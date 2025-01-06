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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2497249824992500 Додано: Нед 05 січ, 2025 04:19 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Два різних кейси двох різних родин в одній країні.



Справа номер 1. Родина моєї племінниці: чоловік+жінка+ двоє хлопців-школярі.

На сьогодні поставили перед собою план: прожити в Канаді 3 роки (за терміном дії Work permit) та повернутися додому, до мами.

Все просто: порахували бали, необхідні для оформлення Виду на проживання, та прийшли до висновку, що ніколи не отримають Вид на проживання в Канаді.

Не дають Вид на проживання, якщо жінка працює в магазині Second Hand, а чоловік лежить зранку до вечора на канапі з пляшкою пива та цигаркою.

Все закономірно, і ми про це вже писали: обидва не мають ніякої спеціальної освіти, ніяких дипломів підтвердити не можуть, десь та якось та кимось до Канади працювали.

І ми про це теж говорили: НЕ ТИХ ЧЕКАЛА КАНАДА.



Справа номер 2. Чоловік та жінка мають досить високу кваліфікацію (не буду говорити в якій сфері). Свої дипломи підтвердили.

Влаштувалися на роботу за своїм фахом.

Жили в орендованому житлі, за яке платили 2000…2500 C$.

На днях переїхали в куплений в кредит будинок.

Загальна ціна 280 000 С$.

Виплата за кредитом - така сама, як платили за оренду квартири (цифри не перевіряв, записано зі слів власників).



Така різна Канада.

Спільним є одне: місто Edmonton (Alberta).

Одна і та ж компанія Українців.

Просто українці різні… akurt

Повідомлень: 10442 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3867 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 січ, 2025 10:54 Re: Еміграція, заробітчанство 1:00:00

можна і на 300 у.е. жити в міс.

350 у.е. квиток з Будапешта

flyman

Повідомлень: 37779 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 січ, 2025 11:46 flyman написав: 1:00:00

можна і на 300 у.е. жити в міс.

350 у.е. квиток з Будапешта

1:00:00можна і на 300 у.е. жити в міс.350 у.е. квиток з Будапешта

flyman, на його місці мав бути ти . Бо доки надумаєш, то всіх хороших філіппіночок розберуть. Читав, що тему рознюхали австралійці, а також американці, новозеландці та європейці і їдуть туди в передпенсійному і пенсійному віці на пмж. Тож скоро крива попиту/пропозиції буде значно гірша, замість 18-тирічних молодиць тобі залишаться 40+ старі діви. І прийдеться шукати нові місця, може десь в Папуа-Новій Гвінеї flyman, на його місці мав бути ти. Бо доки надумаєш, то всіх хороших філіппіночок розберуть. Читав, що тему рознюхали австралійці, а також американці, новозеландці та європейці і їдуть туди в передпенсійному і пенсійному віці на пмж. Тож скоро крива попиту/пропозиції буде значно гірша, замість 18-тирічних молодиць тобі залишаться 40+ старі діви. І прийдеться шукати нові місця, може десь в Папуа-Новій Гвінеї The_Rebel

Повідомлень: 605 З нами з: 01.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 156 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 05 січ, 2025 13:05

Кум мій он у віці Флаймана кинув жінку, з якою колядував в посадці ще студентом та оженився на молодиці - власна секретарка, в її поважному 51-о річному віці.

І живуть якось….

Вже років 5 живуть. Не деруться.

Та й чого там сперечатися: кум має 3 магазини в одному непоганому місті, ще й посаду заступника директора санаторію.

Так що якщо та до Філіппін та ще додати три магазини, то вийде непогано.

