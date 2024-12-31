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#<1 ... 2495249624972498 Додано: Вів 31 гру, 2024 11:23 «Все завжди закінчується добре.

Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець».

Пауло Коельо.



Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто".



Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.

Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні пішли сплачені мною вчора 40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."



Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.



Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.



P.S. Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р. akurt

Повідомлень: 10425 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3858 раз. Подякували: 1351 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2495249624972498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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