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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2497249824992500
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 04:19

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Два різних кейси двох різних родин в одній країні.

Справа номер 1. Родина моєї племінниці: чоловік+жінка+ двоє хлопців-школярі.
На сьогодні поставили перед собою план: прожити в Канаді 3 роки (за терміном дії Work permit) та повернутися додому, до мами.
Все просто: порахували бали, необхідні для оформлення Виду на проживання, та прийшли до висновку, що ніколи не отримають Вид на проживання в Канаді.
Не дають Вид на проживання, якщо жінка працює в магазині Second Hand, а чоловік лежить зранку до вечора на канапі з пляшкою пива та цигаркою.
Все закономірно, і ми про це вже писали: обидва не мають ніякої спеціальної освіти, ніяких дипломів підтвердити не можуть, десь та якось та кимось до Канади працювали.
І ми про це теж говорили: НЕ ТИХ ЧЕКАЛА КАНАДА.

Справа номер 2. Чоловік та жінка мають досить високу кваліфікацію (не буду говорити в якій сфері). Свої дипломи підтвердили.
Влаштувалися на роботу за своїм фахом.
Жили в орендованому житлі, за яке платили 2000…2500 C$.
На днях переїхали в куплений в кредит будинок.
Загальна ціна 280 000 С$.
Виплата за кредитом - така сама, як платили за оренду квартири (цифри не перевіряв, записано зі слів власників).

Така різна Канада.
Спільним є одне: місто Edmonton (Alberta).
Одна і та ж компанія Українців.
Просто українці різні…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:54

Re: Еміграція, заробітчанство

1:00:00
можна і на 300 у.е. жити в міс.
350 у.е. квиток з Будапешта
flyman
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  #<1 ... 2497249824992500
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