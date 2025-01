Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2499250025012502> Додано: Пон 06 січ, 2025 11:10 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: з цим менталітетом державу не побудуєш... з цим менталітетом державу не побудуєш...

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.

P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...

Додано: Пон 06 січ, 2025 12:24

Витяги з нього друкує «Українська правда».

Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.

Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.

https://www.youtube.com/watch?v=u321m25rKXc Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.Витяги з нього друкує «Українська правда».Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.

Додано: Пон 06 січ, 2025 12:41 Еміграція, заробітчанство



Можливо колись - я не думаю, що це буде скоро - Україна стане справжнім членом.

Я маю на увазі членство в ЄС.

В ці дні перебуваю в цікавих країнах: Сербія, яка ще не є членом ЄС, та зараз їду по Хорватії, яка є членом ЄС.

Вʼїзд з Сербії до Хорватії зайняв пару хвилин: український біометричний паспорт та достатньо було сказати “Transit”.

Тут цікавим є те, що Сербія зараз практично в повному оточенні країн ЄС.

Так ось цікаво про Сербію з Вікіпедії:

«У грудні 2013 року Рада Європейського Союзу схвалила рішення розпочати переговори про вступ Сербії до ЄС у січні 2014 року, і перша міжурядова конференція була проведена 21 січня у Брюсселі. У грудні 2009 року громадяни Сербії, які мають біометричні паспорти, отримали право здійснювати подорожі в країнах Шенгенської зони без отримання візи. 15 вересня 2017 року єврокомісар Йоханнес Хан оцінив, що Сербія може набути членства в Європейському союзі до 2025 року.»

Поки що кордон і КПП існують.

А ось наприклад, Греція - Болгарія - вже немає…



P.S. Український безкоштовний роумінг в Сербії не працював. В Хорватії відразу підключилося та є 10 ГБ безкоштовного інтернету та безкоштовні дзвінки в Україну.

Додано: Пон 06 січ, 2025 13:13 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: з цим менталітетом державу не побудуєш... з цим менталітетом державу не побудуєш...

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.

P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.

P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків... Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...

Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Повідомлень: 9730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1392 раз. Подякували: 1807 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 13:15 akurt написав: Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.

Витяги з нього друкує «Українська правда».

Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.

Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.

https://www.youtube.com/watch?v=u321m25rKXc Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.Витяги з нього друкує «Українська правда».Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.

Каже побороли корупцію. Я йому не вірю, можливо наївні американці (для яких орієнтовано інтервью) повірять і дадуть гроші.

Повідомлень: 9730 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1392 раз. Подякували: 1807 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 14:16 akurt написав: Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.

Витяги з нього друкує «Українська правда».

Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.

Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.

https://www.youtube.com/watch?v=u321m25rKXc Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.Витяги з нього друкує «Українська правда».Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.

Я тільки бачив декілька нарізок з матами як у базарної бабки, що мене стошнило і я далі не міг дивитися. Якщо це не діпфейк, то хіба так має спілкуватися президент? Байдена взагалі з гівном змішав, хоча той ще ж поки президент, а наш уже наповну його мочить та підлізує Трампу

Додано: Пон 06 січ, 2025 14:21 Я тому і рекомендував подивитися оригінал, а не вирвані з контексту досить різкі цитати.

Повідомлень: 10447 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3866 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 14:35 rjkz написав: О 500+К в айти.

Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.

500К?

Готовы?

Сократили с 900К в год.

Пытался что-то найти долго.

Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..

О 500+К в айти.Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.500К?Готовы?Сократили с 900К в год.Пытался что-то найти долго.Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..

А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.

П.с. Я маю на увазі, що не рекомендую віддавати дітей в айті просто заради грошей або престижу, як було до цього часу. Бо не буде вже цього. Тільки якщо це дійсно їх покликання і вони "горять" цим, то вони зможуть якось конкурувати

А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.

