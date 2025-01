Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

Додано: Пон 06 січ, 2025 14:50 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Я не про те мав на увазі.

Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами", в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово. Я не про те мав на увазі.Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто, в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово. Дюрі-бачі

коли я вчився на ІТ, на зламі тисячолітть, то превалювали "важкі" дисципліни - теор.вер, теорія алгортитмів, прикладна та дискретна математики, та й сам ШІ власною персоною. Але тоді це було настільки відірвано від ринку праці, де потрібно було з'эднати проволокою комп.сітку, зробити пехапе сайт, реалізувати бухоблік на делфі\сіквелі. З ерою ML\AI можливо розшриться горизонт завданнь для айтівців і можна позаздрити молоді зі свіжими математичникми скіллами. Гадаю "попустяться" здебільшого UI розробники, а бекендери та тим більш алгритмисти - ні. fox767676

Додано: Пон 06 січ, 2025 14:56 Re: Еміграція, заробітчанство The_Rebel написав: А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.

ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії. ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії. Дюрі-бачі

Я не про те мав на увазі.

проблема? здається так живуть нормальні люди



а якщо постійно думати про погане, ви спочатку потрапите до психотерапевтів, а потім вже й до психіатрів (якраз є схожа симптоматика )



ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії. ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії.

Повідомлень: 7814 З нами з: 29.09.19 Подякував: 707 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:11 The_Rebel написав: [

П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу

Ви не замислювалися, чому в наші дні жоден доцент та професор Університету в Україні не скиглить з того, що зарплатня доцента складає 17 000 гривень, і практично всі вони працюють на 1/2 ставки? Тобто за 8 500 гривень на місяць?

А все просто: штучний інтелект вже давно не тільки магістерські роботи видає для продажу, а вже - як мені сказали на днях - в кандидатські.

Працює та штука так добре, що впіймати на плагіаті неможливо.

З тих спеціальностей, з якими я споглядаю в ці дні на першому місці для працевлаштуванні за кордоном:

- Computer Science

- General medicine )правда після дуже довгого та клопіткого підтвердження диплома, десь місяць тому нарешті підтвердила диплом лікаря дочка приятелів, яка мала стаж роботи завідувачем поліклініки та відділенням профільної лікарні в Україні не менше 15 років.

- непогано влаштувався за кордоном хресний жінки - але після отримання магістра економіки в закордонному університеті.

Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.

Shaman написав: а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером? а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером?

Кодер вирішує шаблонну проблему (n+1 CRUD чи форма з валідацією даних). А програміст - вирішує задачі бізнесу, які є унікальними.



akurt написав: впіймати на плагіаті неможливо. впіймати на плагіаті неможливо.

А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ? fox767676 Повідомлень: 2569 З нами з: 13.06.20 Подякував: 334 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:21 Shaman написав: The_Rebel написав: rjkz написав: О 500+К в айти.

Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.

500К?

Готовы?

Сократили с 900К в год.

Пытался что-то найти долго.

Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..

О 500+К в айти.Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.500К?Готовы?Сократили с 900К в год.Пытался что-то найти долго.Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..

мені здається, ви трохи перебільшуєте. по моїй оцінці якісний кодер - це як якісний інженер - більшість просто не стягне. й друге - одна справа генерувати картинки. а там, де рахують цифри, там будуть люди. чи як шукати помилку в коді з ШІ? тому банківські додатки чи ERP-системи, чи взагалі системи обліку - це для людей, ІМХО.



та й якби не було зараз бульбашки з цим ШІ, як в 90ті роки криза доткомів. очікувань дуже багато, грошей вкладають чимало, - а який буде економічний зиск - ще незрозуміло. мені здається, ви трохи перебільшуєте. по моїй оцінці якісний кодер - це як якісний інженер - більшість просто не стягне. й друге - одна справа генерувати картинки. а там, де рахують цифри, там будуть люди. чи як шукати помилку в коді з ШІ?тому банківські додатки чи ERP-системи, чи взагалі системи обліку - це для людей, ІМХО.та й якби не було зараз бульбашки з цим ШІ, як в 90ті роки криза доткомів. очікувань дуже багато, грошей вкладають чимало, - а який буде економічний зиск - ще незрозуміло.

