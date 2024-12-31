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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:13
akurt написав:
А що робити азіатам
Брати в пару високих голландок?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 19:07
UA написав: adeges написав:
Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?
В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.
Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно.
а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство")
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Додано: Вів 31 гру, 2024 19:26
Дивіться глибше та ширше.
В 2022 році я був запрошений пообідати з одним паном в ресторан Ship Inn - маловідоме місце в яхт-клубі на захід від Анталії. Там неймовірний вид на мор та на гори. Дорогі яхти під прапорами різних країн.
Пускають на авто на територію не всіх - по паролю. Я знав пароль.
Нас було двоє за столиком: я і один пан - колишній одесит, якого у віці 16 років вивезли в Ізраїль.
Він один з тих, за кого вболівала вся Україна - тримав у руках так зване "Українське - хі-хі - то так він сміявся - зерно".
Він під час обіду весь час кудись дзвонив щось там відвантажували перевантажувати і так далі - і показав мені 2 паспорта: громадянина США та громадянина Ізраїля.
То таке "українське зерно".
А потім показав третій паспорт - український - і тільки мені признався, що то фальшивий.
Але сказав, що інколи такий "треба мати"...
От тепер буде і не фальшивий...
Дивіться глибше та ширше.
P.S. Признаюся чесно: рахунок я не сплачував.
Просто від мене теж дещо залежало. Для його жінки. Все получилося.
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akurt
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Додано: Вів 31 гру, 2024 20:17
Миша-клиент написав:
а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство")
Через дшв хіба що...
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Додано: Вів 31 гру, 2024 20:20
akurt написав:
"ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ".
Тобто це плата за безпеку звичайних людей.
Не для людей, які 3 роки сплять зі зброєю...
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Додано: Вів 31 гру, 2024 21:10
BIGor написав: akurt написав:
по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.
Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас...
В 2020 десь в паризькому метро було 50/50 візуально
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Додано: Вів 31 гру, 2024 23:44
Faceless написав: BIGor написав: akurt написав:
по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.
Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас...
В 2020 десь в паризькому метро було 50/50 візуально
Користався паризькім метро у 2000 році, білих від сили четверть була.Навчились від арабів, як їздити там на шару.
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