П.с. Я маю на увазі, що не рекомендую віддавати дітей в айті просто заради грошей або престижу, як було до цього часу. Бо не буде вже цього. Тільки якщо це дійсно їх покликання і вони "горять" цим, то вони зможуть якось конкурувати

П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу

Додано: Пон 06 січ, 2025 14:41 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: з цим менталітетом державу не побудуєш... з цим менталітетом державу не побудуєш...

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.

P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...

Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.

P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків... Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...

нагадати анекдот, як треба було зібрати чан горілки, й кожен мав принести по пляшці. й найрозумніший вигадав - а я принесу воду, й у чані ніхто не помітить. й зібрали чан води. анекдот не про українців, але за вашим дописом - саме про них



тому в побудованих державах зроблено контроль, щоб таких хитромудрих наказувати вдвічі, втричі, вдесятеро дорожче - доки не дійде



лобізм, кумівство - ці явища звісно є скрізь. але питання, наскільки масово, й наскільки зухвало. в розвинених країнах зухвало не проходить. Безоса ви вже прибрали з допису. Гейтса могли б додати. але насправді, ні Гейтс, ні Безос - правил не порушували.



нагадати анекдот, як треба було зібрати чан горілки, й кожен мав принести по пляшці. й найрозумніший вигадав - а я принесу воду, й у чані ніхто не помітить. й зібрали чан води. анекдот не про українців, але за вашим дописом - саме про них

тому в побудованих державах зроблено контроль, щоб таких хитромудрих наказувати вдвічі, втричі, вдесятеро дорожче - доки не дійде

лобізм, кумівство - ці явища звісно є скрізь. але питання, наскільки масово, й наскільки зухвало. в розвинених країнах зухвало не проходить. Безоса ви вже прибрали з допису. Гейтса могли б додати. але насправді, ні Гейтс, ні Безос - правил не порушували.

й взагалі - є біла оптимізація, й є чорна. в принципі різниця очевидна. за білу ніхто не карає. а оце казати на чорну - сіра, це не ментальність, це хитродупість - й за таке теж вчать доларом або євро

Повідомлень: 7812 З нами з: 29.09.19 Подякував: 707 раз. Подякували: 1569 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 14:49 The_Rebel написав: rjkz написав: О 500+К в айти.

Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.

500К?

Готовы?

Сократили с 900К в год.

Пытался что-то найти долго.

Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..

О 500+К в айти.Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.500К?Готовы?Сократили с 900К в год.Пытался что-то найти долго.Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..

А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.

П.с. Я маю на увазі, що не рекомендую віддавати дітей в айті просто заради грошей або престижу, як було до цього часу. Бо не буде вже цього. Тільки якщо це дійсно їх покликання і вони "горять" цим, то вони зможуть якось конкурувати

П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.П.с. Я маю на увазі, що не рекомендую віддавати дітей в айті просто заради грошей або престижу, як було до цього часу. Бо не буде вже цього. Тільки якщо це дійсно їх покликання і вони "горять" цим, то вони зможуть якось конкуруватиП.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу

мені здається, ви трохи перебільшуєте. по моїй оцінці якісний кодер - це як якісний інженер - більшість просто не стягне. й друге - одна справа генерувати картинки. а там, де рахують цифри, там будуть люди. чи як шукати помилку в коді з ШІ? тому банківські додатки чи ERP-системи, чи взагалі системи обліку - це для людей, ІМХО.



мені здається, ви трохи перебільшуєте. по моїй оцінці якісний кодер - це як якісний інженер - більшість просто не стягне. й друге - одна справа генерувати картинки. а там, де рахують цифри, там будуть люди. чи як шукати помилку в коді з ШІ? тому банківські додатки чи ERP-системи, чи взагалі системи обліку - це для людей, ІМХО.

та й якби не було зараз бульбашки з цим ШІ, як в 90ті роки криза доткомів. очікувань дуже багато, грошей вкладають чимало, - а який буде економічний зиск - ще незрозуміло.

