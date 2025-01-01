Брати в пару високих голландок?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 18:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 31 гру, 2024 19:07
а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство")
Додано: Вів 31 гру, 2024 19:26
Дивіться глибше та ширше.
В 2022 році я був запрошений пообідати з одним паном в ресторан Ship Inn - маловідоме місце в яхт-клубі на захід від Анталії. Там неймовірний вид на мор та на гори. Дорогі яхти під прапорами різних країн.
Пускають на авто на територію не всіх - по паролю. Я знав пароль.
Нас було двоє за столиком: я і один пан - колишній одесит, якого у віці 16 років вивезли в Ізраїль.
Він один з тих, за кого вболівала вся Україна - тримав у руках так зване "Українське - хі-хі - то так він сміявся - зерно".
Він під час обіду весь час кудись дзвонив щось там відвантажували перевантажувати і так далі - і показав мені 2 паспорта: громадянина США та громадянина Ізраїля.
То таке "українське зерно".
А потім показав третій паспорт - український - і тільки мені признався, що то фальшивий.
Але сказав, що інколи такий "треба мати"...
От тепер буде і не фальшивий...
Дивіться глибше та ширше.
P.S. Признаюся чесно: рахунок я не сплачував.
Просто від мене теж дещо залежало. Для його жінки. Все получилося.
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 31 гру, 2024 20:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 31 гру, 2024 21:10
Re: Еміграція, заробітчанство
В 2020 десь в паризькому метро було 50/50 візуально
Додано: Вів 31 гру, 2024 23:44
Користався паризькім метро у 2000 році, білих від сили четверть була.Навчились від арабів, як їздити там на шару.
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:35
Еміграція, заробітчанство
Ну ось і добре - з важким життям французів розібралися.
Дійсно: французам не позаздриш...
В нас мало знають про те, що Франція вела безкінечні війни з народами колоніальних країн в Африці - і досі володіє багато якими утвореннями за кордоном, які мають спільну назву "Заморські території".
Зранку спілкувався з нашими українцями не тільки в Україні, а і в США, Данії та у Франції.
В Данії наша людина живе з 2014 року - після відомих всім подій на сході України. Дуже хвалить Данію - але ось же яка проблема - зуби хоче лікувати в Туреччині. В Анталії. Гарний вибір...
Дав координати перевіреної клініки, де в реєстратурі працює пані Наталя - говорить і українською, і російською, і польською - вислухає, порадить послідовність дій та запише не прийом.
Якщо імплант - то до головного лікаря як клієнта - мого Protégé.
Protégé - слово до речі французьке і тому цікаве.
Ранішня розмова була за допомогою наших українців з паном Dr (прізвище я видалив) François Xavier - Médecin Généraliste .
Має приватну практику у Франції - прийом в нього коштує від 35 до 60 євро.
Ось що значить медична освіта: прийом веде через день - і не більше 4-х годин на день.
В неприймальні дні - виключно за попереднім записом та за іншу ціну...
Але найцікавіше - то його батьки.
Мати народилася в 1931 році в Алжирі - тоді колонія Франції, в яку переїжджало багато європейців.
Як в райське місце на землі.
Це призвело до перенаселення в том смислі, що не вистачало вже вільної землі.
Це спонукало почати боротьбу з іноземцями, яка в 1962 році призвела - внаслідок - як вважає багато хто у Франції - помилкової політики генерала Де Голля - до незалежності Алжиру.
Саме в тому 1962 році Madame CINTAS Candelaria і народила, перебуваючи у законному шлюбі, сина, та з чоловіком та сином переїхала в континентальну Францію.
Жили в згаданому вище Парижі, де син і закінчив медичний університет.
А саме цікаве відбулося в 1984 році - після закінчення сином університету батьки нашого лікаря переїхали на південь Франції - подалі від згаданого вище населеного на 50% арабами та чорними Парижу, де в 1985 році побудували за проєктом одного відомого архітектора власний будинок.
З видом на гори Піренеї.
Так ось: мати нашого лікаря прожила до січня 2024 року - відійшла у засвіти у віці 92 (!) роки.
Про батька мені нічого не розказали, тільки сказали, що в Алжирі був офіцером Французького легіону...
В цей перший день року 2025 бажаю всім учасникам форуму здоров"я.
Бачите, французам, які живуть в оточенні арабів та чорношкірих, вдається і боротися, і жити довго....
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 січ, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Життя в еміграції таке. Один мій знайомий в Ірландії в новорічну ніч отримав пропозиції "руки і серця" від двох місцевих дам (колеги і сусідки)...
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:48
Ну так я "як у воду глЕдів", коли побажав всім здоров"я: така подвійна пропозиція свідчить саме про впевнене здоров"я!
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