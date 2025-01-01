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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2496249724982499
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:А що робити азіатам

Брати в пару високих голландок?
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:07

  UA написав:
  adeges написав:Але звичайно проблема в тому, що буде за межами тимчасового захисту. Сірійці - доречний і свіжий приклад. Мало того, як тільки наступить мир, навіть тимчасово, дуже суттєво все може перегратись. Молоді потенційно можуть працювати і перейдуть у повноцінний імігрантський статус. А що робити із старими?

В країнах ЕС де нема щомісячних виплат таких проблем не буде.
Кількість біженців мінімальна, та всі вони здатні себе забезпечувати самостійно.


а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство")
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:26

Дивіться глибше та ширше.
В 2022 році я був запрошений пообідати з одним паном в ресторан Ship Inn - маловідоме місце в яхт-клубі на захід від Анталії. Там неймовірний вид на мор та на гори. Дорогі яхти під прапорами різних країн.
Пускають на авто на територію не всіх - по паролю. Я знав пароль.

Нас було двоє за столиком: я і один пан - колишній одесит, якого у віці 16 років вивезли в Ізраїль.
Він один з тих, за кого вболівала вся Україна - тримав у руках так зване "Українське - хі-хі - то так він сміявся - зерно".
Він під час обіду весь час кудись дзвонив щось там відвантажували перевантажувати і так далі - і показав мені 2 паспорта: громадянина США та громадянина Ізраїля.
То таке "українське зерно".

А потім показав третій паспорт - український - і тільки мені признався, що то фальшивий.
Але сказав, що інколи такий "треба мати"...

От тепер буде і не фальшивий...
Дивіться глибше та ширше.

P.S. Признаюся чесно: рахунок я не сплачував.
Просто від мене теж дещо залежало. Для його жінки. Все получилося.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Миша-клиент написав:а біженців понад квоту - перенаправлятимуть, наприклад, до України (виглядає так, що саме під цей проект у нас і проштовшхують так званий "закон про подвійне громадянство")

Через дшв хіба що...
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 20:20

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:"ГОЛОДНА ЛЮДИНА - ЦЕ СТРАШНА РІЧ, НЕБЕЗПЕЧНА ДЛЯ ІНШИХ".
Тобто це плата за безпеку звичайних людей.

Не для людей, які 3 роки сплять зі зброєю...
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:10

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  akurt написав:по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.

Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас...
В 2020 десь в паризькому метро було 50/50 візуально
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:44

  Faceless написав:
BIGor написав:
  akurt написав:по-друге, проблема перебільшена. Я сказав би так: у великих містах на кшталт Парижу або Тулузи дійсно можна побачити арабів та чорношкірих, але підтверджую: досить НЕ часто.

Тут взагалі не згоден. Теж бував у Франції, при чому дуже давненько, в паризькому метро білих вже тоді не було, ну крім нас...
В 2020 десь в паризькому метро було 50/50 візуально

Користався паризькім метро у 2000 році, білих від сили четверть була.Навчились від арабів, як їздити там на шару.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:35

Еміграція, заробітчанство

Ну ось і добре - з важким життям французів розібралися.
Дійсно: французам не позаздриш...
В нас мало знають про те, що Франція вела безкінечні війни з народами колоніальних країн в Африці - і досі володіє багато якими утвореннями за кордоном, які мають спільну назву "Заморські території".

Зранку спілкувався з нашими українцями не тільки в Україні, а і в США, Данії та у Франції.

В Данії наша людина живе з 2014 року - після відомих всім подій на сході України. Дуже хвалить Данію - але ось же яка проблема - зуби хоче лікувати в Туреччині. В Анталії. Гарний вибір...
Дав координати перевіреної клініки, де в реєстратурі працює пані Наталя - говорить і українською, і російською, і польською - вислухає, порадить послідовність дій та запише не прийом.
Якщо імплант - то до головного лікаря як клієнта - мого Protégé.

Protégé - слово до речі французьке і тому цікаве.

Ранішня розмова була за допомогою наших українців з паном Dr (прізвище я видалив) François Xavier - Médecin Généraliste .
Має приватну практику у Франції - прийом в нього коштує від 35 до 60 євро.

Ось що значить медична освіта: прийом веде через день - і не більше 4-х годин на день.
В неприймальні дні - виключно за попереднім записом та за іншу ціну...

Але найцікавіше - то його батьки.
Мати народилася в 1931 році в Алжирі - тоді колонія Франції, в яку переїжджало багато європейців.
Як в райське місце на землі.
Це призвело до перенаселення в том смислі, що не вистачало вже вільної землі.
Це спонукало почати боротьбу з іноземцями, яка в 1962 році призвела - внаслідок - як вважає багато хто у Франції - помилкової політики генерала Де Голля - до незалежності Алжиру.
Саме в тому 1962 році Madame CINTAS Candelaria і народила, перебуваючи у законному шлюбі, сина, та з чоловіком та сином переїхала в континентальну Францію.

Жили в згаданому вище Парижі, де син і закінчив медичний університет.

А саме цікаве відбулося в 1984 році - після закінчення сином університету батьки нашого лікаря переїхали на південь Франції - подалі від згаданого вище населеного на 50% арабами та чорними Парижу, де в 1985 році побудували за проєктом одного відомого архітектора власний будинок.
З видом на гори Піренеї.
Так ось: мати нашого лікаря прожила до січня 2024 року - відійшла у засвіти у віці 92 (!) роки.
Про батька мені нічого не розказали, тільки сказали, що в Алжирі був офіцером Французького легіону...

В цей перший день року 2025 бажаю всім учасникам форуму здоров"я.
Бачите, французам, які живуть в оточенні арабів та чорношкірих, вдається і боротися, і жити довго....
Востаннє редагувалось akurt в Сер 01 січ, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:41

Re: Еміграція, заробітчанство

Життя в еміграції таке. Один мій знайомий в Ірландії в новорічну ніч отримав пропозиції "руки і серця" від двох місцевих дам (колеги і сусідки)...
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 12:48

Ну так я "як у воду глЕдів", коли побажав всім здоров"я: така подвійна пропозиція свідчить саме про впевнене здоров"я!
akurt
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