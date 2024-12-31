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#<1 ... 2495249624972498 Додано: Вів 31 гру, 2024 11:23 «Все завжди закінчується добре.

Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець».

Пауло Коельо.



Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто".



Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.

Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні пішли сплачені мною вчора 40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."



Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.



Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.



P.S. Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р. akurt

Повідомлень: 10428 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3859 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 12:09 akurt написав: «Все завжди закінчується добре.

Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець».

Пауло Коельо.



Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто".



Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.

Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні пішли сплачені мною вчора 40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."



Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.



Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.



P.S. Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р. «Все завжди закінчується добре.Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець».Пауло Коельо.Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми".Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію.Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, кудипішли40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р.

Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці.

От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?

Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу. Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці.От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу. BIGor

Повідомлень: 9715 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1390 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 12:11 adeges написав: Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими? Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?

В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.

Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно. В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно. UA Повідомлень: 9258 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1873 раз. Подякували: 2309 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 14:51 BIGor написав: Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці.

От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?

Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу. Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці.От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.



Я з Вами погоджуюсь. Все вірно.

Про цю проблему мені весь час розказували наші люди під час мого перебування у Франції восени цього року:

- курси французької мови - безкоштовні - адаптаційні - в групі з 18 людей - 16/17 це араби - афганці чи сирійці. Вели себе досить "погано". Цікаво, щоразу на перерві жували безкоштовні сендвічі та весь час були розмови тільки про те, що нащадки Людовика ХVIII платять мало грошей.

- малозабезпечені отримують від держави - так мені сказали близько 740 євро на місяць. Це при тому, що наші люди - працюють та отримують десь 1200 євро на місяць. Зрозуміло, що наші люди "бурчать" з цього приводу.



В той же час проблема досить штучна:

- по-перше, не треба забувати, що Франція володіла свого часу майже 1/2 частиною африканського континенту, тобто це так історично склалося. Порівняйте з Україною - та отримаєте той же результат:

якщо НЕ ГІРШЕ: араби хоч фарнцузську мову вивчили/вивчають. А подивіться цей форум: вдають із себе розумних людей, але Абетку за останні 30 років не вивчили. Ще й паплюжать мову українську дурнуватою вимовою.

Так що на арабів гріх грішити: вони ще й порядні.



- по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.

За день якщо побачити на вулицях великих міст 1-3-5, ну нехай 10 чорношкірих/арабської зовнішності - то то стандарт. Але не більше. В Тулузі багато разів проїжджав повз стадіон - то з

машин виходили хлопці грати в футбол в одній команді і білі, і чорні...



- спеціально питав в "сільській школі" про расовий склад: сказали, шо в класі на 25 учнів - 1 "чорненький". Був присутній на святкуванні Хелловіна - то там як екзотика була біла француженка, яка невідомо від кого народила трьох чорненьких хлопчиків 5-7-9 років.

Їх всі французи пригощали цукерками та милувалися екзотикою.

Хлочики були здоровими та активними. Мабуть і донор був здоровий та активний.



Підсумок: французи бачать цю проблему, усвідомлюють але або стійко мовчать, або стійко терплять.

Але і перебільшення немає.



На питання "От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?" я отримав відповідь вже давно в Амстердамі (Нідерланди).

Суспільство із задоволенням погоджується платити , тому що з точки зору біології "ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ".

