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Faceless написав:В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами. Фінансистів хоч і сильно покоцали скороченнями в кінці 00х, але ще як ніяк попит залишився. Бухгалтерію ж настільки автоматизували, що штати бухгалтерів у великих компаніях скоротили на порядок, буквально, а для тих хто залишився вимоги виросли суттєво, і стереотипна тьотінька бухгалтер що веде купу паперових журналів, формує мільйон звітів і тягає то податкової, пережила метаморфози і тепер це має бути матьорий користувач купи автоматизованих систем, що гризеться з податковою (це єдине мабуть буде вічне навіть якщо всю бухгалтерію вестиме ШІ).
Треба розрізняти "бухгалтерію" малого підприємства/ФОП в Україні та бухгалтерію великих підприємств та в інших країнах. Та автоматизація, що є зараз - це як перехід з рахівниць на кулькулятори свого часу. Нічого революційного не спостерігаю. Іноді трапляються такі системи, що за ними треба самому усе перевіряти за допомогою ексель-моделі.
wild.tomcat написав:ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.
Не знаю, він ФОП в Україні ніяк закрити не може, хоча вже всі рахунки закрив... А те, про що я пишу - це ще все наслідки того, що податкова тоді вела проти нього розслідування, яке вже 2 місяці тому закінчила, дала папірець, що "гроші чисті". А банки досі вважають, що він "ризикований". І невідомо скільки буде ще тягнутись цей маразм.
Дюрі-бачі написав:Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є.
Are Accountants in demand in Australia? Yes. Australia has had a high demand for Accountants, and the same trend is expected to continue in the future as well. The job growth for Accountants is projected to increase by 9.2% by 2026.
USA. Accounting jobs are in high demand—many pay over $100,000 and can be done from home
Według Raportu płacowego 2024 sporządzonego przez Hays Poland, aż 47% firm uważa, że na polskim rynku pracy brakuje specjalistów. Deficyt zauważa się np. w branży finansowej, gdzie brak pracowników wykwalifikowanych w obszarze rachunkowości otwiera drzwi do atrakcyjnych zarobków i stabilnej kariery
ИМХО з названих професій тільки лікарі, які працюють руками, поки в безпеці, а от якраз психологів ШІ вже замінює. Як і викладачів. А професія майбутнього це інженер-майстер роботів і вчитель для штучного інтелекту
якраз ШІ аналізує бігдату для раннього діагнозування, так що лікарів чекає скорочення на 90%, і пришивати вирощені 3Д органи теж будуть роботи
wild.tomcat написав:ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.
Не знаю, він ФОП в Україні ніяк закрити не може, хоча вже всі рахунки закрив... А те, про що я пишу - це ще все наслідки того, що податкова тоді вела проти нього розслідування, яке вже 2 місяці тому закінчила, дала папірець, що "гроші чисті". А банки досі вважають, що він "ризикований". І невідомо скільки буде ще тягнутись цей маразм.
податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати? значить він щось з самого початку почав щось не так робити, свідомо вже чи ні, то вже інша справа. може все ж таки треба сприйняти ті правила і пристосуватися до них, а не намагатися налюбити. он slonomag, наприклад, чомусь не пише, шо податкова проти нього щось розслідує, людина зважено і з розумінням підійшла до ситуації. пише, що колегам його, які вирішили пропетляти, як і ваш кум, надають уроки фінансового євролікбезу,задорого. якшо ваш кум зробив, хоч можливо і несвідомо, щось невірно, то це не вина тих країн, де він перебуває. і зовсім не маразм з їх точки зору. якщо це маразм, кум завжди може покинути ті країни і велкам ту юкрейн. тут не маразм.
Дюрі-бачі написав:slonomag Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.
По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують. Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр.
нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються. ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.
мало що там може бути, напр. місце народження або колишньої реєстрації ТОТ, хоча ні, поклав в банк готівку більше 10кує - це дуже підозріло, коли випускник в рік має 500Куе в Долині, щось не то з ним
wild.tomcat написав:податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?
*у попередніх серіях* Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є. В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми. Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.
Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта.
wild.tomcat написав:податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?
*у попередніх серіях* Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є. В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми. Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.
Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта.
думаю, все просто як апельсин, з точки зору німців він "нетиповий", тому "стрьомний", от наприклад як "нетиповий" ІТшник, у якого на життя $160 в місяць, і це згідно блогу, а не чеків, напр., у хотаба із його квадратно-гніздовим сапоговим мисленням рве шаблон https://fi202x.blogspot.com/2024/12/159-2024.html
wild.tomcat написав:податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?
*у попередніх серіях* Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є. В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми. Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.
Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта.
а на Заході людей дивує, коли люди брешуть й намагаються хоч в чомусь, та намахати. система контролю чесності так й працює - тобі вірять на слово, але якщо виявлять, що брехав - так, до "чорного" списку. а по-інакшому не вийде.
й все одно ваш кум цього не зрозумів, й намагається "пропетляти" десь далі. чекаємо продовження історії, як ще раз жахнули