До речі - цікава за географією країна…

Ну навіщо ви так песимістично…Кум мій он у віці Флаймана кинув жінку, з якою колядував в посадці ще студентом та оженився на молодиці - власна секретарка, в її поважному 51-о річному віці.І живуть якось….Вже років 5 живуть. Не деруться.Та й чого там сперечатися: кум має 3 магазини в одному непоганому місті, ще й посаду заступника директора санаторію.Так що якщо та до Філіппін та ще додати три магазини, то вийде непогано.До речі - цікава за географією країна… akurt

Повідомлень: 10442 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3867 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 05:39 akurt написав: Shaman написав: все отримав на халяву - освіту та інше, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати) - освіту, а коли прийшов ча за це платити - втік, вважають себе великими розумниками (є й інші слова, але не будемо засмучувати)

Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки.

Багато хто був тим дуже невдоволений.



Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "інше".

Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував:

- квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому.

- путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але то стимулювало мене працювати так, щоби була можливість самому за все заплатити ).



А що ще то може бути "інше" - особисто я не придумаю. Тому - як всі помітили - я весь час пропонував НЕ змушувати отримувати дітьми нікому не потрібну освіту безкоштовно, тобто даром. А заплатити за навчання в пристойних університетах та повернути сплачені кошти не більше, ніж за 2 роки.Багато хто був тим дуже невдоволений.Чесно кажучи, я не розумію, що ховається за словом "".Можливо я помиляюся, але останні років 30 ніхто даром тобто безкоштовно НЕ отримував:- квартири (безкоштовно 3-к квартиру отримала родина тестя - так це було давно (навіть не знаю; можливо 1975 або 1980 рік) і то до того жили в бараку в 12 кв.м. Мої батьки власним горбом будували будинок. І все виключно за свої гроші (стіни викладував чоловік сестри мами, штукатурні роботи - сестра мами). Батько помер в 40 років - так і не дочекався запланованої та початої добудови вже зведеного). Якщо і отримували в останні скажімо 20 років - і я знав такі випадки - точно через спеціально створені корупційні схеми або прогалини в законодавстві - і то виключно "для своїх". Як я потім дізнався, найчастіше використовувалася така схема: "потрібна" або "своя" людина повинна була купити щось непотрібне десь на краю міста - за копійки якийсь непотріб - і той непотріб добровільно "здати" в фонд профспілки. А профспілка на радощах видавала тому доброзичливому "члену" профспілки шикарну квартиру в центрі міста. То працювало до певного часу. Потім і ту «діру» в законодавстві прикрили. Але це було десь 20 років тому.- путівки в пансіонати та санаторії (наприклад я завжди платив 100% ціни). Трохи жаба давила, коли на столику стійки реєстрації пансіонату в Криму чув, що люди платили всього 10% від ціни - але на те й профспілка була. Але).А що ще то може бути "інше" - особисто я не придумаю.

Я ненадолго.

Делюсь своим опытом.

Как-то принимал участие в проекте для одного из руководящих органов МВД.

Параллельно с проектом шел ремонт в квартире, которую ПОЛУЧИЛ руководитель подразделения на ПОХе. Как в последствии стало известно, стоимость ремонта квар иры была включена в смету проекта. Квартира после окончания ремонта была сдана в аренду. Это было примерно в первой половине 2010-х.

После 2014 года ахметов массово начал покупать квартиры в Киеве для трансфера донецких работников ДТЭК в Киев. Квартиры ДАВАЛИ. Стоимость квартир была включена в валовые затраты ДТЭК и, таким образом, легли в себестоимость ЭЭ, то есть, их покупку оплатили потребители. Равно как и покупку бразильских футболеров ранее.

Так что квартиры продолжали ДАВАТЬ и после эпохи развитого развала строительства социализьма.

