Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2504250525062507> Додано: Пон 06 січ, 2025 19:26 Faceless написав: В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами.

Фінансистів хоч і сильно покоцали скороченнями в кінці 00х, але ще як ніяк попит залишився. Бухгалтерію ж настільки автоматизували, що штати бухгалтерів у великих компаніях скоротили на порядок, буквально, а для тих хто залишився вимоги виросли суттєво, і стереотипна тьотінька бухгалтер що веде купу паперових журналів, формує мільйон звітів і тягає то податкової, пережила метаморфози і тепер це має бути матьорий користувач купи автоматизованих систем, що гризеться з податковою (це єдине мабуть буде вічне навіть якщо всю бухгалтерію вестиме ШІ). В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами.Фінансистів хоч і сильно покоцали скороченнями в кінці 00х, але ще як ніяк попит залишився. Бухгалтерію ж настільки автоматизували, що штати бухгалтерів у великих компаніях скоротили на порядок, буквально, а для тих хто залишився вимоги виросли суттєво, і стереотипна тьотінька бухгалтер що веде купу паперових журналів, формує мільйон звітів і тягає то податкової, пережила метаморфози і тепер це має бути матьорий користувач купи автоматизованих систем, що гризеться з податковою (це єдине мабуть буде вічне навіть якщо всю бухгалтерію вестиме ШІ).

Треба розрізняти "бухгалтерію" малого підприємства/ФОП в Україні та бухгалтерію великих підприємств та в інших країнах.

Та автоматизація, що є зараз - це як перехід з рахівниць на кулькулятори свого часу. Нічого революційного не спостерігаю. Іноді трапляються такі системи, що за ними треба самому усе перевіряти за допомогою ексель-моделі. Треба розрізняти "бухгалтерію" малого підприємства/ФОП в Україні та бухгалтерію великих підприємств та в інших країнах.Та автоматизація, що є зараз - це як перехід з рахівниць на кулькулятори свого часу. Нічого революційного не спостерігаю. Іноді трапляються такі системи, що за ними треба самому усе перевіряти за допомогою ексель-моделі. Gastarbaiter Повідомлень: 3534 З нами з: 26.02.18 Подякував: 695 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 19:26 Re: Еміграція, заробітчанство wild.tomcat написав: ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого. ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.

Не знаю, він ФОП в Україні ніяк закрити не може, хоча вже всі рахунки закрив...

А те, про що я пишу - це ще все наслідки того, що податкова тоді вела проти нього розслідування, яке вже 2 місяці тому закінчила, дала папірець, що "гроші чисті". А банки досі вважають, що він "ризикований". І невідомо скільки буде ще тягнутись цей маразм. Не знаю, він ФОП в Україні ніяк закрити не може, хоча вже всі рахунки закрив...А те, про що я пишу - це ще все наслідки того, що податкова тоді вела проти нього розслідування, яке вже 2 місяці тому закінчила, дала папірець, що "гроші чисті". А банки досі вважають, що він "ризикований". І невідомо скільки буде ще тягнутись цей маразм. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4583 З нами з: 29.07.22 Подякував: 770 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 19:36 Дюрі-бачі написав: Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є. Дуже примітивний ШІ дозволив автоматизувати процеси так, що ту роботу, яку раніше виконував відділ із 10 бухгалтерів, зараз робить 1. Відповідно, для випускників, не було робочих місць і йшли вони торгувати на базар / варити каву / робити манікюр... Тому зараз і вступають на психолога, чи ІТшника бо там робочі місця із +/- адекватною зарплатою поки що є.

Are Accountants in demand in Australia? Yes. Australia has had a high demand for Accountants, and the same trend is expected to continue in the future as well. The job growth for Accountants is projected to increase by 9.2% by 2026.

USA. Accounting jobs are in high demand—many pay over $100,000 and can be done from home

Według Raportu płacowego 2024 sporządzonego przez Hays Poland, aż 47% firm uważa, że na polskim rynku pracy brakuje specjalistów. Deficyt zauważa się np. w branży finansowej, gdzie brak pracowników wykwalifikowanych w obszarze rachunkowości otwiera drzwi do atrakcyjnych zarobków i stabilnej kariery Gastarbaiter Повідомлень: 3534 З нами з: 26.02.18 Подякував: 695 раз. Подякували: 583 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 19:41 Дюрі-бачі написав: The_Rebel Поточна версія ШІ може написати лише той код, який вже було неодноразово написано.

