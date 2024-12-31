Додано: Вів 31 гру, 2024 19:26

Дивіться глибше та ширше.

В 2022 році я був запрошений пообідати з одним паном в ресторан Ship Inn - маловідоме місце в яхт-клубі на захід від Анталії. Там неймовірний вид на мор та на гори. Дорогі яхти під прапорами різних країн.

Пускають на авто на територію не всіх - по паролю. Я знав пароль.



Нас було двоє за столиком: я і один пан - колишній одесит, якого у віці 16 років вивезли в Ізраїль.

Він один з тих, за кого вболівала вся Україна - тримав у руках так зване "Українське - хі-хі - то так він сміявся - зерно".

Він під час обіду весь час кудись дзвонив щось там відвантажували перевантажувати і так далі - і показав мені 2 паспорта: громадянина США та громадянина Ізраїля.

То таке "українське зерно".



А потім показав третій паспорт - український - і тільки мені признався, що то фальшивий.

Але сказав, що інколи такий "треба мати"...



От тепер буде і не фальшивий...

Дивіться глибше та ширше.



P.S. Признаюся чесно: рахунок я не сплачував.

Просто від мене теж дещо залежало. Для його жінки. Все получилося.