Пипл все оплатит. Я ненадолго.Делюсь своим опытом.Как-то принимал участие в проекте для одного из руководящих органов МВД.Параллельно с проектом шел ремонт в квартире, которую ПОЛУЧИЛ руководитель подразделения на ПОХе. Как в последствии стало известно, стоимость ремонта квар иры была включена в смету проекта. Квартира после окончания ремонта была сдана в аренду. Это было примерно в первой половине 2010-х.После 2014 года ахметов массово начал покупать квартиры в Киеве для трансфера донецких работников ДТЭК в Киев. Квартиры ДАВАЛИ. Стоимость квартир была включена в валовые затраты ДТЭК и, таким образом, легли в себестоимость ЭЭ, то есть, их покупку оплатили потребители. Равно как и покупку бразильских футболеров ранее.Так что квартиры продолжали ДАВАТЬ и после эпохи развитого развала строительства социализьма.Пипл все оплатит. rjkz

Повідомлень: 17005 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8438 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 08:17 akurt написав: У пана flyman'а - відомого спеціаліста з інфляції в тих 197-и країнах, де ніколи в житті не був - явний прогрес - замість того, щоби розміщувати "відосики" від російсько-московітських блогерів - вперше (!) розмістив відео від українського блогера.

Це заслуговує на схвалення.



Я інколи дивлюсь відео на каналі "Канадський Марк". Останнім часом значно менше - але пан Марк - а він з під-Львова - досить цікава людина.

Для мене цікава НЕ його відео на YouTube - а вмінням, наполегливістю, цілеспрямованістю.

Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:

- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);

- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);

- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);

- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);

- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).



Ну а Канада - вірно - то не для всіх.

В мене саме зараз протилежні приклади на слуху та перед очима.

Тільки сьогодні спілкувався із хресником жінки - він працює в найбільшому в Канаді банку - в головному офісі в Торонто - розказував про своє нове авто - Honda ZR-V, яке купив НЕ В КРЕДИТ.



А вчора дивився на неробу та безробітного - чоловіка племінниці (родина з 27 лютого в Канаді).

Ну немає кеби працювати, ні хисту працювати, ні бажання... Його-го жінка - моя племінниця - реально виє від важкої щоденної праці.



Ну а Канада - вірно - то не для всіх. То як перевірка на міцність. Та на наявність розуму. У пана'а - відомого спеціаліста з інфляції в тих 197-и країнах, де ніколи в житті не був - явний прогрес - замість того, щоби розміщувати "відосики" від російсько-московітських блогерів - вперше (!) розмістивЦе заслуговує на схвалення.Я інколи дивлюсь відео на каналі "Канадський Марк". Останнім часом значно менше - але пан Марк - а він з під-Львова - досить цікава людина.Для мене цікава НЕ його відео на YouTube - а вмінням, наполегливістю, цілеспрямованістю.Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);- розміщує(не всім з форуму це вдалося).Ну а Канада - вірно - то не для всіх.В мене саме зараз протилежні приклади на слуху та перед очима.Тільки сьогодні спілкувався із хресником жінки - він працює в найбільшому в Канаді банку - в головному офісі в Торонто - розказував про своє нове авто - Honda ZR-V, яке купив НЕ В КРЕДИТ.А вчора дивився на неробу та безробітного - чоловіка племінниці (родина з 27 лютого в Канаді).Ну немає кеби працювати, ні хисту працювати, ні бажання... Його-го жінка - моя племінниця - реально виє від важкої щоденної праці.Ну а Канада - вірно - то не для всіх. То як перевірка на міцність. Та на наявність розуму.



Сейчас очень непростые времена.

Во всем мире.

И в Канаде и в США тоже.

Да, до кого-то это не добралось и есть примеры успешных успехов.

Недавно разговаривал с одним очень узкоспециализированным контрактором.

Из Беларуси. 20 лет как в США. 15 лет как имеет свой бизнес.

Такой ж0пы как последние 4 года припомнить не может.

До Байдена у него работали рабочие. Сейчас работает сам с помощником.

Непосредственно в НЙ зарплаты в последнее время практически не растут.

Цены на аренду выросли по сравнению с доковидными временами примерно на 20%.

Подорожали продукты. Бизнес закручивает гайки работникам.

Там где от пуза наливали овертаймы...это сворачивается.

Социальные программы, в которых не было недостатка в НЙ, урезаются.

Все это сказывается и на рынке труда.