The_Rebel написав: Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар. Навскидку - оперний співак, музикант(жива музика), масажист, дантист, нотаріус, психолог, косметолог, ведучий, оратор, організатор, лікар.

ИМХО з названих професій тільки лікарі, які працюють руками, поки в безпеці, а от якраз психологів ШІ вже замінює. Як і викладачів.

А професія майбутнього це інженер-майстер роботів і вчитель для штучного інтелекту Поточна версія ШІ може написати лише той код, який вже було неодноразово написано.ИМХО з названих професій тільки лікарі, які працюють руками, поки в безпеці, а от якраз психологів ШІ вже замінює. Як і викладачів.А професія майбутнього це інженер-майстер роботів і вчитель для штучного інтелекту

якраз ШІ аналізує бігдату для раннього діагнозування, так що лікарів чекає скорочення на 90%, і пришивати вирощені 3Д органи теж будуть роботи якраз ШІ аналізує бігдату для раннього діагнозування, так що лікарів чекає скорочення на 90%, і пришивати вирощені 3Д органи теж будуть роботи flyman

Повідомлень: 37784 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 19:43 Дюрі-бачі написав: wild.tomcat написав: ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого. ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.

Не знаю, він ФОП в Україні ніяк закрити не може, хоча вже всі рахунки закрив...

А те, про що я пишу - це ще все наслідки того, що податкова тоді вела проти нього розслідування, яке вже 2 місяці тому закінчила, дала папірець, що "гроші чисті". А банки досі вважають, що він "ризикований". І невідомо скільки буде ще тягнутись цей маразм. Не знаю, він ФОП в Україні ніяк закрити не може, хоча вже всі рахунки закрив...А те, про що я пишу - це ще все наслідки того, що податкова тоді вела проти нього розслідування, яке вже 2 місяці тому закінчила, дала папірець, що "гроші чисті". А банки досі вважають, що він "ризикований". І невідомо скільки буде ще тягнутись цей маразм.



податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати? значить він щось з самого початку почав щось не так робити, свідомо вже чи ні, то вже інша справа. може все ж таки треба сприйняти ті правила і пристосуватися до них, а не намагатися налюбити. он slonomag, наприклад, чомусь не пише, шо податкова проти нього щось розслідує, людина зважено і з розумінням підійшла до ситуації. пише, що колегам його, які вирішили пропетляти, як і ваш кум, надають уроки фінансового євролікбезу,задорого. якшо ваш кум зробив, хоч можливо і несвідомо, щось невірно, то це не вина тих країн, де він перебуває. і зовсім не маразм з їх точки зору. якщо це маразм, кум завжди може покинути ті країни і велкам ту юкрейн. тут не маразм. податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати? значить він щось з самого початку почав щось не так робити, свідомо вже чи ні, то вже інша справа. може все ж таки треба сприйняти ті правила і пристосуватися до них, а не намагатися налюбити. он slonomag, наприклад, чомусь не пише, шо податкова проти нього щось розслідує, людина зважено і з розумінням підійшла до ситуації. пише, що колегам його, які вирішили пропетляти, як і ваш кум, надають уроки фінансового євролікбезу,задорого. якшо ваш кум зробив, хоч можливо і несвідомо, щось невірно, то це не вина тих країн, де він перебуває. і зовсім не маразм з їх точки зору. якщо це маразм, кум завжди може покинути ті країни і велкам ту юкрейн. тут не маразм. wild.tomcat Повідомлень: 1631 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 19:48 wild.tomcat написав: Дюрі-бачі написав: slonomag Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.





По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.

Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр. Гляньте визначення штучного інтелекту. Навіть простий софт із парою if, який приймає якесь рішення, підпадає під це визначення.По еміграції: в ЄС є якийсь реєстр "ризикованих клієнтів для банків". Потрапити в реєстр просто (кум потрапив), а як із нього вилучитися - ніхто не знає. Більше того: просто подивитися чи є Ви в тому реєстрі - справа дуже нетривіальна. Кумові сказала про нього співробітниця банку в Словаччині, коли хотів відкрити там картку, але не зміг. І цей реєстр створює масу незручностей: банки дуже неохотно відкривають рахунки, перекази від такого іншим часто блокують.Швейцарія - є дина нормальна країна, яка ігнорує той реєстр.



нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються.

ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого. нормальні там країни, це просто ваш кум ніяк не зрозуміє, що якщо кудись перебрався, то треба робити згідно встановлених правил місця перебування, інакше його примусять це робити. задорого. зі своїм статутом в чужий монастир не пхаються.ваш кум думає, що він хитріший всіх. раз за разом наступає на одні і ті ж граблі. якщо він думає, що те, що запросто робив тут, в україні, можна так само запросто робити там, то це якось вже дивно виглядає. нє, можна, звісно, але платно і дорого.

