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Два різних кейси двох різних родин в одній країні.
Справа номер 1. Родина моєї племінниці: чоловік+жінка+ двоє хлопців-школярі. На сьогодні поставили перед собою план: прожити в Канаді 3 роки (за терміном дії Work permit) та повернутися додому, до мами. Все просто: порахували бали, необхідні для оформлення Виду на проживання, та прийшли до висновку, що ніколи не отримають Вид на проживання в Канаді. Не дають Вид на проживання, якщо жінка працює в магазині Second Hand, а чоловік лежить зранку до вечора на канапі з пляшкою пива та цигаркою. Все закономірно, і ми про це вже писали: обидва не мають ніякої спеціальної освіти, ніяких дипломів підтвердити не можуть, десь та якось та кимось до Канади працювали. І ми про це теж говорили: НЕ ТИХ ЧЕКАЛА КАНАДА.
Справа номер 2. Чоловік та жінка мають досить високу кваліфікацію (не буду говорити в якій сфері). Свої дипломи підтвердили. Влаштувалися на роботу за своїм фахом. Жили в орендованому житлі, за яке платили 2000…2500 C$. На днях переїхали в куплений в кредит будинок. Загальна ціна 280 000 С$. Виплата за кредитом - така сама, як платили за оренду квартири (цифри не перевіряв, записано зі слів власників).
Така різна Канада. Спільним є одне: місто Edmonton (Alberta). Одна і та ж компанія Українців. Просто українці різні…
flyman написав:1:00:00 можна і на 300 у.е. жити в міс. 350 у.е. квиток з Будапешта
flyman, на його місці мав бути ти . Бо доки надумаєш, то всіх хороших філіппіночок розберуть. Читав, що тему рознюхали австралійці, а також американці, новозеландці та європейці і їдуть туди в передпенсійному і пенсійному віці на пмж. Тож скоро крива попиту/пропозиції буде значно гірша, замість 18-тирічних молодиць тобі залишаться 40+ старі діви. І прийдеться шукати нові місця, може десь в Папуа-Новій Гвінеї
Ну навіщо ви так песимістично… Кум мій он у віці Флаймана кинув жінку, з якою колядував в посадці ще студентом та оженився на молодиці - власна секретарка, в її поважному 51-о річному віці. І живуть якось…. Вже років 5 живуть. Не деруться. Та й чого там сперечатися: кум має 3 магазини в одному непоганому місті, ще й посаду заступника директора санаторію. Так що якщо та до Філіппін та ще додати три магазини, то вийде непогано. До речі - цікава за географією країна…
Shaman написав:все отримав на халяву - освіту та інше, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати)
Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки. Багато хто був тим дуже невдоволений.
Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "інше". Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував: - квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому. - путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але то стимулювало мене працювати так, щоби була можливість самому за все заплатити).
А що ще то може бути "інше" - особисто я не придумаю.
Я ненадолго. Делюсь своим опытом. Как-то принимал участие в проекте для одного из руководящих органов МВД. Параллельно с проектом шел ремонт в квартире, которую ПОЛУЧИЛ руководитель подразделения на ПОХе. Как в последствии стало известно, стоимость ремонта квар иры была включена в смету проекта. Квартира после окончания ремонта была сдана в аренду. Это было примерно в первой половине 2010-х. После 2014 года ахметов массово начал покупать квартиры в Киеве для трансфера донецких работников ДТЭК в Киев. Квартиры ДАВАЛИ. Стоимость квартир была включена в валовые затраты ДТЭК и, таким образом, легли в себестоимость ЭЭ, то есть, их покупку оплатили потребители. Равно как и покупку бразильских футболеров ранее. Так что квартиры продолжали ДАВАТЬ и после эпохи развитого развала строительства социализьма. Пипл все оплатит.