В то время как китайцы разогнали канадский рилэстейт до состояния, когда правительство приняло решение запретить покупку недвижимости нерезидентам, цены на продажу в НЙ практически стоят на месте. Рынок практически заморожен.

Это поставило смежные профессии на грань выживания - риелторы, контракторы которые зарабатывают на ремонтах кварир и домов, очень сократился мувинг.

При этом НЙ все-же остается рынком востребованного труда по сравнению с остальными странами и городами США.

Поэтому сюда все еще едут. И готовы платить на 20+% дороже за жилье.

Причем, что интересно, за 2000 практически очень тяжело найти хоть какую-то 1бдрм в более-менее нормальном районе, например, Южного Бруклина. Но за всего +400 долларов можно уже брать 2бдрм, а за 2700 уже в относительно новом доме можно брать 2бдрм 2 полных санузла, с балконом и дорогим как для НЙ ремонтом. И квартира уже месяц на маркете и очередь не стоит.

То есть, спрос на самое дешевое.

это говорит о наплыве ньюкамеров и это-же отражается на рынке стартовой работы.

Кстати, то, о чем я много писал. ННА. Уже начинают и это прикручивать.

Старички заканчиваются, столько ННА становится не надо.

Тракдрайверы. Одна из самых пострадавших отраслей.

Те, кто брал в кредит траки - просто не тянут и отдают их банкам. Идут работать "на дядю" и фактически имеют больше, чем работая на собственном траке, выплачивая его банку.

Банкротятся компании с сотнями траков.

Раньше тракер в хороший месяц имел 15-20 куе. Сейчас "хороший" месяц - это 5-8 куе. Это очень немного как для такой нелегкой работы.

Кстати, вспоминаю диспуты касательно зарплат тракеров.

Я писал о 12-18 куе в месяц, на что мне приводили стату о 5=6.

И я прав и мои оппоненты.

Эмигранты хотят "быстрых" денег и готовы рвать жилы "на британский флаг".

Они наматывают мили по 3 недели в месяц не вылазя из трака. Работают на 1099, то есть как ФОПы.

Американцы так не работают. Они предпочитают работать на W2, со всеми предлагаемыми бенефитами от работодателя и соответственно не любят перенапрягаться. И у них "средняя по палате" 5-6 и есть. Нынещний кризис в отрасли их практически уровнял.

Недавно узнал один неприятный факт.

Оказывается, сошиал секьюрити пенсия. То есть, государственная. Когда ее ввели, то ввели не навсегда. Тогда ее ввели до 2035 года. Если после 2035 ее не будет, то...печалька. Однако, все склоняются к тому, что ее не отменят. Будем посмотреть, как говорят в Адесе.

О 500+К в айти.

Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.

500К?

Готовы?

Сократили с 900К в год.

Пытался что-то найти долго.

Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..

Кстати, когда я только собирался в США и уже был тут, из "каждого утюга" рекламировали курсы тестировщиков.. Сейчас этого нет. Тема схлопнулась. Кто не успел - тот опоздал. Сейчас новый загон - бухгалтерия. И это очень неприятно. Огромное количество рекламы всяких курсов. Жена как раз заканчивает учебу. Как-ьы рынок не перенасытился. Изменились требования. Раньше требовался американский каледж 2(если зачесть ВО с родины) или 4 года. Сейчас курсы 4-6 месяцев.

Что еще?

А!

Одна из "палочек-выручалочек" ньюкамерв тоже практически "фсЁ".

Юбер. То есть такси на своей машине. Начнем с того, что и раньше получить ТЛС номера было непросто (В Юбер можно работать только на ТЛС номерах и лицензии).

А сейчас все новые номера выдаются только под машины, переделанные под возмножность брать инвалидное кресло (вилчер). В основном, пож такие машины переделывают Тойоты Сьенны. НЕсколько лет назад такая машина стоила около 35 куе, а после переделки - 70. Сейчас с пробегом под 200 К майлов и с ТЛС номерами стоит 30+. И еще на нее нужна отдельная и дорогая страховка.

