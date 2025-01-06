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wild.tomcat написав:податкова ж напевно не просто так проти нього почала шось розслідувати?
*у попередніх серіях* Кум працював 10 років на німецьку фірму як український ФОП, за цей період заробив кілька сотень тис. Є. В 2024 продав нерухомості на суму трохи меншу, ніж сумарний заробіток за 10 років. Гроші перевіз через кордон готівкою, все задекларував. При спробі відкрити рахунок і здати готівку в банк виникли проблеми. Податкова кілька місяців намагалася отримати не тільки дані про доходи, які всі були надані одразу, а дані про витрати, які надати неможливо (хіба хтось зберігає чеки про будівницво і укладає угоди з бригадами будівельників?). В результаті надали дані про витрати куми, яка працювала до 2023 і мала середню для України зарплату. Так і пройшли перевірку.
Найбільше мене дивує, що існує якийсь непублічний неофіційний "чорний" список, в який вносять навіть без рішення суду і він суттєво ускладнює життя емігранта.
а на Заході людей дивує, коли люди брешуть й намагаються хоч в чомусь, та намахати. система контролю чесності так й працює - тобі вірять на слово, але якщо виявлять, що брехав - так, до "чорного" списку. а по-інакшому не вийде.
й все одно ваш кум цього не зрозумів, й намагається "пропетляти" десь далі. чекаємо продовження історії, як ще раз жахнули
Сліпий ту справу всю побачив, Пішов й глухому розказав)
Shaman написав:а на Заході людей дивує, коли люди брешуть й намагаються хоч в чомусь, та намахати. система контролю чесності так й працює - тобі вірять на слово, але якщо виявлять, що брехав - так, до "чорного" списку. а по-інакшому не вийде.
Ніхто нічого не бреше, просто каже не всю правду. Навіть коли кума подавала на допомогу на біженця, то вказала всю правду про доходи кума і їй відмовили.
Gastarbaiter написав:Це із серії "ШІ замінить економістів та бухгалтерів".
Так і замінив: в часи, коли я був студентом то випускників економічного факультету були сотні. А тепер ледве кілька десятків набереться. Тепер сотні юристів і психологів.
В часи початку 00х кожна бурса під мостом відкривала фінансовий факультет і випускала хвінансистів. І приблизно в той самий час, може починаючи з кінця 90х, була шалена популярність на облік і аудит- бухгалтерів кліпали тонами. Фінансистів хоч і сильно покоцали скороченнями в кінці 00х, але ще як ніяк попит залишився. Бухгалтерію ж настільки автоматизували, що штати бухгалтерів у великих компаніях скоротили на порядок, буквально, а для тих хто залишився вимоги виросли суттєво, і стереотипна тьотінька бухгалтер що веде купу паперових журналів, формує мільйон звітів і тягає то податкової, пережила метаморфози і тепер це має бути матьорий користувач купи автоматизованих систем, що гризеться з податковою (це єдине мабуть буде вічне навіть якщо всю бухгалтерію вестиме ШІ).
я б не сказав, що багато економічних спеціальностей закрилося - економічна не надто складна освіта, легше юриста, тому коли потрібен лише диплом, економіст заходить аж бігом.
автоматизація - це далеко не всюди. дехто взагалі бухоблік малює, дехто думає, як краще розводити обороти по ФОПах та ТОВ, в когось ще якийсь схематоз. розмір тіньової економіки великий, а тінь погано автоматизується всілякими ERP. тому більшість з податковою не гризеться, а домовляється
І що це голодного флаймана так хвилює Стамбул - найбільше місто Європи? Він там НЕ БУВ в останні 1/2 сторіччя (!) і вже НЕ БУДЕ в найближчі 1/2 сторіччя (!). Розказував би ось там російським лопоухим під дзвін колоколів на колокольнях "Головного храму збройних сил російської федерації" про щастя за 160 доларів на місяць. Хто не в курсі - читайте дописи філіппінського нареченого про те, як він буде годувати філіппінську наречену та чим:
Допис має назву (цитата) "гніздовим сапоговим мисленням рве шаблон" https://fi202x.blogspot.com/2024/12/159-2024.html Цю інструкцію для росіян - братерського народу - розміщено ним на Фінансовому форумі України: Еміграція, заробітчанство Путін аплодує черговий раз: - Аврора пройдет даже на Финансовом форуме Украины! Медведев: "Наши люди хорошо подготовлены и работают без устали!"
Іван Франко краще б не написав: "гніздовим сапоговим мисленням рве шаблон" "...По питанию за последнее время около в среднем $3 в день, $90 или $93 в месяц." Намагався я уявити, що це за харчування для нареченого за 3 долари на день. Інколи в Фейсбук випливають відосики цікавого хлопця зі Львова - він відвідує всілякі кафе, де можна ДУЖЕ ДЕШЕВО поїсти. Ходить по всіляким автобазам, цехам або студентським гуртожиткам/їдальням. Викладує відео і цінники. Здається, що дешевше 240 гривень жодного разу не пообідав. А це десь 240/43=5,5 долари. Ой, важка (з фізично-медичної точки зору) доля очікує філіппінського нареченого....
Востаннє редагувалось akurt в Пон 06 січ, 2025 22:30, всього редагувалось 1 раз.