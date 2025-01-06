Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2501250225032504 Додано: Пон 06 січ, 2025 16:50 akurt написав: The_Rebel написав: [

П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу П.с.2. І зменшую строк свого прогнозу - отже за 4-7 років як мінімум половина кодерів у світі буде звільнена через штучний інтелект. Все піде від США і розповсюдиться по світу

Ви не замислювалися, чому в наші дні жоден доцент та професор Університету в Україні не скиглить з того, що зарплатня доцента складає 17 000 гривень, і практично всі вони працюють на 1/2 ставки? Тобто за 8 500 гривень на місяць?

А все просто: штучний інтелект вже давно не тільки магістерські роботи видає для продажу, а вже - як мені сказали на днях - в кандидатські.

Працює та штука так добре, що впіймати на плагіаті неможливо.

З тих спеціальностей, з якими я споглядаю в ці дні на першому місці для працевлаштуванні за кордоном:

- Computer Science

- General medicine )правда після дуже довгого та клопіткого підтвердження диплома, десь місяць тому нарешті підтвердила диплом лікаря дочка приятелів, яка мала стаж роботи завідувачем поліклініки та відділенням профільної лікарні в Україні не менше 15 років.

- непогано влаштувався за кордоном хресний жінки - але після отримання магістра економіки в закордонному університеті.

- трохи несподіваним для мене є дуже класна та перспективна робота в австрійській компанії випускника 2024 року кваліфікації «Хімік-аналітик». Для хлопця 22 років зарплатня в 3000 € та життя в Австріі чим не класний початок? Ви не замислювалися, чому в наші дні жоден доцент та професор Університету в Україні не скиглить з того, що зарплатня доцента складає 17 000 гривень, і практично всі вони працюють на 1/2 ставки? Тобто за 8 500 гривень на місяць?А все просто: штучний інтелект вже давно не тільки магістерські роботи видає для продажу, а вже - як мені сказали на днях - в кандидатські.Працює та штука так добре, що впіймати на плагіаті неможливо.З тих спеціальностей, з якими я споглядаю в ці дні на першому місці для працевлаштуванні за кордоном:- Computer Science- General medicine )правда після дуже довгого та клопіткого підтвердження диплома, десь місяць тому нарешті підтвердила диплом лікаря дочка приятелів, яка мала стаж роботи завідувачем поліклініки та відділенням профільної лікарні в Україні не менше 15 років.- непогано влаштувався за кордоном хресний жінки - але після отримання магістра економіки в закордонному університеті.- трохи несподіваним для мене є дуже класна та перспективна робота в австрійській компанії випускника 2024 року кваліфікації «Хімік-аналітик». Для хлопця 22 років зарплатня в 3000 € та життя в Австріі чим не класний початок?



Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?

Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.



Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок. Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок. Хомякоид Повідомлень: 2476 З нами з: 19.09.14 Подякував: 2970 раз. Подякували: 398 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 16:57 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абязяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю Та тоді кодерів (за вашим визначенням) вже нема, на такий функціонал абязяну можна було посадить а зараз якийсь копайлот закриє повністю

тобто нема? десятки моїх студентів на "галерах" зараз саме тим займається. тобто нема? десятки моїх студентів на "галерах" зараз саме тим займається.

Тоді ви якось сильно гіперболізуєте у визнаяення кодерів. Бо навіть джуни більш складними задачами зазвичай займаються, а додати валідацію чи круд операцію - як частина таски для девелопера, але люди, хто тільки це і вміє, нікому не потрібні і їх і на ставку джуна не візьмуть Тоді ви якось сильно гіперболізуєте у визнаяення кодерів. Бо навіть джуни більш складними задачами зазвичай займаються, а додати валідацію чи круд операцію - як частина таски для девелопера, але люди, хто тільки це і вміє, нікому не потрібні і їх і на ставку джуна не візьмуть Faceless

Модератор Повідомлень: 35856 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8110 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 16:59 BIGor написав: utestcom2 написав: Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет Мне кажется более важный вопрос в безопасности, кто захочет отдать свой код и базы данных какому-то ИИ, который все это сольет

Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться. Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.

Оце дуже смішно. Нормальні компанії ШІ інтегрують, роблять власні моделі, а не забороняють Оце дуже смішно. Нормальні компанії ШІ інтегрують, роблять власні моделі, а не забороняють Faceless

Модератор Повідомлень: 35856 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8110 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 17:07 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: їх і на ставку джуна не візьмуть їх і на ставку джуна не візьмуть

До 2021 року брали із задоволенням. Та і зараз беруть в Чеські фірми.