И при этом заработка если работать 6 дней в неделю по 16 часов в день хватит на оплату рента, продукты и ремонт машины. Раньше таксисты очень неплохо зарабатывали. И это про НЙ. Тут другие расценки. Например, поехать в городок в Берген каунти в НДЖ по НЙским расценкам, стоит порядка 230-250 долларов, а вот обратно вернуться но расценкам НДЖ - 130-140 долларов.

То есть, во всей остальной Америке - совсем печаль.

Да, так вот, из обсуждения с теми, кто знает ситуацию и в США и в Канаде.

Канада - это как еще один штат США, жизнь похожая, только с очень высокими ценами и с очень низкими зарплатами. Реально есть от чего выть.

Кстати, давно не смотрел канал "Строим вместе с Тата", тоже не выдержал закручивания гаек в своей компании и ушел на вольные хлеба. Сегодня посмотрел .

Из наблюдений. В последнее время стало попадаться больше ватных граждан Украины, приехавших в том числе по Ю4Ю. Сейчас очень непростые времена.Во всем мире.И в Канаде и в США тоже.Да, до кого-то это не добралось и есть примеры успешных успехов.Недавно разговаривал с одним очень узкоспециализированным контрактором.Из Беларуси. 20 лет как в США. 15 лет как имеет свой бизнес.Такой ж0пы как последние 4 года припомнить не может.До Байдена у него работали рабочие. Сейчас работает сам с помощником.Непосредственно в НЙ зарплаты в последнее время практически не растут.Цены на аренду выросли по сравнению с доковидными временами примерно на 20%.Подорожали продукты. Бизнес закручивает гайки работникам.Там где от пуза наливали овертаймы...это сворачивается.Социальные программы, в которых не было недостатка в НЙ, урезаются.Все это сказывается и на рынке труда.В то время как китайцы разогнали канадский рилэстейт до состояния, когда правительство приняло решение запретить покупку недвижимости нерезидентам, цены на продажу в НЙ практически стоят на месте. Рынок практически заморожен.Это поставило смежные профессии на грань выживания - риелторы, контракторы которые зарабатывают на ремонтах кварир и домов, очень сократился мувинг.При этом НЙ все-же остается рынком востребованного труда по сравнению с остальными странами и городами США.Поэтому сюда все еще едут. И готовы платить на 20+% дороже за жилье.Причем, что интересно, за 2000 практически очень тяжело найти хоть какую-то 1бдрм в более-менее нормальном районе, например, Южного Бруклина. Но за всего +400 долларов можно уже брать 2бдрм, а за 2700 уже в относительно новом доме можно брать 2бдрм 2 полных санузла, с балконом и дорогим как для НЙ ремонтом. И квартира уже месяц на маркете и очередь не стоит.То есть, спрос на самое дешевое.это говорит о наплыве ньюкамеров и это-же отражается на рынке стартовой работы.Кстати, то, о чем я много писал. ННА. Уже начинают и это прикручивать.Старички заканчиваются, столько ННА становится не надо.Тракдрайверы. Одна из самых пострадавших отраслей.Те, кто брал в кредит траки - просто не тянут и отдают их банкам. Идут работать "на дядю" и фактически имеют больше, чем работая на собственном траке, выплачивая его банку.Банкротятся компании с сотнями траков.Раньше тракер в хороший месяц имел 15-20 куе. Сейчас "хороший" месяц - это 5-8 куе. Это очень немного как для такой нелегкой работы.Кстати, вспоминаю диспуты касательно зарплат тракеров.Я писал о 12-18 куе в месяц, на что мне приводили стату о 5=6.И я прав и мои оппоненты.Эмигранты хотят "быстрых" денег и готовы рвать жилы "на британский флаг".Они наматывают мили по 3 недели в месяц не вылазя из трака. Работают на 1099, то есть как ФОПы.Американцы так не работают. Они предпочитают работать на W2, со всеми предлагаемыми бенефитами от работодателя и соответственно не любят перенапрягаться. И у них "средняя по палате" 5-6 и есть. Нынещний кризис в отрасли их практически уровнял.Недавно узнал один неприятный факт.Оказывается, сошиал секьюрити пенсия. То есть, государственная. Когда ее ввели, то ввели не навсегда. Тогда ее ввели до 2035 года. Если после 2035 ее не будет, то...