати країни з верхньої частини списку. А от людям постарше, з якимось активами в Україні, краще розглянути країни з нижньої частини списку. Адже люди - істоти соціальні і їм важливо відчувати себе не гірше за оточуючих. Тож продавши активи в Україні (або іншій країні, якщо еміграція розглядається з неї) вони зможуть дозволити собі більше активів в новій країні і не будуть відчувати себе бідними.



Попалася цікава статистика по середній та медіанній вартості всіх активів жителя європейської країни. На даній картинці медіанна, а середня - трохи інші результати (десь в півтора раз більші) і там Швейцарія перша.

Net worth or "wealth" is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) that households own, minus their debts. Тобто рахують добробут так: фінансові активи (депозити, страховки, пенсійні рахунки і тп) плюс нерухомість мінус зобов'язання (іпотека, кредити і тп). І ще дивлячись на Німеччину та Польщу здається, що враховують всіх повнолітніх мешканців крахни, включаючи біженців

Як видно, дуже великий розброс між "старою" і "новою" Європою. А ще як на мене вартість активів росла там, де було чим менше воєн і потрясінь (Ісландія та Швейцарія в топі). Як би я для себе розглядав даний графік з точки зору еміграції? На мою думку, студентам і молодим людям до 30-35 років, які ще не мають багато активів (припустимо у студента з активів - лише клепка в голові) треба обирати країни з верхньої частини списку. А от людям постарше, з якимось активами в Україні, краще розглянути країни з нижньої частини списку. Адже люди - істоти соціальні і їм важливо відчувати себе не гірше за оточуючих. Тож продавши активи в Україні (або іншій країні, якщо еміграція розглядається з неї) вони зможуть дозволити собі більше активів в новій країні і не будуть відчувати себе бідними.

Наприклад, з графіка видно, що якщо людина емігрує з активами у 50 тис. Євро з України, то в північних країнах це майже ніщо. А от в умовних Сербії, Румунії чи Туреччині - хороший старт.

Повідомлень: 598 З нами з: 01.06.19 Подякував: 54 раз. Подякували: 155 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2024 20:36 The_Rebel написав:

Попалася цікава статистика по середній та медіанній вартості всіх активів жителя європейської країни. На даній картинці медіанна, а середня - трохи інші результати (десь в півтора раз більші) і там Швейцарія перша.



Net worth or “wealth” is defined as the value of financial assets plus real assets (principally housing) that households own, minus their debts. Тобто рахують добробут так: фінансові активи (депозити, страховки, пенсійні рахунки і тп) плюс нерухомість мінус зобов'язання (іпотека, кредити і тп). І ще дивлячись на Німеччину та Польщу здається, що враховують всіх повнолітніх мешканців крахни, включаючи біженців



Як видно, дуже великий розброс між "старою" і "новою" Європою. А ще як на мене вартість активів росла там, де було чим менше воєн і потрясінь (Ісландія та Швейцарія в топі). Як би я для себе розглядав даний графік з точки зору еміграції? На мою думку, студентам і молодим людям до 30-35 років, які ще не мають багато активів (припустимо у студента з активів - лише клепка в голові) треба обирати країни з верхньої частини списку. А от людям постарше, з якимось активами в Україні, краще розглянути країни з нижньої частини списку. Адже люди - істоти соціальні і їм важливо відчувати себе не гірше за оточуючих. Тож продавши активи в Україні (або іншій країні, якщо еміграція розглядається з неї) вони зможуть дозволити собі більше активів в новій країні і не будуть відчувати себе бідними.



Думаю, що це невірна логіка. Логіка молодих. Головне для літніх людей - це якісна і безкоштовна медицина. Тому треба виключно за розвинуті країни чеплятись. Наприклад, Австрія платить допомоги українцям 430 євро на людину (для одинака). Це дуже мало. Недостатньо для життя. Але лікування раку за 20000 євро на місяць - без проблем. Лікування ускладнень лікування раку (2000 євро на добу перебування в стаціонарі людям без державного або приватного страхування) - без проблем.



