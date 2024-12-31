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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2024 11:23
«Все завжди закінчується добре.
Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець».
Пауло Коельо.
Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто".
Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.
Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні пішли сплачені мною вчора 40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."
Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.
Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.
P.S. Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:09
akurt написав:
«Все завжди закінчується добре.
Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець
».
Пауло Коельо.
Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто
".
Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.
Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні
пішли сплачені мною вчора
40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.
Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.P.S.
Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р.
Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці.
От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?
Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:11
adeges написав:
Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?
В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.
Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно.
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