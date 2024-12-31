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«Все завжди закінчується добре. Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець». Пауло Коельо.
Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто".
Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію. Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні пішли сплачені мною вчора 40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."
Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.
Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.
P.S. Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р.
akurt написав:«Все завжди закінчується добре. Якщо закінчилося погано, то це означає, що ще не кінець». Пауло Коельо.
Цитата: "Не буває нічого в житті безкоштовного, за це лікування платить пару сімей німців своїми 40% від брутто".
Я про ці "40%" та про задоволення, яке охоплює людину, яка сплатила ці 40%, почув ще років 10 тому від нашого хлопця, який переїхав жити в Швецію. Він тоді сказав приблизно так: я плачу податків 40% і згоден сплачувати ще більше, тому що реально бачу, куди саме сьогодні пішли сплачені мною вчора 40%: ось з"явилася нова лава під деревом в парку праворуч, ось замінили світильник освітлення, ось додали ще одного поліцейського, який вартує мою вулицю, ось..."
Інша система вимірювання цінностей та перерозподілу суспільного багатства.
Важко уявити у Німеччині, або у Франції відставного суддю Донецького апеляційного суду, який виграв справу у Пенсійного фонду України і суд своїм Рішенням зобовʼязав Пенсійний фонд виплачувати відставному судді щомісяця пенсію розміром в 269 700 гривень.
P.S. Для довідки - я в 2024 році прожив більше 3-х місяців у Франції, цікавився побутом, зарплатнею та пенсіями. Найбільша пенсія була в одного працівника автозаводу: 3 000 євро. Порівняйте із зарплатнею президента Французської республіки: у 2021 році ця щомісячна допомога становила приблизно від 5 496,71 до 6 227,73 євро на місяць, або від 65 960,52 до 74 732,76 євро на рік. Дані від 12 вересня 2024 р.
Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці. От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто? Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.
adeges написав:Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?
В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде. Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно.
BIGor написав:Це все правильно в ідеальному суспільстві, але наразі є люди які не хочуть платити ані 40%, ба більше, сидять на соціалі і інших плюшках, в основному араби і африканці. От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто? Коли працюючих німців 10 на одного араба - система ще працює, а от коли стане 10 арабів на 5 працюючих німців - що буде тоді? А це питання лише часу.
Я з Вами погоджуюсь. Все вірно. Про цю проблему мені весь час розказували наші люди під час мого перебування у Франції восени цього року: - курси французької мови - безкоштовні - адаптаційні - в групі з 18 людей - 16/17 це араби - афганці чи сирійці. Вели себе досить "погано". Цікаво, щоразу на перерві жували безкоштовні сендвічі та весь час були розмови тільки про те, що нащадки Людовика ХVIII платять мало грошей. - малозабезпечені отримують від держави - так мені сказали близько 740 євро на місяць. Це при тому, що наші люди - працюють та отримують десь 1200 євро на місяць. Зрозуміло, що наші люди "бурчать" з цього приводу.
В той же час проблема досить штучна: - по-перше, не треба забувати, що Франція володіла свого часу майже 1/2 частиною африканського континенту, тобто це так історично склалося. Порівняйте з Україною - та отримаєте той же результат: якщо НЕ ГІРШЕ: араби хоч фарнцузську мову вивчили/вивчають. А подивіться цей форум: вдають із себе розумних людей, але Абетку за останні 30 років не вивчили. Ще й паплюжать мову українську дурнуватою вимовою. Так що на арабів гріх грішити: вони ще й порядні.
- по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто. За день якщо побачити на вулицях великих міст 1-3-5, ну нехай 10 чорношкірих/арабської зовнішності - то то стандарт. Але не більше. В Тулузі багато разів проїжджав повз стадіон - то з машин виходили хлопці грати в футбол в одній команді і білі, і чорні...
- спеціально питав в "сільській школі" про расовий склад: сказали, шо в класі на 25 учнів - 1 "чорненький". Був присутній на святкуванні Хелловіна - то там як екзотика була біла француженка, яка невідомо від кого народила трьох чорненьких хлопчиків 5-7-9 років. Їх всі французи пригощали цукерками та милувалися екзотикою. Хлочики були здоровими та активними. Мабуть і донор був здоровий та активний.
Підсумок: французи бачать цю проблему, усвідомлюють але або стійко мовчать, або стійко терплять. Але і перебільшення немає.
На питання "От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?" я отримав відповідь вже давно в Амстердамі (Нідерланди). Суспільство із задоволенням погоджується платити, тому що з точки зору біології "ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ". Тобто це плата за безпеку звичайних людей.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 31 гру, 2024 17:03, всього редагувалось 1 раз.
Єдине, що мене здивувало в Берліні: - реальна проблема поїсти традиційну смажену капусту із ковбасками: тільки Дьонер на кожному куті. Правда, вдалося попасти в ресторан індійської кухні. - коли був в місті Гамбург - то було враження, що попав в Стамбул. Як виявилося неподалік залізничного вокзалу розташований район де всі магазини/кафе тримають турки. Там ціла вулиця або декілька вулиць. - в Дюссельдорфі взагалі не помітив проблем.
Ех, шановне панство хвилюють дивні проблеми. Ну, як завжди… Мама - полтавчанка - казали - я тоді не розумів тих слів: «Найстрашнішим є «хатній» крадій». Виявилося правдою…
akurt написав:На питання "От Ви би хотіли платити непрацюючому арабу на його краще життя свої 40% від брутто?" я отримав відповідь вже давно в Амстердамі (Нідерланди). Суспільство із задоволенням погоджується платити, тому що з точки зору біології "ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ". Тобто це плата за безпеку звичайних людей.
Цікава політика, але думаю багато людей не погоджуються з нею, і там нема задоволення платити наркоманам, ворам, гвалтівникам та іншому зброду....
BIGor написав:Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас...
Ну так Париж - то окрема держава. Там чорненькі поводяться наче риби у морі - так само пірнають під низ турнікетів у Метро.
Будемо об"єктивними: чи завжди білі люди поводяться добре з чорними/арабами/азіатами? Наприклад: сів я на Gare du Nord в Парижі на швидкісний потяг в Амстердам. Що ви думаєте: переді мною і праворуч три блоки крісел "на двох" зайняли однотипні пари: високі стрункі хлопці-блондини-голандці і кожен - з маленькою тендітною - не більше 1,5 м - азіаткою. Ну хіба ж так можна? А що робити азіатам в умовах відсутності тих маленьких в 1,5 м дівчат?