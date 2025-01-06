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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2498249925002501
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:з цим менталітетом державу не побудуєш...

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.
P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:24

Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.
Витяги з нього друкує «Українська правда».
Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.
Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.
https://www.youtube.com/watch?v=u321m25rKXc
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:41

Еміграція, заробітчанство

Можливо колись - я не думаю, що це буде скоро - Україна стане справжнім членом.
Я маю на увазі членство в ЄС.
В ці дні перебуваю в цікавих країнах: Сербія, яка ще не є членом ЄС, та зараз їду по Хорватії, яка є членом ЄС.
Вʼїзд з Сербії до Хорватії зайняв пару хвилин: український біометричний паспорт та достатньо було сказати “Transit”.
Тут цікавим є те, що Сербія зараз практично в повному оточенні країн ЄС.
Так ось цікаво про Сербію з Вікіпедії:
«У грудні 2013 року Рада Європейського Союзу схвалила рішення розпочати переговори про вступ Сербії до ЄС у січні 2014 року, і перша міжурядова конференція була проведена 21 січня у Брюсселі. У грудні 2009 року громадяни Сербії, які мають біометричні паспорти, отримали право здійснювати подорожі в країнах Шенгенської зони без отримання візи. 15 вересня 2017 року єврокомісар Йоханнес Хан оцінив, що Сербія може набути членства в Європейському союзі до 2025 року.»
Поки що кордон і КПП існують.
А ось наприклад, Греція - Болгарія - вже немає…

P.S. Український безкоштовний роумінг в Сербії не працював. В Хорватії відразу підключилося та є 10 ГБ безкоштовного інтернету та безкоштовні дзвінки в Україну.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:13

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:з цим менталітетом державу не побудуєш...

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.
P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...

Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:15

  akurt написав:Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.
Витяги з нього друкує «Українська правда».
Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.
Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.
https://www.youtube.com/watch?v=u321m25rKXc

Каже побороли корупцію. Я йому не вірю, можливо наївні американці (для яких орієнтовано інтервью) повірять і дадуть гроші.
BIGor
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