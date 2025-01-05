Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Два різних кейси двох різних родин в одній країні.
Справа номер 1. Родина моєї племінниці: чоловік+жінка+ двоє хлопців-школярі. На сьогодні поставили перед собою план: прожити в Канаді 3 роки (за терміном дії Work permit) та повернутися додому, до мами. Все просто: порахували бали, необхідні для оформлення Виду на проживання, та прийшли до висновку, що ніколи не отримають Вид на проживання в Канаді. Не дають Вид на проживання, якщо жінка працює в магазині Second Hand, а чоловік лежить зранку до вечора на канапі з пляшкою пива та цигаркою. Все закономірно, і ми про це вже писали: обидва не мають ніякої спеціальної освіти, ніяких дипломів підтвердити не можуть, десь та якось та кимось до Канади працювали. І ми про це теж говорили: НЕ ТИХ ЧЕКАЛА КАНАДА.
Справа номер 2. Чоловік та жінка мають досить високу кваліфікацію (не буду говорити в якій сфері). Свої дипломи підтвердили. Влаштувалися на роботу за своїм фахом. Жили в орендованому житлі, за яке платили 2000…2500 C$. На днях переїхали в куплений в кредит будинок. Загальна ціна 280 000 С$. Виплата за кредитом - така сама, як платили за оренду квартири (цифри не перевіряв, записано зі слів власників).
Така різна Канада. Спільним є одне: місто Edmonton (Alberta). Одна і та ж компанія Українців. Просто українці різні…
flyman написав:1:00:00 можна і на 300 у.е. жити в міс. 350 у.е. квиток з Будапешта
flyman, на його місці мав бути ти . Бо доки надумаєш, то всіх хороших філіппіночок розберуть. Читав, що тему рознюхали австралійці, а також американці, новозеландці та європейці і їдуть туди в передпенсійному і пенсійному віці на пмж. Тож скоро крива попиту/пропозиції буде значно гірша, замість 18-тирічних молодиць тобі залишаться 40+ старі діви. І прийдеться шукати нові місця, може десь в Папуа-Новій Гвінеї
Ну навіщо ви так песимістично… Кум мій он у віці Флаймана кинув жінку, з якою колядував в посадці ще студентом та оженився на молодиці - власна секретарка, в її поважному 51-о річному віці. І живуть якось…. Вже років 5 живуть. Не деруться. Та й чого там сперечатися: кум має 3 магазини в одному непоганому місті, ще й посаду заступника директора санаторію. Так що якщо та до Філіппін та ще додати три магазини, то вийде непогано. До речі - цікава за географією країна…