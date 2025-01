Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2503250425052506> Додано: Пон 06 січ, 2025 18:23 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів". Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".

Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів. Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів. В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами.

Faceless

Додано: Пон 06 січ, 2025 18:26 Faceless ИМХО таке ж майбутнє чекає й ІТ-шників. Тільки гризтися вони будуть із замовником... Дюрі-бачі

Додано: Пон 06 січ, 2025 18:34 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless ИМХО таке ж майбутнє чекає й ІТ-шників. Тільки гризтися вони будуть із замовником... Так тоді нічого не зміниться:mrgreen:

Як ШІ може замінити толкового БА - взагалі уявити не можу. Допомогти- так, це вже основний (без жартів) робочий інструмент

Faceless

Додано: Пон 06 січ, 2025 18:38 Дюрі-бачі написав: Faceless ИМХО таке ж майбутнє чекає й ІТ-шників. Тільки гризтися вони будуть із замовником...

Ех, добре б було зазирнути на 5-7 років наперед.

А можна перевести стрілки рейок в іншому напрямку: які ж спеціальності порадять зараз учасники форуму для випускників шкіл 2025?

Здається, МОН підводило підсумки вступної компанії 2024, то:

Найпопулярніші професії серед вступників 2024:

психологія: 49,8 тис. ...

менеджмент: 47,8 тис., (+9,9%);

філологія: 44,7 тис. ...

право: 40,3 тис. ...

комп'ютерні науки: 33,1 тис. ...



Ну перших двох в переліку безробітних - переважна кількість.

Номер пʼять ми поховали.

Ех, добре б було зазирнути на 5-7 років наперед.

А можна перевести стрілки рейок в іншому напрямку: які ж спеціальності порадять зараз учасники форуму для випускників шкіл 2025?

Здається, МОН підводило підсумки вступної компанії 2024, то:

Найпопулярніші професії серед вступників 2024:

психологія: 49,8 тис. ...

менеджмент: 47,8 тис., (+9,9%);

філологія: 44,7 тис. ...

право: 40,3 тис. ...

комп'ютерні науки: 33,1 тис. ...

Ну перших двох в переліку безробітних - переважна кількість.

Номер пʼять ми поховали.

То що тоді?

akurt

Додано: Пон 06 січ, 2025 18:38 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".

Так і замінив: в часи, коли я був студентом, то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів.

І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?

Gastarbaiter

Додано: Пон 06 січ, 2025 18:44 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?

Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є.

Дюрі-бачі

Додано: Пон 06 січ, 2025 19:02 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?

Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є

20 лет назад мне кажется ИИ еще и не пахло, а то что вы говорите было вызвано тем что села кучка программистов и написали софт для бухгалтеров, который автоматизировал кучу рабочих процессов. Тоесть опять же возвращаемся к программистам, которые написали софт, не ИИ.

slonomag

Додано: Пон 06 січ, 2025 19:07 slonomag Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.

По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.

Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр.

Дюрі-бачі





По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.

Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4582 З нами з: 29.07.22 Подякував: 770 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 19:14 Дюрі-бачі написав: slonomag Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.





По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.

нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються.

ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.

wild.tomcat



нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються.

Додано: Пон 06 січ, 2025 19:15 Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав: І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?

Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є.

у меня всегда было понимания что психологом может быть не тривиальный человек,должны быть какие-то задатки а не просто диплом и он в мозгах уже готов колупаться.

konstantin kirovograd

у меня всегда было понимания что психологом может быть не тривиальный человек,должны быть какие-то задатки а не просто диплом и он в мозгах уже готов колупаться. у меня всегда было понимания что психологом может быть не тривиальный человек,должны быть какие-то задатки а не просто диплом и он в мозгах уже готов колупаться. konstantin kirovograd

