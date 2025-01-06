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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 січ, 2025 16:50
akurt написав: The_Rebel написав:
[
П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу
Ви не замислювалися, чому в наші дні жоден доцент та професор Університету в Україні не скиглить з того, що зарплатня доцента складає 17 000 гривень, і практично всі вони працюють на 1/2 ставки? Тобто за 8 500 гривень на місяць?
А все просто: штучний інтелект вже давно не тільки магістерські роботи видає для продажу, а вже - як мені сказали на днях - в кандидатські.
Працює та штука так добре, що впіймати на плагіаті неможливо.
З тих спеціальностей, з якими я споглядаю в ці дні на першому місці для працевлаштуванні за кордоном:
- Computer Science
- General medicine )правда після дуже довгого та клопіткого підтвердження диплома, десь місяць тому нарешті підтвердила диплом лікаря дочка приятелів, яка мала стаж роботи завідувачем поліклініки та відділенням профільної лікарні в Україні не менше 15 років.
- непогано влаштувався за кордоном хресний жінки - але після отримання магістра економіки в закордонному університеті.
- трохи несподіваним для мене є дуже класна та перспективна робота в австрійській компанії випускника 2024 року кваліфікації «Хімік-аналітик». Для хлопця 22 років зарплатня в 3000 € та життя в Австріі чим не класний початок?
Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?
Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.
Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:57
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абязяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю
тобто нема? десятки моїх студентів на "галерах" зараз саме тим займається.
Тоді ви якось сильно гіперболізуєте у визнаяення кодерів. Бо навіть джуни більш складними задачами зазвичай займаються, а додати валідацію чи круд операцію - як частина таски для девелопера, але люди, хто тільки це і вміє, нікому не потрібні і їх і на ставку джуна не візьмуть
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Додано: Пон 06 січ, 2025 16:59
BIGor написав: utestcom2 написав:
Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет
Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.
Оце дуже смішно. Нормальні компанії ШІ інтегрують, роблять власні моделі, а не забороняють
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:07
Faceless написав:
їх і на ставку джуна не візьмуть
До 2021 року брали із задоволенням. Та і зараз беруть в Чеські фірми.
Звісно я трохи спростив завдання, а реальне виглядає трохи складніше, але 90% тієї роботи полягає у створенні типового CRUD / формочки.
Із свіжих прикладів: взяли студента на аутстаф в Чеську фірму по доставці бутильованої води і першою таскою було прикрутити форму, щоб клієнт міг оцінити доставку на 5 зірок і написати коментар...
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Додано: Пон 06 січ, 2025 17:36
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
їх і на ставку джуна не візьмуть
До 2021 року брали із задоволенням. Та і зараз беруть в Чеські фірми.
Звісно я трохи спростив завдання, а реальне виглядає трохи складніше, але 90% тієї роботи полягає у створенні типового CRUD / формочки.
Із свіжих прикладів: взяли студента на аутстаф в Чеську фірму по доставці бутильованої води і першою таскою було прикрутити форму, щоб клієнт міг оцінити доставку на 5 зірок і написати коментар...
А потом начинается прикрути к трастпилоту, букингу если речь про апартаменты, еще каким-то сервисам, сделай защиту чтобы только реальные покупатели могли оставить отзыв, расчитай важность комментария в зависимости от 5 разных факторов, каждый из которых имеет свой вес, считай текст и определи по ключевым словам (на разных языках) в какой департамент отправить письмо с коментарием если отзыв имеет меньше 4 звезд, и тд, и тп.
Бывает клиент такое накрутит что даже такой примитив как отзыв занимает несколько недель работы, и никакой ИИ на сегодня не сделает этот таск.
Как минимум из-за интеграций в разные сервисы где ты должен пойти, зарегаться, добавить кредитку, выбрать план который тебе подходит, взять ключи, разобраться с апи, и втыкнуть все это в свое приложение. Из всего этого ИИ максимум может добавить код в твое приложение для работы с 3м сервисом, а все остальное только ручками.
И это то что на поверхности я вам набросал за 2 минуты, что первое в голову пришло, а на деле там еще 100500 подводных камней вылезет если всерьез взяться за разработку какого-то +/- среднего функционала с помощью ИИ. Не говоря уже о чем-то сложном.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:03
Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав:
практично всі вони працюють на 1/2 ставки?
Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.
На жаль не брехня, і не нагла.
Якщо викладач працює на 3/4 ставки, то дійсно не підлягає призову.
Але ж це викладач, який має вік до 60 років.
Де ж таких узяти? Ще й чоловічої статі?
Серед тих доцентів, з якими я спілкуюся, тільки один має 0,85 ставки - завдячуючи тому, що веде науку під назвою «ТММ». То наука не для всіх, ще й треба вміти розказати та навчити робити креслення.
Два не доценти, а старші викладачі дійсно - майже молоді хлопці, то кафедра через силу (!) змогла виділити 3/4 ставки. Тому що дуже цінні кадри: допомагають розпилювати гранти.
А ще рекомендую подивитися склад викладачів інженерно-будівельних університетів або відповідних факультетів. Те, як гарцювати суміш цементу з піском розказують виключно жінки.
І декани жінки, і заступники деканів жінки, і доценти жінки. Цемент, пісок, щільність грунтів, палі… ну все те, що вони ніколи не бачили.
Так що 3/4 ставки бувають, іноді.
Для жінок або «окремих» хлопців.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 06 січ, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:07
Хомякоид написав:
Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?
Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.
Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок.
На старті випускнику - норм.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:11
slonomag написав:
И это то что на поверхности я вам набросал за 2 минуты, что первое в голову пришло, а на деле там еще 100500 подводных камней вылезет если всерьез взяться за разработку какого-то +/- среднего функционала с помощью ИИ. Не говоря уже о чем-то сложном.
Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:11
Gastarbaiter написав: Хомякоид написав:
Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?
Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.
Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок.
На старті випускнику - норм.
Мама його сказала мені: 3000€ на місяць. В нього я не питав.
Але для ЄС це досить непогана зарплатня.
Але є уточнення: він працює не у Відні, а на компанію у Відні. Проживає зараз у Празі.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:13
Gastarbaiter написав:
Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".
Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів.
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