Тобто це плата за безпеку звичайних людей. Я з Вами погоджуюсь. Все вірно.Про цю проблему мені весь час розказували наші люди під час мого перебування у Франції восени цього року:- курси французької мови - безкоштовні - адаптаційні - в групі з 18 людей - 16/17 це араби - афганці чи сирійці. Вели себе досить "погано". Цікаво, щоразу на перерві жували безкоштовні сендвічі та весь час були розмови тільки про те, що нащадки Людовика ХVIII платять мало грошей.- малозабезпечені отримують від держави - так мені сказали близько 740 євро на місяць. Це при тому, що наші люди - працюють та отримують десь 1200 євро на місяць. Зрозуміло, що наші люди "бурчать" з цього приводу.В той же час проблема досить штучна:- по-перше, не треба забувати, що Франція володіла свого часу майже 1/2 частиною африканського континенту, тобто це так історично склалося. Порівняйте з Україною - та отримаєте той же результат:якщо НЕ ГІРШЕ: араби хоч фарнцузську мову вивчили/вивчають. А подивіться цей форум: вдають із себе розумних людей, але Абетку за останні 30 років не вивчили. Ще й паплюжать мову українську дурнуватою вимовою.- по-друге, проблемаЯ сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.За день якщо побачити на вулицях великих міст 1-3-5, ну нехай 10 чорношкірих/арабської зовнішності - то то стандарт. Але не більше. В Тулузі багато разів проїжджав повз стадіон - то змашин виходили хлопці грати в футбол в одній команді і білі, і чорні...- спеціально питав в "сільській школі" про расовий склад: сказали, шо в класі на 25 учнів - 1 "чорненький". Був присутній на святкуванні Хелловіна - то там як екзотика була біла француженка, яка невідомо від кого народила трьох чорненьких хлопчиків 5-7-9 років.Їх всі французи пригощали цукерками та милувалися екзотикою.Хлочики були здоровими та активними. Мабуть і донор був здоровий та активний.Підсумок: французи бачать цю проблему, усвідомлюють але або стійко мовчать, або стійко терплять.Але і перебільшення немає.На питання "От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?" я отримав відповідь вже давно в Амстердамі (Нідерланди)., тому що з точки зору біології "ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ".Тобто це плата за безпеку звичайних людей. Востаннє редагувалось akurt в Вів 31 гру, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10428 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3859 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 15:26 BIGor написав: а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу. а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.

Берлінабад Берлінабад flyman

Повідомлень: 37724 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 15:42 Єдине, що мене здивувало в Берліні:

- реальна проблема поїсти традиційну смажену капусту із ковбасками: тільки Дьонер на кожному куті. Правда, вдалося попасти в ресторан індійської кухні.

- коли був в місті Гамбург - то було враження, що попав в Стамбул. Як виявилося неподалік залізничного вокзалу розташований район де всі магазини/кафе тримають турки. Там ціла вулиця або декілька вулиць.

- в Дюссельдорфі взагалі не помітив проблем.



Ех, шановне панство хвилюють дивні проблеми.

Ну, як завжди…

Мама - полтавчанка - казали - я тоді не розумів тих слів:

«Найстрашнішим є «хатній» крадій».

Виявилося правдою… akurt

Повідомлень: 10428 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3859 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 16:54 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто. по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.

Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас... Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас... BIGor

Повідомлень: 9715 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1390 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 17:03 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: На питання "От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?" я отримав відповідь вже давно в Амстердамі (Нідерланди).

Суспільство із задоволенням погоджується платити, тому що з точки зору біології "ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ".

Тобто це плата за безпеку звичайних людей. На питання "От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?" я отримав відповідь вже давно в Амстердамі (Нідерланди).Суспільство ізпогоджується платити, тому що з точки зору біології "ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ".Тобто це плата за безпеку звичайних людей.

Цікава політика, але думаю багато людей не погоджуються з нею, і там нема задоволення платити наркоманам, ворам, гвалтівникам та іншому зброду.... Цікава політика, але думаю багато людей не погоджуються з нею, і там немаплатити наркоманам, ворам, гвалтівникам та іншому зброду.... BIGor

Повідомлень: 9715 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1390 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 17:10 BIGor написав: Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас... Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас...

Ну так Париж - то окрема держава.

Там чорненькі поводяться наче риби у морі - так само пірнають під низ турнікетів у Метро.



Будемо об"єктивними: чи завжди білі люди поводяться добре з чорними/арабами/азіатами?

Наприклад: сів я на Gare du Nord в Парижі на швидкісний потяг в Амстердам.

Що ви думаєте: переді мною і праворуч три блоки крісел "на двох" зайняли однотипні пари: високі стрункі хлопці-блондини-голандці і кожен - з маленькою тендітною - не більше 1,5 м - азіаткою.

Ну хіба ж так можна? А що робити азіатам в умовах відсутності тих маленьких в 1,5 м дівчат? Ну так Париж - то окрема держава.Там чорненькі поводяться наче риби у морі - так само пірнають під низ турнікетів у Метро.Будемо об"єктивними: чи завжди білі люди поводяться добре з чорними/арабами/азіатами?Наприклад: сів я на Gare du Nord в Парижі на швидкісний потяг в Амстердам.Що ви думаєте: переді мною і праворуч три блоки крісел "на двох" зайняли однотипні пари: високі стрункі хлопці-блондини-голандці і кожен - з маленькою тендітною - не більше 1,5 м - азіаткою.Ну хіба ж так можна? А що робити азіатам в умовах відсутності тих маленьких в 1,5 м дівчат? akurt

Повідомлень: 10428 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3859 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2495249624972498 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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