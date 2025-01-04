Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Два різних кейси двох різних родин в одній країні.
Справа номер 1. Родина моєї племінниці: чоловік+жінка+ двоє хлопців-школярі.
На сьогодні поставили перед собою план: прожити в Канаді 3 роки (за терміном дії Work permit) та повернутися додому, до мами.
Все просто: порахували бали, необхідні для оформлення Виду на проживання, та прийшли до висновку, що ніколи не отримають Вид на проживання в Канаді.
Не дають Вид на проживання, якщо жінка працює в магазині Second Hand, а чоловік лежить зранку до вечора на канапі з пляшкою пива та цигаркою.
Все закономірно, і ми про це вже писали: обидва не мають ніякої спеціальної освіти, ніяких дипломів підтвердити не можуть, десь та якось та кимось до Канади працювали.
І ми про це теж говорили: НЕ ТИХ ЧЕКАЛА КАНАДА.
Справа номер 2. Чоловік та жінка мають досить високу кваліфікацію (не буду говорити в якій сфері). Свої дипломи підтвердили.
Влаштувалися на роботу за своїм фахом.
Жили в орендованому житлі, за яке платили 2000…2500 C$.
На днях переїхали в куплений в кредит будинок.
Загальна ціна 280 000 С$.
Виплата за кредитом - така сама, як платили за оренду квартири (цифри не перевіряв, записано зі слів власників).
Така різна Канада.
Спільним є одне: місто Edmonton (Alberta).
Одна і та ж компанія Українців.
Просто українці різні…