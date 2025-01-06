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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:50
BIGor написав:
Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.
Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами"
, в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 14:55
The_Rebel
коли я вчився на ІТ, на зламі тисячолітть, то превалювали "важкі" дисципліни - теор.вер, теорія алгортитмів, прикладна та дискретна математики, та й сам ШІ власною персоною. Але тоді це було настільки відірвано від ринку праці, де потрібно було з'эднати проволокою комп.сітку, зробити пехапе сайт, реалізувати бухоблік на делфі\сіквелі. З ерою ML\AI можливо розшриться горизонт завданнь для айтівців і можна позаздрити молоді зі свіжими математичникми скіллами. Гадаю "попустяться" здебільшого UI розробники, а бекендери та тим більш алгритмисти - ні.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 14:56
The_Rebel написав:
А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.
ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:01
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.
Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами"
, в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.
проблема?
здається так живуть нормальні люди
а якщо постійно думати про погане, ви спочатку потрапите до психотерапевтів, а потім вже й до психіатрів (якраз є схожа симптоматика
)
але ця чесніть не просто так, в таких суспільствах за нечесність є конкретні покарання, якщо кажемо про гроші...
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:04
Дюрі-бачі написав: The_Rebel написав:
А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.
ИМХО зараз ще є шанс застрибнути в "останній вагон ІТ", бо років через 10 поріг входу буде дуже високий, десь як зараз в лікарів... А стати одразу програмістом, не побувши кілька місяців чи років кодером, зможуть тільки генії.
а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:11
The_Rebel написав:
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П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу
Ви не замислювалися, чому в наші дні жоден доцент та професор Університету в Україні не скиглить з того, що зарплатня доцента складає 17 000 гривень, і практично всі вони працюють на 1/2 ставки? Тобто за 8 500 гривень на місяць?
А все просто: штучний інтелект вже давно не тільки магістерські роботи видає для продажу, а вже - як мені сказали на днях - в кандидатські.
Працює та штука так добре, що впіймати на плагіаті неможливо.
З тих спеціальностей, з якими я споглядаю в ці дні на першому місці для працевлаштуванні за кордоном:
- Computer Science
- General medicine )правда після дуже довгого та клопіткого підтвердження диплома, десь місяць тому нарешті підтвердила диплом лікаря дочка приятелів, яка мала стаж роботи завідувачем поліклініки та відділенням профільної лікарні в Україні не менше 15 років.
- непогано влаштувався за кордоном хресний жінки - але після отримання магістра економіки в закордонному університеті.
- трохи несподіваним для мене є дуже класна та перспективна робота в австрійській компанії випускника 2024 року кваліфікації «Хімік-аналітик». Для хлопця 22 років зарплатня в 3000 € та життя в Австріі чим не класний початок?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:16
akurt написав:
практично всі вони працюють на 1/2 ставки?
Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.
Shaman написав:
а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером?
Кодер вирішує шаблонну проблему (n+1 CRUD чи форма з валідацією даних). А програміст - вирішує задачі бізнесу, які є унікальними.
akurt написав:
впіймати на плагіаті неможливо.
В нас одну статтю закинули в чорний список "підозра у використанні АІ", за те, що текст поправили через Grammarly. Тому, при бажанні, текст згенерований ШІ відрізнить будь-який спеціаліст.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 06 січ, 2025 15:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:18
Дюрі-бачі
А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:21
Shaman написав: The_Rebel написав: rjkz написав:
О 500+К в айти.
Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.
500К?
Готовы?
Сократили с 900К в год.
Пытался что-то найти долго.
Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..
А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.
П.с. Я маю на увазі, що не рекомендую віддавати дітей в айті просто заради грошей або престижу, як було до цього часу. Бо не буде вже цього. Тільки якщо це дійсно їх покликання і вони "горять" цим, то вони зможуть якось конкурувати
П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу
мені здається, ви трохи перебільшуєте. по моїй оцінці якісний кодер - це як якісний інженер - більшість просто не стягне. й друге - одна справа генерувати картинки. а там, де рахують цифри, там будуть люди. чи як шукати помилку в коді з ШІ?
тому банківські додатки чи ERP-системи, чи взагалі системи обліку - це для людей, ІМХО.
та й якби не було зараз бульбашки з цим ШІ, як в 90ті роки криза доткомів. очікувань дуже багато, грошей вкладають чимало, - а який буде економічний зиск - ще незрозуміло.
Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:22
The_Rebel написав: rjkz написав:
О 500+К в айти.
Из разговора жены бывшего работника МС с соседом, тоже айтишником, которого сократили.
500К?
Готовы?
Сократили с 900К в год.
Пытался что-то найти долго.
Сократил свои аппетиты сначала до 500, потом до 300, а потом начал апплаиться и на 200К. И вот, с его слов, приходит на интервью на примерно 200К, а получает оффер на 150, на 180К. В общем, времена изменились..
А я писав тут з півроку тому, що не рекомендував би віддавати зараз дітей в IT, бо через 5-10 років вони не складуть жодної конкуренції зі штучним інтелектом. І тоді скептично до цього тут поставилися. Ну, ну... Може програмісти будуть ще потрібні, але самих кодерів (яких більшість) безжально звільнятимуть.
П.с. Я маю на увазі, що не рекомендую віддавати дітей в айті просто заради грошей або престижу, як було до цього часу. Бо не буде вже цього. Тільки якщо це дійсно їх покликання і вони "горять" цим, то вони зможуть якось конкурувати
П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу
Ви самі працюєте як програміст? До речі, є таке правило "критикуєш - пропонуй", які професії майбутнього пропонуєте?
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