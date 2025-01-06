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#<1 ... 2500250125022503 Додано: Пон 06 січ, 2025 15:23 Re: Еміграція, заробітчанство utestcom2 написав: Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет

Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться. Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться. BIGor

Повідомлень: 9733 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1393 раз. Подякували: 1809 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться. Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.

ИМХО це все рівно, що забороняти користуватись IDE чи калькулятором. Якраз через ті 5-10 років в кожної великої компанії буде свій ШІ, але ним треба буде вміти користуватися.

fox767676 написав: А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ? А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ?

можу сказати тільки за наш університет: на кожні 0.75 ставки, в минулому році, в середньому, було 2.5 претенденти. ИМХО це все рівно, що забороняти користуватись IDE чи калькулятором. Якраз через ті 5-10 років в кожної великої компанії буде свій ШІ, але ним треба буде вміти користуватися.можу сказати тільки за наш університет: на кожні 0.75 ставки, в минулому році, в середньому, було 2.5 претенденти. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 06 січ, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4576 З нами з: 29.07.22 Подякував: 766 раз. Подякували: 556 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:32 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди. Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Я не про те мав на увазі.

Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами", в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово. Я не про те мав на увазі.Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто, в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.

Тут згоден, бачу навіть по польських підлітках, молоді 20-30 років - вони вже народилися в ЄС, це так дуже розслабляє, от реально з точки зору українця - народилися в парадайзі. Тут згоден, бачу навіть по польських підлітках, молоді 20-30 років - вони вже народилися в ЄС,, от реально з точки зору українця - народилися в парадайзі. BIGor

Повідомлень: 9733 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1393 раз. Подякували: 1809 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:33 Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: практично всі вони працюють на 1/2 ставки? практично всі вони працюють на 1/2 ставки?

Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.

Shaman написав: а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером? а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером?

Кодер вирішує шаблонну проблему (n+1 CRUD чи форма з валідацією даних). А програміст - вирішує задачі бізнесу, які є унікальними.



akurt написав: впіймати на плагіаті неможливо. впіймати на плагіаті неможливо.

В нас одну статтю закинули в чорний список "підозра у використанні АІ", за те, що текст поправили через Grammarly. Тому, при бажанні, текст згенерований ШІ відрізнить будь-який спеціаліст. Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.Кодер вирішує шаблонну проблему (n+1 CRUD чи форма з валідацією даних). А програміст - вирішує задачі бізнесу, які є унікальними.В нас одну статтю закинули в чорний список "підозра у використанні АІ", за те, що текст поправили через Grammarly. Тому, при бажанні, текст згенерований ШІ відрізнить будь-який спеціаліст. Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абізяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абізяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю Faceless

Модератор Повідомлень: 35854 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8109 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:34 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абязяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абязяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю

тобто нема? десятки моїх студентів на "галерах" зараз саме тим займається. тобто нема? десятки моїх студентів на "галерах" зараз саме тим займається. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4576 З нами з: 29.07.22 Подякував: 766 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:47 BIGor написав: utestcom2 написав: Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет

Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться. Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.

стороннім (бо роль кібербезпеки не трохи перебільшена, на відміну від) стороннім (бо роль кібербезпеки не трохи перебільшена, на відміну від) flyman

Повідомлень: 37779 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:49 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди. Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.

Я не про те мав на увазі.

Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами", в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово. Я не про те мав на увазі.Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто, в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.

бо там не вигідно бути умовним "акуртом" бо там не вигідно бути умовним "акуртом" flyman

Повідомлень: 37779 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 15:58 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: бо там не вигідно бути умовним "акуртом" бо там не вигідно бути умовним "акуртом"

Подивимося що буде в Канаді, бо в мене склалось враження, що скоро майдан винесе Трюдо через те, що канадці виявилися неготовими до реального життя. Подивимося що буде в Канаді, бо в мене склалось враження, що скоро майдан винесе Трюдо через те, що канадці виявилися неготовими до реального життя. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4576 З нами з: 29.07.22 Подякував: 766 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 16:27 BIGor написав: Ви самі працюєте як програміст? До речі, є таке правило "критикуєш - пропонуй", які професії майбутнього пропонуєте? Ви самі працюєте як програміст? До речі, є таке правило "критикуєш - пропонуй", які професії майбутнього пропонуєте?

Так, але думаю в межах 7 років людині вже не треба буде писати код. Частина кодерів ще зможе перекваліфікуватися в аналітиків/по/пм і тп - тобто людина словами або схематично опише що очікує, а ші закодить це без участі людини. Частина кодерів зможе ще піти в ручні тестери, тому що поки продукт робиться для людей і потрібно буде перевірити чи зручний він для користувачів. Автотестування - повністю на ші, можна навіть іншого типу, для справедливості. Як би люди не брикалися, код вони будуть писати довше і менш якісно, тому поступово їх будуть заміняти.



По другому питанню я б обирав дитині те, до чого вона схильна і що їй цікаво. А в межах цього такі професії, де точно ніякий ші не конкурент. Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар. Так, але думаю в межах 7 років людині вже не треба буде писати код. Частина кодерів ще зможе перекваліфікуватися в аналітиків/по/пм і тп - тобто людина словами або схематично опише що очікує, а ші закодить це без участі людини. Частина кодерів зможе ще піти в ручні тестери, тому що поки продукт робиться для людей і потрібно буде перевірити чи зручний він для користувачів. Автотестування - повністю на ші, можна навіть іншого типу, для справедливості. Як би люди не брикалися, код вони будуть писати довше і менш якісно, тому поступово їх будуть заміняти.По другому питанню я б обирав дитині те, до чого вона схильна і що їй цікаво. А в межах цього такі професії, де точно ніякий ші не конкурент. Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар. The_Rebel

Повідомлень: 608 З нами з: 01.06.19 Подякував: 63 раз. Подякували: 156 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 16:36 The_Rebel Поточна версія ШІ може написати лише той код, який вже було неодноразово написано.

The_Rebel написав: Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар. Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар.

ИМХО хіба лікарі які працюють руками поки в безпеці, а от якраз психологів ШІ вже замінює. Як і викладачів. Поточна версія ШІ може написати лише той код, який вже було неодноразово написано.ИМХО хіба лікарі які працюють руками поки в безпеці, а от якраз психологів ШІ вже замінює. Як і викладачів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4576 З нами з: 29.07.22 Подякував: 766 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2500250125022503 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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