печалька. Однако, все склоняются к тому, что ее не отменят. Будем посмотреть, как говорят в Адесе.О 500+К в айти.Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.500К?Готовы?Сократили с 900К в год.Пытался что-то найти долго.Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..Кстати, когда я только собирался в США и уже был тут, из "каждого утюга" рекламировали курсы тестировщиков.. Сейчас этого нет. Тема схлопнулась. Кто не успел - тот опоздал. Сейчас новый загон - бухгалтерия. И это очень неприятно. Огромное количество рекламы всяких курсов. Жена как раз заканчивает учебу. Как-ьы рынок не перенасытился. Изменились требования. Раньше требовался американский каледж 2(если зачесть ВО с родины) или 4 года. Сейчас курсы 4-6 месяцев.Что еще?А!Одна из "палочек-выручалочек" ньюкамерв тоже практически "фсЁ".Юбер. То есть такси на своей машине. Начнем с того, что и раньше получить ТЛС номера было непросто (В Юбер можно работать только на ТЛС номерах и лицензии).А сейчас все новые номера выдаются только под машины, переделанные под возмножность брать инвалидное кресло (вилчер). В основном, пож такие машины переделывают Тойоты Сьенны. НЕсколько лет назад такая машина стоила около 35 куе, а после переделки - 70. Сейчас с пробегом под 200 К майлов и с ТЛС номерами стоит 30+. И еще на нее нужна отдельная и дорогая страховка.И при этом заработка если работать 6 дней в неделю по 16 часов в день хватит на оплату рента, продукты и ремонт машины. Раньше таксисты очень неплохо зарабатывали. И это про НЙ. Тут другие расценки. Например, поехать в городок в Берген каунти в НДЖ по НЙским расценкам, стоит порядка 230-250 долларов, а вот обратно вернуться но расценкам НДЖ - 130-140 долларов.То есть, во всей остальной Америке - совсем печаль.Да, так вот, из обсуждения с теми, кто знает ситуацию и в США и в Канаде.Канада - это как еще один штат США, жизнь похожая, только с очень высокими ценами и с очень низкими зарплатами. Реально есть от чего выть.Кстати, давно не смотрел канал "Строим вместе с Тата", тоже не выдержал закручивания гаек в своей компании и ушел на вольные хлеба. Сегодня посмотрел .Из наблюдений. В последнее время стало попадаться больше ватных граждан Украины, приехавших в том числе по Ю4Ю. rjkz

Повідомлень: 17005 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8438 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 08:24 BIGor написав: akurt написав: Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:

- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);

- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);

- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);

- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);

- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося). Цілихйого- за ці 20 років реально міцно став на ноги:- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);- розміщує корисну інформацію для українців (не всім з форуму це вдалося).

Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом. Головне, завдяки чому йому це все вдалося виділив жирним шрифтом.



В общем-то - да.

Приезд в СЩА или Канаду в детском или юношеском возрасте - это практически беспроигрыщный билет.

И в 40 и в 50 -не поздно, но учиться в американской школе и впитать менталитет и "правила игры" - дорогого стоит. В общем-то - да.Приезд в СЩА или Канаду в детском или юношеском возрасте - это практически беспроигрыщный билет.И в 40 и в 50 -не поздно, но учиться в американской школе и впитать менталитет и "правила игры" - дорогого стоит. rjkz

Повідомлень: 17005 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8438 раз. Подякували: 5309 раз. Профіль 8 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2497249824992500 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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