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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 січ, 2025 15:23
utestcom2 написав:
Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет
Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.
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BIGor
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:26
BIGor написав:
Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.
ИМХО це все рівно, що забороняти користуватись IDE чи калькулятором. Якраз через ті 5-10 років в кожної великої компанії буде свій ШІ, але ним треба буде вміти користуватися.
fox767676 написав:
А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ?
можу сказати тільки за наш університет: на кожні 0.75 ставки, в минулому році, в середньому, було 2.5 претенденти.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Пон 06 січ, 2025 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:32
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.
Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами"
, в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.
Тут згоден, бачу навіть по польських підлітках, молоді 20-30 років - вони вже народилися в ЄС, це так дуже розслабляє
, от реально з точки зору українця - народилися в парадайзі.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:33
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
практично всі вони працюють на 1/2 ставки?
Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.
Shaman написав:
а в чому ви бачите різницю між програмістом та кодером?
Кодер вирішує шаблонну проблему (n+1 CRUD чи форма з валідацією даних). А програміст - вирішує задачі бізнесу, які є унікальними.
akurt написав:
впіймати на плагіаті неможливо.
В нас одну статтю закинули в чорний список "підозра у використанні АІ", за те, що текст поправили через Grammarly. Тому, при бажанні, текст згенерований ШІ відрізнить будь-який спеціаліст.
Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абізяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю
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Faceless
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:34
Faceless написав:
Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абязяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю
тобто нема? десятки моїх студентів на "галерах" зараз саме тим займається.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:47
BIGor написав: utestcom2 написав:
Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет
Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.
стороннім (бо роль кібербезпеки не трохи перебільшена, на відміну від)
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flyman
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:49
Дюрі-бачі написав: BIGor написав:
Та не всі українці з цим галімим менталітетом, я, наприклад, ніколи не давав хабарі не користувався кумовством ітд. Думаю 90% українців нормальні, честні, працелюбні люди.
Я не про те мав на увазі.
Нажаль, в житті багато спілкувався тільки з 1 корінним американцем (приїхав волонтером викладати англійську дітям після анексії Криму). Але досить багато спілкуюсь з Чехами, Словаками і в них всіх є одна спільна ключова проблема в ментльності: вони ніколи не думають про погані сценарії майбутнього, тобто вони живуть в світі за "рожевими окулярами"
, в яких завтра завжди буде зарплата не менше ніж сьогодні, а навколо всі чесні і їм можна довіряти на слово.
бо там не вигідно бути умовним "акуртом"
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flyman
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:58
flyman написав:
бо там не вигідно бути умовним "акуртом"
Подивимося що буде в Канаді, бо в мене склалось враження, що скоро майдан винесе Трюдо через те, що канадці виявилися неготовими до реального життя.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:27
BIGor написав:
Ви самі працюєте як програміст? До речі, є таке правило "критикуєш - пропонуй", які професії майбутнього пропонуєте?
Так, але думаю в межах 7 років людині вже не треба буде писати код. Частина кодерів ще зможе перекваліфікуватися в аналітиків/по/пм і тп - тобто людина словами або схематично опише що очікує, а ші закодить це без участі людини. Частина кодерів зможе ще піти в ручні тестери, тому що поки продукт робиться для людей і потрібно буде перевірити чи зручний він для користувачів. Автотестування - повністю на ші, можна навіть іншого типу, для справедливості. Як би люди не брикалися, код вони будуть писати довше і менш якісно, тому поступово їх будуть заміняти.
По другому питанню я б обирав дитині те, до чого вона схильна і що їй цікаво. А в межах цього такі професії, де точно ніякий ші не конкурент. Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар.
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The_Rebel
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:36
The_Rebel
Поточна версія ШІ може написати лише той код, який вже було неодноразово написано.
The_Rebel написав:
Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар.
ИМХО з названих професій тільки лікарі, які працюють руками, поки в безпеці, а от якраз психологів ШІ вже замінює. Як і викладачів.
А професія майбутнього це інженер-майстер роботів і вчитель для штучного інтелекту
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