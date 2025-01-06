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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2499250025012502
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:50

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами", в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:55

The_Rebel
коли я вчився на ІТ, на зламі тисячолітть, то превалювали "важкі" дисципліни - теор.вер, теорія алгортитмів, прикладна та дискретна математики, та й сам ШІ власною персоною. Але тоді це було настільки відірвано від ринку праці, де потрібно було з'эднати проволокою комп.сітку, зробити пехапе сайт, реалізувати бухоблік на делфі\сіквелі. З ерою ML\AI можливо розшриться горизонт завданнь для айтівців і можна позаздрити молоді зі свіжими математичникми скіллами. Гадаю "попустяться" здебільшого UI розробники, а бекендери та тим більш алгритмисти - ні.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  The_Rebel написав:А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.

ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:01

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами", в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.

проблема? :shock: здається так живуть нормальні люди ;)

а якщо постійно думати про погане, ви спочатку потрапите до психотерапевтів, а потім вже й до психіатрів (якраз є схожа симптоматика :lol: )

але ця чесніть не просто так, в таких суспільствах за нечесність є конкретні покарання, якщо кажемо про гроші...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:04

  Дюрі-бачі написав:
  The_Rebel написав:А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.

ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії.

а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:11

  The_Rebel написав:[
П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу

Ви не замислювалися, чому в наші дні жоден доцент та професор Університету в Україні не скиглить з того, що зарплатня доцента складає 17 000 гривень, і практично всі вони працюють на 1/2 ставки? Тобто за 8 500 гривень на місяць?
А все просто: штучний інтелект вже давно не тільки магістерські роботи видає для продажу, а вже - як мені сказали на днях - в кандидатські.
Працює та штука так добре, що впіймати на плагіаті неможливо.
З тих спеціальностей, з якими я споглядаю в ці дні на першому місці для працевлаштуванні за кордоном:
- Computer Science
- General medicine )правда після дуже довгого та клопіткого підтвердження диплома, десь місяць тому нарешті підтвердила диплом лікаря дочка приятелів, яка мала стаж роботи завідувачем поліклініки та відділенням профільної лікарні в Україні не менше 15 років.
- непогано влаштувався за кордоном хресний жінки - але після отримання магістра економіки в закордонному університеті.
- трохи несподіваним для мене є дуже класна та перспективна робота в австрійській компанії випускника 2024 року кваліфікації «Хімік-аналітик». Для хлопця 22 років зарплатня в 3000 € та життя в Австріі чим не класний початок?
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:практично всі вони працюють на 1/2 ставки?

Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 2499250025012502
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