Брати в пару високих голландок?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 31 гру, 2024 19:07
а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство")
Додано: Вів 31 гру, 2024 19:26
Дивіться глибше та ширше.
В 2022 році я був запрошений пообідати з одним паном в ресторан Ship Inn - маловідоме місце в яхт-клубі на захід від Анталії. Там неймовірний вид на мор та на гори. Дорогі яхти під прапорами різних країн.
Пускають на авто на територію не всіх - по паролю. Я знав пароль.
Нас було двоє за столиком: я і один пан - колишній одесит, якого у віці 16 років вивезли в Ізраїль.
Він один з тих, за кого вболівала вся Україна - тримав у руках так зване "Українське - хі-хі - то так він сміявся - зерно".
Він під час обіду весь час кудись дзвонив щось там відвантажували перевантажувати і так далі - і показав мені 2 паспорта: громадянина США та громадянина Ізраїля.
То таке "українське зерно".
А потім показав третій паспорт - український - і тільки мені признався, що то фальшивий.
Але сказав, що інколи такий "треба мати"...
От тепер буде і не фальшивий...
Дивіться глибше та ширше.
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