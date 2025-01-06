Так ми говоримо про еміграцію в уже побудовану державу.
P.S. Багаті люди в США, як той же Трамп чи Маск, явно мають наш менталітет і люблять як кумівство так і обхід правил сплати податків...
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Додано: Пон 06 січ, 2025 11:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 06 січ, 2025 12:24
Гадаю, всім варто послухати оригінал інтервʼю президента американському кореспонденту.
Витяги з нього друкує «Українська правда».
Даю посилання так, як мені його надали в Хорватії, де я зараз перебуваю: там синхронний переклад на російську мову.
Але в налаштуваннях в самому низу є кнопка оригіналу українською.
Додано: Пон 06 січ, 2025 12:41
Еміграція, заробітчанство
Можливо колись - я не думаю, що це буде скоро - Україна стане справжнім членом.
Я маю на увазі членство в ЄС.
В ці дні перебуваю в цікавих країнах: Сербія, яка ще не є членом ЄС, та зараз їду по Хорватії, яка є членом ЄС.
Вʼїзд з Сербії до Хорватії зайняв пару хвилин: український біометричний паспорт та достатньо було сказати “Transit”.
Тут цікавим є те, що Сербія зараз практично в повному оточенні країн ЄС.
Так ось цікаво про Сербію з Вікіпедії:
«У грудні 2013 року Рада Європейського Союзу схвалила рішення розпочати переговори про вступ Сербії до ЄС у січні 2014 року, і перша міжурядова конференція була проведена 21 січня у Брюсселі. У грудні 2009 року громадяни Сербії, які мають біометричні паспорти, отримали право здійснювати подорожі в країнах Шенгенської зони без отримання візи. 15 вересня 2017 року єврокомісар Йоханнес Хан оцінив, що Сербія може набути членства в Європейському союзі до 2025 року.»
Поки що кордон і КПП існують.
А ось наприклад, Греція - Болгарія - вже немає…
P.S. Український безкоштовний роумінг в Сербії не працював. В Хорватії відразу підключилося та є 10 ГБ безкоштовного інтернету та безкоштовні дзвінки в Україну.
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:13
Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:15
Каже побороли корупцію. Я йому не вірю, можливо наївні американці (для яких орієнтовано інтервью) повірять і дадуть гроші.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:16
Я тільки бачив декілька нарізок з матами як у базарної бабки, що мене стошнило і я далі не міг дивитися. Якщо це не діпфейк, то хіба так має спілкуватися президент? Байдена взагалі з гівном змішав, хоча той ще ж поки президент, а наш уже наповну його мочить та підлизує Трампу
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:21
Я тому і рекомендував подивитися оригінал, а не вирвані з контексту досить різкі цитати.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:35
А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.
П.с. Я маю на увазі, що не рекомендую віддавати дітей в айті просто заради грошей або престижу, як було до цього часу. Бо не буде вже цього. Тільки якщо це дійсно їх покликання і вони "горять" цим, то вони зможуть якось конкурувати
П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:41
нагадати анекдот, як треба було зібрати чан горілки, й кожен мав принести по пляшці. й найрозумніший вигадав - а я принесу воду, й у чані ніхто не помітить. й зібрали чан води. анекдот не про українців, але за вашим дописом - саме про них
тому в побудованих державах зроблено контроль, щоб таких хитромудрих наказувати вдвічі, втричі, вдесятеро дорожче - доки не дійде
лобізм, кумівство - ці явища звісно є скрізь. але питання, наскільки масово, й наскільки зухвало. в розвинених країнах зухвало не проходить. Безоса ви вже прибрали з допису. Гейтса могли б додати. але насправді, ні Гейтс, ні Безос - правил не порушували.
й взагалі - є біла оптимізація, й є чорна. в принципі різниця очевидна. за білу ніхто не карає. а оце казати на чорну - сіра, це не ментальність, це хитродупість - й за таке теж вчать доларом або євро
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:49
мені здається, ви трохи перебільшуєте. по моїй оцінці якісний кодер - це як якісний інженер - більшість просто не стягне. й друге - одна справа генерувати картинки. а там, де рахують цифри, там будуть люди. чи як шукати помилку в коді з ШІ? тому банківські додатки чи ERP-системи, чи взагалі системи обліку - це для людей, ІМХО.
та й якби не було зараз бульбашки з цим ШІ, як в 90ті роки криза доткомів. очікувань дуже багато, грошей вкладають чимало, - а який буде економічний зиск - ще незрозуміло.
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