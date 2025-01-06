akurt написав:
У пана flyman
'а - відомого спеціаліста з інфляції в тих 197-и країнах, де ніколи в житті не був - явний прогрес - замість того, щоби розміщувати "відосики" від російсько-московітських блогерів - вперше (!) розмістив відео від українського блогера.
Це заслуговує на схвалення.
Я інколи дивлюсь відео на каналі "Канадський Марк". Останнім часом значно менше - але пан Марк
- а він з під-Львова - досить цікава людина.
Для мене цікава НЕ його відео на YouTube
- а вмінням, наполегливістю, цілеспрямованістю.
Цілих 20 (!) років тому його підлітком вивезли в Канаду батьки - за ці 20 років реально міцно став на ноги:
- має міцну родину (не всім з форуму це вдалося);
- має сталу роботу (не всім з форуму це вдалося);
- має дуже не дешеву автівку (не всім з форуму це вдалося);
- має власний будинок (не всім з форуму це вдалося);
- розміщує корисну інформацію для українців
(не всім з форуму це вдалося).
Ну а Канада - вірно - то не для всіх.
В мене саме зараз протилежні приклади на слуху та перед очима.
Тільки сьогодні спілкувався із хресником
жінки - він працює в найбільшому в Канаді банку - в головному офісі в Торонто - розказував про своє нове авто - Honda ZR-V
, яке купив НЕ В КРЕДИТ.
А вчора дивився на неробу та безробітного - чоловіка племінниці (родина з 27 лютого в Канаді).
Ну немає кеби працювати, ні хисту працювати, ні бажання... Його-го жінка - моя племінниця - реально виє від важкої щоденної праці.
Ну а Канада - вірно - то не для всіх. То як перевірка на міцність. Та на наявність розуму.
Сейчас очень непростые времена.
Во всем мире.
И в Канаде и в США тоже.
Да, до кого-то это не добралось и есть примеры успешных успехов.
Недавно разговаривал с одним очень узкоспециализированным контрактором.
Из Беларуси. 20 лет как в США. 15 лет как имеет свой бизнес.
Такой ж0пы как последние 4 года припомнить не может.
До Байдена у него работали рабочие. Сейчас работает сам с помощником.
Непосредственно в НЙ зарплаты в последнее время практически не растут.
Цены на аренду выросли по сравнению с доковидными временами примерно на 20%.
Подорожали продукты. Бизнес закручивает гайки работникам.
Там где от пуза наливали овертаймы...это сворачивается.
Социальные программы, в которых не было недостатка в НЙ, урезаются.
Все это сказывается и на рынке труда.
В то время как китайцы разогнали канадский рилэстейт до состояния, когда правительство приняло решение запретить покупку недвижимости нерезидентам, цены на продажу в НЙ практически стоят на месте. Рынок практически заморожен.
Это поставило смежные профессии на грань выживания - риелторы, контракторы которые зарабатывают на ремонтах кварир и домов, очень сократился мувинг.
При этом НЙ все-же остается рынком востребованного труда по сравнению с остальными странами и городами США.
Поэтому сюда все еще едут. И готовы платить на 20+% дороже за жилье.
Причем, что интересно, за 2000 практически очень тяжело найти хоть какую-то 1бдрм в более-менее нормальном районе, например, Южного Бруклина. Но за всего +400 долларов можно уже брать 2бдрм, а за 2700 уже в относительно новом доме можно брать 2бдрм 2 полных санузла, с балконом и дорогим как для НЙ ремонтом. И квартира уже месяц на маркете и очередь не стоит.
То есть, спрос на самое дешевое.
это говорит о наплыве ньюкамеров и это-же отражается на рынке стартовой работы.
Кстати, то, о чем я много писал. ННА. Уже начинают и это прикручивать.
Старички заканчиваются, столько ННА становится не надо.
Тракдрайверы. Одна из самых пострадавших отраслей.
Те, кто брал в кредит траки - просто не тянут и отдают их банкам. Идут работать "на дядю" и фактически имеют больше, чем работая на собственном траке, выплачивая его банку.
Банкротятся компании с сотнями траков.
Раньше тракер в хороший месяц имел 15-20 куе. Сейчас "хороший" месяц - это 5-8 куе. Это очень немного как для такой нелегкой работы.
Кстати, вспоминаю диспуты касательно зарплат тракеров.
Я писал о 12-18 куе в месяц, на что мне приводили стату о 5=6.
И я прав и мои оппоненты.
Эмигранты хотят "быстрых" денег и готовы рвать жилы "на британский флаг".
Они наматывают мили по 3 недели в месяц не вылазя из трака. Работают на 1099, то есть как ФОПы.
Американцы так не работают. Они предпочитают работать на W2, со всеми предлагаемыми бенефитами от работодателя и соответственно не любят перенапрягаться. И у них "средняя по палате" 5-6 и есть. Нынещний кризис в отрасли их практически уровнял.
Недавно узнал один неприятный факт.
Оказывается, сошиал секьюрити пенсия. То есть, государственная. Когда ее ввели, то ввели не навсегда. Тогда ее ввели до 2035 года. Если после 2035 ее не будет, то...печалька. Однако, все склоняются к тому, что ее не отменят. Будем посмотреть, как говорят в Адесе.
О 500+К в айти.
Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.
500К?
Готовы?
Сократили с 900К в год.
Пытался что-то найти долго.
Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..
Кстати, когда я только собирался в США и уже был тут, из "каждого утюга" рекламировали курсы тестировщиков.. Сейчас этого нет. Тема схлопнулась. Кто не успел - тот опоздал. Сейчас новый загон - бухгалтерия. И это очень неприятно. Огромное количество рекламы всяких курсов. Жена как раз заканчивает учебу. Как-ьы рынок не перенасытился. Изменились требования. Раньше требовался американский каледж 2(если зачесть ВО с родины) или 4 года. Сейчас курсы 4-6 месяцев.
Что еще?
А!
Одна из "палочек-выручалочек" ньюкамерв тоже практически "фсЁ".
Юбер. То есть такси на своей машине. Начнем с того, что и раньше получить ТЛС номера было непросто (В Юбер можно работать только на ТЛС номерах и лицензии).
А сейчас все новые номера выдаются только под машины, переделанные под возмножность брать инвалидное кресло (вилчер). В основном, пож такие машины переделывают Тойоты Сьенны. НЕсколько лет назад такая машина стоила около 35 куе, а после переделки - 70. Сейчас с пробегом под 200 К майлов и с ТЛС номерами стоит 30+. И еще на нее нужна отдельная и дорогая страховка.
И при этом заработка если работать 6 дней в неделю по 16 часов в день хватит на оплату рента, продукты и ремонт машины. Раньше таксисты очень неплохо зарабатывали. И это про НЙ. Тут другие расценки. Например, поехать в городок в Берген каунти в НДЖ по НЙским расценкам, стоит порядка 230-250 долларов, а вот обратно вернуться но расценкам НДЖ - 130-140 долларов.
То есть, во всей остальной Америке - совсем печаль.
Да, так вот, из обсуждения с теми, кто знает ситуацию и в США и в Канаде.
Канада - это как еще один штат США, жизнь похожая, только с очень высокими ценами и с очень низкими зарплатами. Реально есть от чего выть.
Кстати, давно не смотрел канал "Строим вместе с Тата", тоже не выдержал закручивания гаек в своей компании и ушел на вольные хлеба. Сегодня посмотрел .
Из наблюдений. В последнее время стало попадаться больше ватных граждан Украины, приехавших в том числе по Ю4Ю.