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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2497249824992500
Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 04:19

Еміграція, заробітчанство

News from Canada

Два різних кейси двох різних родин в одній країні.

Справа номер 1. Родина моєї племінниці: чоловік+жінка+ двоє хлопців-школярі.
На сьогодні поставили перед собою план: прожити в Канаді 3 роки (за терміном дії Work permit) та повернутися додому, до мами.
Все просто: порахували бали, необхідні для оформлення Виду на проживання, та прийшли до висновку, що ніколи не отримають Вид на проживання в Канаді.
Не дають Вид на проживання, якщо жінка працює в магазині Second Hand, а чоловік лежить зранку до вечора на канапі з пляшкою пива та цигаркою.
Все закономірно, і ми про це вже писали: обидва не мають ніякої спеціальної освіти, ніяких дипломів підтвердити не можуть, десь та якось та кимось до Канади працювали.
І ми про це теж говорили: НЕ ТИХ ЧЕКАЛА КАНАДА.

Справа номер 2. Чоловік та жінка мають досить високу кваліфікацію (не буду говорити в якій сфері). Свої дипломи підтвердили.
Влаштувалися на роботу за своїм фахом.
Жили в орендованому житлі, за яке платили 2000…2500 C$.
На днях переїхали в куплений в кредит будинок.
Загальна ціна 280 000 С$.
Виплата за кредитом - така сама, як платили за оренду квартири (цифри не перевіряв, записано зі слів власників).

Така різна Канада.
Спільним є одне: місто Edmonton (Alberta).
Одна і та ж компанія Українців.
Просто українці різні…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 10:54

Re: Еміграція, заробітчанство

1:00:00
можна і на 300 у.е. жити в міс.
350 у.е. квиток з Будапешта
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 11:46

  flyman написав:1:00:00
можна і на 300 у.е. жити в міс.
350 у.е. квиток з Будапешта

flyman, на його місці мав бути ти :D . Бо доки надумаєш, то всіх хороших філіппіночок розберуть. Читав, що тему рознюхали австралійці, а також американці, новозеландці та європейці і їдуть туди в передпенсійному і пенсійному віці на пмж. Тож скоро крива попиту/пропозиції буде значно гірша, замість 18-тирічних молодиць тобі залишаться 40+ старі діви. І прийдеться шукати нові місця, може десь в Папуа-Новій Гвінеї
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 13:05

Ну навіщо ви так песимістично…
Кум мій он у віці Флаймана кинув жінку, з якою колядував в посадці ще студентом та оженився на молодиці - власна секретарка, в її поважному 51-о річному віці.
І живуть якось….
Вже років 5 живуть. Не деруться.
Та й чого там сперечатися: кум має 3 магазини в одному непоганому місті, ще й посаду заступника директора санаторію.
Так що якщо та до Філіппін та ще додати три магазини, то вийде непогано.
До речі - цікава за географією країна…
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akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 05:39

  akurt написав:
  Shaman написав:все отримав на халяву - освіту та інше, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати) 8)

Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки.
Багато хто був тим дуже невдоволений.

Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "інше".
Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував:
- квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому.
- путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але то стимулювало мене працювати так, щоби була можливість самому за все заплатити).

А що ще то може бути "інше" - особисто я не придумаю.

Я ненадолго.
Делюсь своим опытом.
Как-то принимал участие в проекте для одного из руководящих органов МВД.
Параллельно с проектом шел ремонт в квартире, которую ПОЛУЧИЛ руководитель подразделения на ПОХе. Как в последствии стало известно, стоимость ремонта квар иры была включена в смету проекта. Квартира после окончания ремонта была сдана в аренду. Это было примерно в первой половине 2010-х.
После 2014 года ахметов массово начал покупать квартиры в Киеве для трансфера донецких работников ДТЭК в Киев. Квартиры ДАВАЛИ. Стоимость квартир была включена в валовые затраты ДТЭК и, таким образом, легли в себестоимость ЭЭ, то есть, их покупку оплатили потребители. Равно как и покупку бразильских футболеров ранее.
Так что квартиры продолжали ДАВАТЬ и после эпохи развитого развала строительства социализьма.
Пипл все оплатит.
rjkz
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