Думаю, що це невірна логіка. Логіка молодих. Головне для літніх людей - це якісна і безкоштовна медицина. Тому треба виключно за розвинуті країни чеплятись. Наприклад, Австрія платить допомоги українцям 430 євро на людину (для одинака). Це дуже мало. Недостатньо для життя. Але лікування раку за 20000 євро на місяць - без проблем. Лікування ускладнень лікування раку (2000 євро на добу перебування в стаціонарі людям без державного або приватного страхування) - без проблем.

Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?

adeges

Звичайно, що це один із факторів. Я не кажу що він єдиний або найбільш значущий. Проте і не на останньому місці, на мою думку. Ще є багато різних факторів, від наявності дітей (є/нема, їх вік, чи вони вже дорослі, чи може тільки плануються) до проблем із зубами у когось з родини, вже не кажучи про можливість знайти хорошу роботу або дохід у новій країні.

Дякую панам adeges та The_Rebel за дуже цікаві думки.

Приємно читати адекватні дописи.

Приємно читати адекватні дописи.



З приводу медицини: зараз в Німеччині перебуває подруга жінки - лікування від раку дійсно безкоштовне та активне. ЇЇ в Україні лікували - стабілізували ситуацію, але йдуть якісь там рецидиви.

Не хочу сильно питати, мабуть вона оформила інвалідність та її вивіз син (не заздріть).

Так що ті 520 чи скільки там євро - то чисто символічні гроші, хоча за них можна жити досить непогано - бо головним є не те.

Людина радіє що прожила ще тиждень або місяць...

Он в брата приятеля раптом виявили рак шкіри. Де й взявся. Правда, багато років заробляв гроші, організовуючи ПАНАМ полив газонів біля будинків... Сонце - воно річ така... Небезпечна...



В додаток про країни з верхніх рядків піктограми та з нижніх.

Поки у мами стабілізація тієї біди - син її з жінкою вилетіли з Німеччини в Єгипет.

Не відпочивати: батьки жінки купили квартиру саме в Єгипті. Хочуть помацати.



Я квартиру в Єгипті хотів купити ще десь в 2005 році - в Хургада.

Тоді познайомився зх цікавою родиною - жінка з наших, а чоловік - єгиптянин.

Ось вони все показували та розказували.

Тоді в Хургаді можна було взяти квартиру в новобудові - дуже цікава реалізація проєкту:

- площа 100 кв. м.

- без внутрішніх робіт.

- ціна була 100х100=10 000 доларів.

- вартість ремонту оцінювали тоді в 7 000 доларів.



Я не купив з двох причин:

- від того будинка на пляж треба було ходити через територію готеля - сьогодні пускають, а завтра не впустять (це я так розмірковував).

- досить дорогий тоді - в 2005 році - був переліт в Хургаду. Тільки через Каїр, і ціни були близько 300...500 доларів.



В ці дні в Єгипті - в Каїрі - приятелі мандрують - мацають піраміди якраз.

Переліт з Анталії туди і назад орієнтовно 95 євро. akurt

Повідомлень: 10424 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3857 раз. Подякували: 1351 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 гру, 2024 22:06 Denik написав: akurt написав: Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:

"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".

От і робіть висновки. Особливо батьки школярів. Сьогодні випадково оком бачив свіжу публікацію - прочитав тільки заголовок, здається було так:"В найближчі 15 років економіка США буде лідером світової".От і робіть висновки. Особливо батьки школярів.

Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))

https://ru.investing.com/news/economy/article-2610194 Це тільки, якщо вони зараз кризу держборгу розрулять )))

І оце ще дуже неприємна штука.

Бідні стали піднішими і в боргах, а держава націоналізує збитки. І це на фонді раллі фондових індексів +40 за рік, де багаті, розбагатіли ще більше.

