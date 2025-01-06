RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2500250125022503
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  utestcom2 написав:Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет

Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9733
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.

ИМХО це все рівно, що забороняти користуватись IDE чи калькулятором. Якраз через ті 5-10 років в кожної великої компанії буде свій ШІ, але ним треба буде вміти користуватися.
  fox767676 написав:А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ?

можу сказати тільки за наш університет: на кожні 0.75 ставки, в минулому році, в середньому, було 2.5 претенденти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 06 січ, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 29.07.22
Подякував: 766 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:32

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами", в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.

Тут згоден, бачу навіть по польських підлітках, молоді 20-30 років - вони вже народилися в ЄС, це так дуже розслабляє, от реально з точки зору українця - народилися в парадайзі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9733
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1393 раз.
Подякували: 1809 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:33

Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:практично всі вони працюють на 1/2 ставки?

Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.
  Shaman написав:а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером?

Кодер вирішує шаблонну проблему (n+1 CRUD чи форма з валідацією даних). А програміст - вирішує задачі бізнесу, які є унікальними.

  akurt написав:впіймати на плагіаті неможливо.

В нас одну статтю закинули в чорний список "підозра у використанні АІ", за те, що текст поправили через Grammarly. Тому, при бажанні, текст згенерований ШІ відрізнить будь-який спеціаліст.
Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абізяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35854
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8109 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:34

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абязяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю

тобто нема? десятки моїх студентів на "галерах" зараз саме тим займається.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 29.07.22
Подякував: 766 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:47

  BIGor написав:
  utestcom2 написав:Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет

Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.

стороннім (бо роль кібербезпеки не трохи перебільшена, на відміну від)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:49

  Дюрі-бачі написав:
  BIGor написав:Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами", в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.

бо там не вигідно бути умовним "акуртом"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37779
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:бо там не вигідно бути умовним "акуртом"

Подивимося що буде в Канаді, бо в мене склалось враження, що скоро майдан винесе Трюдо через те, що канадці виявилися неготовими до реального життя.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 29.07.22
Подякував: 766 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:27

  BIGor написав:Ви самі працюєте як програміст? До речі, є таке правило "критикуєш - пропонуй", які професії майбутнього пропонуєте? :wink:

Так, але думаю в межах 7 років людині вже не треба буде писати код. Частина кодерів ще зможе перекваліфікуватися в аналітиків/по/пм і тп - тобто людина словами або схематично опише що очікує, а ші закодить це без участі людини. Частина кодерів зможе ще піти в ручні тестери, тому що поки продукт робиться для людей і потрібно буде перевірити чи зручний він для користувачів. Автотестування - повністю на ші, можна навіть іншого типу, для справедливості. Як би люди не брикалися, код вони будуть писати довше і менш якісно, тому поступово їх будуть заміняти.

По другому питанню я б обирав дитині те, до чого вона схильна і що їй цікаво. А в межах цього такі професії, де точно ніякий ші не конкурент. Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 608
З нами з: 01.06.19
Подякував: 63 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 16:36

The_Rebel Поточна версія ШІ може написати лише той код, який вже було неодноразово написано.
  The_Rebel написав:Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар.

ИМХО хіба лікарі які працюють руками поки в безпеці, а от якраз психологів ШІ вже замінює. Як і викладачів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4576
З нами з: 29.07.22
Подякував: 766 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2500250125022503
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7202)
06.01.2025 15:44
izibank (3153)
06.01.2025 15:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.