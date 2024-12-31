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#<1 ... 2496249724982499 Додано: Вів 31 гру, 2024 18:13 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: А що робити азіатам А що робити азіатам

Брати в пару високих голландок? Брати в пару високих голландок? Дюрі-бачі

Повідомлень: 4499 З нами з: 29.07.22 Подякував: 762 раз. Подякували: 553 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 19:07 UA написав: adeges написав: Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими? Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?

В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.

Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно. В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно.



а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство") а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство") Миша-клиент Повідомлень: 724 З нами з: 02.11.08 Подякував: 27 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2024 19:26 Дивіться глибше та ширше.

В 2022 році я був запрошений пообідати з одним паном в ресторан Ship Inn - маловідоме місце в яхт-клубі на захід від Анталії. Там неймовірний вид на мор та на гори. Дорогі яхти під прапорами різних країн.

Пускають на авто на територію не всіх - по паролю. Я знав пароль.



Нас було двоє за столиком: я і один пан - колишній одесит, якого у віці 16 років вивезли в Ізраїль.

Він один з тих, за кого вболівала вся Україна - тримав у руках так зване "Українське - хі-хі - то так він сміявся - зерно".

Він під час обіду весь час кудись дзвонив щось там відвантажували перевантажувати і так далі - і показав мені 2 паспорта: громадянина США та громадянина Ізраїля.

То таке "українське зерно".



А потім показав третій паспорт - український - і тільки мені признався, що то фальшивий.

Але сказав, що інколи такий "треба мати"...



От тепер буде і не фальшивий...

Дивіться глибше та ширше. akurt

Повідомлень: 10430 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3859 раз. Подякували: 1353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2496249724982499 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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