мало що там може бути, напр. місце народження або колишньої реєстрації ТОТ, хоча ні, поклав в банк готівку більше 10кує - це дуже підозріло, коли випускник в рік має 500Куе в Долині, щось не то з ним мало що там може бути, напр. місце народження або колишньої реєстрації ТОТ, хоча ні, поклав в банк готівку більше 10кує - це дуже підозріло, коли випускник в рік має 500Куе в Долині, щось не то з ним flyman

Повідомлень: 37784 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 19:54 Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться. Нормальні компанії забороняють користуватися ШІ, це так навскидочку, як зараз робиться.

ИМХО це все рівно, що забороняти користуватись IDE чи калькулятором. Якраз через ті 5-10 років в кожної великої компанії буде свій ШІ, але ним треба буде вміти користуватися.

fox767676 написав: А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ? А є черга з к.т.н-ів,к.е.н-ів на викладання до вишів ?

можу сказати тільки за наш університет: на кожні 0.75 ставки, в минулому році, в середньому, було 2.5 претенденти. ИМХО це все рівно, що забороняти користуватись IDE чи калькулятором. Якраз через ті 5-10 років в кожної великої компанії буде свій ШІ, але ним треба буде вміти користуватися.можу сказати тільки за наш університет: на кожні 0.75 ставки, в минулому році, в середньому, було 2.5 претенденти.

ми ж розуміємо, чому так тяга викладати в них з'явилась. як власне й бажання отримати ще одну освіту в 2022 році у 40-50 річних чоловіків в тому числі був, й один директор з ІТ чималої фірми ми ж розуміємо, чому так тяга викладати в них з'явилась. як власне й бажання отримати ще одну освіту в 2022 році у 40-50 річних чоловіківв тому числі був, й один директор з ІТ чималої фірми Shaman

Повідомлень: 7821 З нами з: 29.09.19 Подякував: 707 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 20:00 Re: Еміграція, заробітчанство wild.tomcat написав: податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати? податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?

*у попередніх серіях*

Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.

В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.

Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.



Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта. *у попередніх серіях*Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4583 З нами з: 29.07.22 Подякував: 770 раз. Подякували: 556 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 20:19 Дюрі-бачі написав: wild.tomcat написав: податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати? податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?

*у попередніх серіях*

Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.

В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.

Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.



Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта. *у попередніх серіях*Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта.

думаю, все просто як апельсин, з точки зору німців він "нетиповий", тому "стрьомний", от наприклад як "нетиповий" ІТшник, у якого на життя $160 в місяць, і це згідно блогу, а не чеків, напр., у хотаба із його квадратно-гніздовим сапоговим мисленням рве шаблон

https://fi202x.blogspot.com/2024/12/159-2024.html думаю, все просто як апельсин, з точки зору німців він "нетиповий", тому "стрьомний", от наприклад як "нетиповий" ІТшник, у якого на життя $160 в місяць, і це згідно блогу, а не чеків, напр., у хотаба із його квадратно-гніздовим сапоговим мисленням рве шаблон flyman

Повідомлень: 37784 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1593 раз. Подякували: 2801 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 06 січ, 2025 20:57 Дюрі-бачі написав: wild.tomcat написав: податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати? податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?

*у попередніх серіях*

Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.

В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.

Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.



Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта. *у попередніх серіях*Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта.

а на Заході людей дивує, коли люди брешуть й намагаються хоч в чомусь, та намахати. система контролю чесності так й працює - тобі вірять на слово, але якщо виявлять, що брехав - так, до "чорного" списку. а по-інакшому не вийде.



й все одно ваш кум цього не зрозумів, й намагається "пропетляти" десь далі. чекаємо продовження історії, як ще раз жахнули а на Заході людей дивує, коли люди брешуть й намагаються хоч в чомусь, та намахати. система контролю чесності так й працює - тобі вірять на слово, але якщо виявлять, що брехав - так, до "чорного" списку. а по-інакшому не вийде.й все одно ваш кум цього не зрозумів, й намагається "пропетляти" десь далі. чекаємо продовження історії, як ще раз жахнули Shaman

Повідомлень: 7821 З нами з: 29.09.19 Подякував: 707 раз. Подякували: 1571 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2504250525062507> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: претоr і 1 гістьМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор