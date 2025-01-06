Shaman написав:Дюрі-бачі написав:
*у попередніх серіях*
Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є.
В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми.
Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.
Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта.
а на Заході людей дивує, коли люди брешуть й намагаються хоч в чомусь, та намахати. система контролю чесності так й працює - тобі вірять на слово, але якщо виявлять, що брехав - так, до "чорного" списку. а по-інакшому не вийде.
й все одно ваш кум цього не зрозумів, й намагається "пропетляти" десь далі. чекаємо продовження історії, як ще раз жахнули
Сліпий ту справу всю побачив,
Пішов й глухому розказав)