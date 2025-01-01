Додано: Сер 01 січ, 2025 12:35

Еміграція, заробітчанство



Ну ось і добре - з важким життям французів розібралися.

Дійсно: французам не позаздриш...

В нас мало знають про те, що Франція вела безкінечні війни з народами колоніальних країн в Африці - і досі володіє багато якими утвореннями за кордоном, які мають спільну назву "Заморські території".



Зранку спілкувався з нашими українцями не тільки в Україні, а і в США, Данії та у Франції.



В Данії наша людина живе з 2014 року - після відомих всім подій на сході України. Дуже хвалить Данію - але ось же яка проблема - зуби хоче лікувати в Туреччині. В Анталії. Гарний вибір...

Дав координати перевіреної клініки, де в реєстратурі працює пані Наталя - говорить і українською, і російською, і польською - вислухає, порадить послідовність дій та запише не прийом.

Якщо імплант - то до головного лікаря як клієнта - мого Protégé.



Protégé - слово до речі французьке і тому цікаве.



Ранішня розмова була за допомогою наших українців з паном Dr (прізвище я видалив) François Xavier - Médecin Généraliste .

Має приватну практику у Франції - прийом в нього коштує від 35 до 60 євро.



Ось що значить медична освіта: прийом веде через день - і не більше 4-х годин на день.

В неприймальні дні - виключно за попереднім записом та за іншу ціну...



Але найцікавіше - то його батьки.

Мати народилася в 1931 році в Алжирі - тоді колонія Франції, в яку переїжджало багато європейців.

Як в райське місце на землі.

Це призвело до перенаселення в том смислі, що не вистачало вже вільної землі.

Це спонукало почати боротьбу з іноземцями, яка в 1962 році призвела - внаслідок - як вважає багато хто у Франції - помилкової політики генерала Де Голля - до незалежності Алжиру.

Саме в тому 1962 році Madame CINTAS Candelaria і народила, перебуваючи у законному шлюбі, сина, та з чоловіком та сином переїхала в континентальну Францію.



Жили в згаданому вище Парижі, де син і закінчив медичний університет.



А саме цікаве відбулося в 1984 році - після закінчення сином університету батьки нашого лікаря переїхали на південь Франції - подалі від згаданого вище населеного на 50% арабами та чорними Парижу, де в 1985 році побудували за проєктом одного відомого архітектора власний будинок.

З видом на гори Піренеї.

Так ось: мати нашого лікаря прожила до січня 2024 року - відійшла у засвіти у віці 92 (!) роки.

Про батька мені нічого не розказали, тільки сказали, що в Алжирі був офіцером Французького легіону...



В цей перший день року 2025 бажаю всім учасникам форуму здоров"я.

Бачите, французам, які живуть в оточенні арабів та чорношкірих, вдається і боротися, і жити довго....