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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2024 11:23
«Все завжди закінчується добре.
Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець».
Пауло Коельо.
Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто".
Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.
Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні пішли сплачені мною вчора 40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."
Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.
Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.
P.S. Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:09
akurt написав:
«Все завжди закінчується добре.
Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець
».
Пауло Коельо.
Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто
".
Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.
Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні
пішли сплачені мною вчора
40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.
Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.P.S.
Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р.
Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці.
От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?
Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:11
adeges написав:
Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?
В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.
Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 14:51
BIGor написав:
Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці.
От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?
Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.
Я з Вами погоджуюсь. Все вірно.
Про цю проблему мені весь час розказували наші люди під час мого перебування у Франції восени цього року:
- курси французької мови - безкоштовні - адаптаційні - в групі з 18 людей - 16/17 це араби - афганці чи сирійці. Вели себе досить "погано". Цікаво, щоразу на перерві жували безкоштовні сендвічі та весь час були розмови тільки про те, що нащадки Людовика ХVIII
платять мало грошей.
- малозабезпечені отримують від держави - так мені сказали близько 740 євро на місяць. Це при тому, що наші люди - працюють та отримують десь 1200 євро на місяць. Зрозуміло, що наші люди "бурчать" з цього приводу.
В той же час проблема досить штучна:
- по-перше, не треба забувати, що Франція володіла свого часу майже 1/2 частиною африканського континенту, тобто це так історично склалося. Порівняйте з Україною - та отримаєте той же результат:
якщо НЕ ГІРШЕ: араби хоч фарнцузську мову вивчили/вивчають. А подивіться цей форум: вдають із себе розумних людей, але Абетку за останні 30 років не вивчили. Ще й паплюжать мову українську чечеловсько-шолом-алейхомивським акцентом та відповідною дурнуватою вимовою. А дехто паплюжить українську мову - але свій блог для росіян на болотах
веде виключно грамотною російсько-болотною. Тому що знає, що люди з болота не пробачають. Бити будуть боляче.Так що на арабів гріх грішити: вони ще й порядні.
- по-друге, проблема перебільшена.
Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.
За день якщо побачити на вулицях великих міст 1-3-5, ну нехай 10 чорношкірих/арабської зовнішності - то то стандарт. Але не більше. В Тулузі багато разів проїжджав повз стадіон - то з- машин виходити хлопці грати в футбол в одній команді і білі, і чорні...
- спеціально питав в "сільській школі" про расовий склад: сказали, шо в класі на 25 учнів - 1 "чорненький". Був присутній на святкуванні Хелловіна - то там як екзотика була біла француженка, яка невідомо від кого народила трьох чорненьких хлопчиків 5-7-9 років.
Їх всі французи пригощали цукерками та милувалися екзотикою.
Хлочики були здоровими та активними. Мабуть і донор був здоровий та активний.
Підсумок: французи бачать цю проблему, усвідомлюють але або стійко мовчать, або стійко терплять.
Але і перебільшення немає.
На питання "От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?
" я отримав відповідь вже давно в Амстердамі (Нідерланди).Суспільство із задоволенням погоджується платити
, тому що з точки зору біології "ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ".
Тобто це плата за безпеку звичайних людей.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:26
BIGor написав:
а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 15:42
Єдине, що мене здивувало в Берліні:
- реальна проблема поїсти традиційну смажену капусту із ковбасками: тільки Дьонер на кожному куті. Правда, вдалося попасти в ресторан індійської кухні.
- коли був в місті Гамбург - то було враження, що попав в Стамбул. Як виявилося неподалік залізничного вокзалу розташований район де всі магазини/кафе тримають турки. Там ціла вулиця або декілька вулиць.
- в Дюссельдорфі взагалі не помітив проблем.
Ех, шановне панство хвилюють дивні проблеми.
Ну, як завжди…
Мама - полтавчанка - казали - я тоді не розумів тих слів:
«Найстрашнішим є «хатній» крадій».
Виявилося правдою…
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