Звісно я трохи спростив завдання, а реальне виглядає трохи складніше, але 90% тієї роботи полягає у створенні типового CRUD / формочки.

Із свіжих прикладів: взяли студента на аутстаф в Чеську фірму по доставці бутильованої води і першою таскою було прикрутити форму, щоб клієнт міг оцінити доставку на 5 зірок і написати коментар... До 2021 року брали із задоволенням. Та і зараз беруть в Чеські фірми.Звісно я трохи спростив завдання, а реальне виглядає трохи складніше, але 90% тієї роботи полягає у створенні типового CRUD / формочки.Із свіжих прикладів: взяли студента на аутстаф в Чеську фірму по доставці бутильованої води і першою таскою було прикрутити форму, щоб клієнт міг оцінити доставку на 5 зірок і написати коментар... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4578 З нами з: 29.07.22 Подякував: 768 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 17:36 Дюрі-бачі написав: Faceless написав: їх і на ставку джуна не візьмуть їх і на ставку джуна не візьмуть

До 2021 року брали із задоволенням. Та і зараз беруть в Чеські фірми.

Звісно я трохи спростив завдання, а реальне виглядає трохи складніше, але 90% тієї роботи полягає у створенні типового CRUD / формочки.

Із свіжих прикладів: взяли студента на аутстаф в Чеську фірму по доставці бутильованої води і першою таскою було прикрутити форму, щоб клієнт міг оцінити доставку на 5 зірок і написати коментар... До 2021 року брали із задоволенням. Та і зараз беруть в Чеські фірми.Звісно я трохи спростив завдання, а реальне виглядає трохи складніше, але 90% тієї роботи полягає у створенні типового CRUD / формочки.Із свіжих прикладів: взяли студента на аутстаф в Чеську фірму по доставці бутильованої води і першою таскою було прикрутити форму, щоб клієнт міг оцінити доставку на 5 зірок і написати коментар...

А потом начинается прикрути к трастпилоту, букингу если речь про апартаменты, еще каким-то сервисам, сделай защиту чтобы только реальные покупатели могли оставить отзыв, расчитай важность комментария в зависимости от 5 разных факторов, каждый из которых имеет свой вес, считай текст и определи по ключевым словам (на разных языках) в какой департамент отправить письмо с коментарием если отзыв имеет меньше 4 звезд, и тд, и тп.



Бывает клиент такое накрутит что даже такой примитив как отзыв занимает несколько недель работы, и никакой ИИ на сегодня не сделает этот таск.



Как минимум из-за интеграций в разные сервисы где ты должен пойти, зарегаться, добавить кредитку, выбрать план который тебе подходит, взять ключи, разобраться с апи, и втыкнуть все это в свое приложение. Из всего этого ИИ максимум может добавить код в твое приложение для работы с 3м сервисом, а все остальное только ручками.



И это то что на поверхности я вам набросал за 2 минуты, что первое в голову пришло, а на деле там еще 100500 подводных камней вылезет если всерьез взяться за разработку какого-то +/- среднего функционала с помощью ИИ. Не говоря уже о чем-то сложном. А потом начинается прикрути к трастпилоту, букингу если речь про апартаменты, еще каким-то сервисам, сделай защиту чтобы только реальные покупатели могли оставить отзыв, расчитай важность комментария в зависимости от 5 разных факторов, каждый из которых имеет свой вес, считай текст и определи по ключевым словам (на разных языках) в какой департамент отправить письмо с коментарием если отзыв имеет меньше 4 звезд, и тд, и тп.Бывает клиент такое накрутит что даже такой примитив как отзыв занимает несколько недель работы, и никакой ИИ на сегодня не сделает этот таск.Как минимум из-за интеграций в разные сервисы где ты должен пойти, зарегаться, добавить кредитку, выбрать план который тебе подходит, взять ключи, разобраться с апи, и втыкнуть все это в свое приложение. Из всего этого ИИ максимум может добавить код в твое приложение для работы с 3м сервисом, а все остальное только ручками.И это то что на поверхности я вам набросал за 2 минуты, что первое в голову пришло, а на деле там еще 100500 подводных камней вылезет если всерьез взяться за разработку какого-то +/- среднего функционала с помощью ИИ. Не говоря уже о чем-то сложном. slonomag Повідомлень: 578 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 142 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 18:03 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: практично всі вони працюють на 1/2 ставки? практично всі вони працюють на 1/2 ставки?

Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.

Нагла брехня, адже відстрочка вимагає працювати на 3/4 ставки.

На жаль не брехня, і не нагла.

Якщо викладач працює на 3/4 ставки, то дійсно не підлягає призову.

Але ж це викладач, який має вік до 60 років.

Де ж таких узяти? Ще й чоловічої статі?

Серед тих доцентів, з якими я спілкуюся, тільки один має 0,85 ставки - завдячуючи тому, що веде науку під назвою «ТММ». То наука не для всіх, ще й треба вміти розказати та навчити робити креслення.

Два не доценти, а старші викладачі дійсно - майже молоді хлопці, то кафедра через силу (!) змогла виділити 3/4 ставки. Тому що дуже цінні кадри: допомагають розпилювати гранти.

А ще рекомендую подивитися склад викладачів інженерно-будівельних університетів або відповідних факультетів. Те, як гарцювати суміш цементу з піском розказують виключно жінки.

І декани жінки, і заступники деканів жінки, і доценти жінки. Цемент, пісок, щільність грунтів, палі… ну все те, що вони ніколи не бачили.

Так що 3/4 ставки бувають, іноді.

Для жінок або «окремих» хлопців. На жаль не брехня, і не нагла.Якщо викладач працює на 3/4 ставки, то дійсно не підлягає призову.Але ж це викладач, який має вік до 60 років.Де ж таких узяти? Ще й чоловічої статі?Серед тих доцентів, з якими я спілкуюся, тільки один має 0,85 ставки - завдячуючи тому, що веде науку під назвою «ТММ». То наука не для всіх, ще й треба вміти розказати та навчити робити креслення.Два не доценти, а старші викладачі дійсно - майже молоді хлопці, то кафедра через силу (!) змогла виділити 3/4 ставки. Тому що дуже цінні кадри: допомагають розпилювати гранти.А ще рекомендую подивитися склад викладачів інженерно-будівельних університетів або відповідних факультетів. Те, як гарцювати суміш цементу з піском розказують виключно жінки.І декани жінки, і заступники деканів жінки, і доценти жінки. Цемент, пісок, щільність грунтів, палі… ну все те, що вони ніколи не бачили.Так що 3/4 ставки бувають, іноді.Для жінок або «окремих» хлопців. Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 січ, 2025 18:09, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10449 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3866 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 18:07 Хомякоид написав: Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?

Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.



Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок. Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок.

На старті випускнику - норм. На старті випускнику - норм. Gastarbaiter Повідомлень: 3531 З нами з: 26.02.18 Подякував: 695 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 18:11 slonomag написав: И это то что на поверхности я вам набросал за 2 минуты, что первое в голову пришло, а на деле там еще 100500 подводных камней вылезет если всерьез взяться за разработку какого-то +/- среднего функционала с помощью ИИ. Не говоря уже о чем-то сложном. И это то что на поверхности я вам набросал за 2 минуты, что первое в голову пришло, а на деле там еще 100500 подводных камней вылезет если всерьез взяться за разработку какого-то +/- среднего функционала с помощью ИИ. Не говоря уже о чем-то сложном.

Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів". Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів". Gastarbaiter Повідомлень: 3531 З нами з: 26.02.18 Подякував: 695 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 18:11 Gastarbaiter написав: Хомякоид написав: Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?

Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.

Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок. Це маєится на увазі Brutto чи отримання на руки ?Хіміки завжди була перспективна освіта в німецькомовних країнах.Якщо в Відні то 3 на руки зовсім не багато, в іншій Австрії думаю ок.

На старті випускнику - норм. На старті випускнику - норм.

Мама його сказала мені: 3000€ на місяць. В нього я не питав.

Але для ЄС це досить непогана зарплатня.

Але є уточнення: він працює не у Відні, а на компанію у Відні. Проживає зараз у Празі. Мама його сказала мені: 3000€ на місяць. В нього я не питав.Але для ЄС це досить непогана зарплатня.Але є уточнення: він працює не у Відні, а на компанію у Відні. Проживає зараз у Празі. akurt

Повідомлень: 10449 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3866 раз. Подякували: 1356 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 18:13 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів". Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".

Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів. Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4578 З нами з: 29.07.22 Подякував: 768 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2501250225032504 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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