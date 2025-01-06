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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 січ, 2025 18:23
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".
Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів.
В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами.
Фінансистів хоч і сильно покоцали скороченнями в кінці 00х, але ще як ніяк попит залишився. Бухгалтерію ж настільки автоматизували, що штати бухгалтерів у великих компаніях скоротили на порядок, буквально, а для тих хто залишився вимоги виросли суттєво, і стереотипна тьотінька бухгалтер що веде купу паперових журналів, формує мільйон звітів і тягає то податкової, пережила метаморфози і тепер це має бути матьорий користувач купи автоматизованих систем, що гризеться з податковою (це єдине мабуть буде вічне навіть якщо всю бухгалтерію вестиме ШІ).
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:26
Faceless ИМХО таке ж майбутнє чекає й ІТ-шників. Тільки гризтися вони будуть із замовником...
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:34
Дюрі-бачі написав:Faceless ИМХО таке ж майбутнє чекає й ІТ-шників. Тільки гризтися вони будуть із замовником...
Так тоді нічого не зміниться:mrgreen:
Як ШІ може замінити толкового БА - взагалі уявити не можу. Допомогти- так, це вже основний (без жартів) робочий інструмент
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:38
Дюрі-бачі написав:Faceless
ИМХО таке ж майбутнє чекає й ІТ-шників. Тільки гризтися вони будуть із замовником...
Ех, добре б було зазирнути на 5-7 років наперед.
А можна перевести стрілки рейок в іншому напрямку: які ж спеціальності порадять зараз учасники форуму для випускників шкіл 2025?
Здається, МОН підводило підсумки вступної компанії 2024, то:
Найпопулярніші професії серед вступників 2024:
психологія: 49,8 тис. ...
менеджмент: 47,8 тис., (+9,9%);
філологія: 44,7 тис. ...
право: 40,3 тис. ...
комп'ютерні науки: 33,1 тис. ...
Ну перших двох в переліку безробітних - переважна кількість.
Номер пʼять ми поховали.
То що тоді?
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 06 січ, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:38
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".
Так і замінив: в часи, коли я був студентом, то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів.
І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:44
Gastarbaiter написав:
І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?
Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є.
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в Пон 06 січ, 2025 19:07, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:02
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?
Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є
20 лет назад мне кажется ИИ еще и не пахло, а то что вы говорите было вызвано тем что села кучка программистов и написали софт для бухгалтеров, который автоматизировал кучу рабочих процессов. Тоесть опять же возвращаемся к программистам, которые написали софт, не ИИ.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:07
slonomag Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.
По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.
Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:14
Дюрі-бачі написав:slonomag
Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.
По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.
Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр.
нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються.
ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.
Востаннє редагувалось wild.tomcat
в Пон 06 січ, 2025 19:21, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:15
Дюрі-бачі написав: Gastarbaiter написав:
І до чого тут ШІ? Це він відмовляє молодь вступати на цю спеціальність?
Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є.
у меня всегда было понимания что психологом может быть не тривиальный человек,должны быть какие-то задатки а не просто диплом и он в мозгах уже готов колупаться.
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